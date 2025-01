Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c97cb58f-1cf7-466e-a86f-b2acabb67164","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Legalábbis, amíg a jogszabály nem változik. ","shortLead":"Legalábbis, amíg a jogszabály nem változik. ","id":"20250127_motor-vizsgaztatasa-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c97cb58f-1cf7-466e-a86f-b2acabb67164.jpg","index":0,"item":"d749439c-b98b-4530-aa86-65f0c98c104a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_motor-vizsgaztatasa-2025","timestamp":"2025. január. 27. 15:59","title":"Egy jogi kiskapu miatt nem minden járműnek drágul a vizsgáztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő itt forgat, és ha már így alakult, útba ejtett egy XIII. kerületi szalont. ","shortLead":"A színésznő itt forgat, és ha már így alakult, útba ejtett egy XIII. kerületi szalont. ","id":"20250127_Emilia-Clarke-Budapest-kormos-Instagram-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7.jpg","index":0,"item":"8008ca62-8e6f-4b0d-9d39-2ae15ea5dd5c","keywords":null,"link":"/elet/20250127_Emilia-Clarke-Budapest-kormos-Instagram-foto","timestamp":"2025. január. 27. 13:06","title":"Emilia Clarke beugrott egy körmöshöz Újlipótvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f96f53-6afb-4aeb-a6b5-9b9477104a9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Peter Bennicke sétálás közben bukkant rá egy furcsa kövületre, amiről kiderült, legalább kétféle tengeri liliomot tartalmaz, amit egyszer már elfogyasztott valami.","shortLead":"Peter Bennicke sétálás közben bukkant rá egy furcsa kövületre, amiről kiderült, legalább kétféle tengeri liliomot...","id":"20250128_kovulet-regeszet-hanyas-dania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f96f53-6afb-4aeb-a6b5-9b9477104a9c.jpg","index":0,"item":"da7c14d0-c9ce-41e2-b279-99c5f6a6e137","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_kovulet-regeszet-hanyas-dania","timestamp":"2025. január. 28. 10:03","title":"66 millió éves hányást talált Dániában egy amatőr tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15c2288-b79c-4006-a011-8ec529d82610","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Harmóniát megtörő felhőkarcoló Párizs közepén, lakatlan betonmonstrum Phenjanban, vagy éppen egy autópályahíd, ami miatt Drezda még a világörökségi státuszát is elbukta. A Mini-Dubaj apropóján összegyűjtöttünk néhány olyan projektet, amelyek visszafordíthatatlanul átalakították egy-egy város látképét, a közvélekedés szerint nem feltétlenül pozitív értelemben. ","shortLead":"Harmóniát megtörő felhőkarcoló Párizs közepén, lakatlan betonmonstrum Phenjanban, vagy éppen egy autópályahíd, ami...","id":"20250128_mini-dubaj-varoskep-felhokarcolok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f15c2288-b79c-4006-a011-8ec529d82610.jpg","index":0,"item":"94d05ff4-9b59-420e-a707-bdf5e516fb28","keywords":null,"link":"/elet/20250128_mini-dubaj-varoskep-felhokarcolok","timestamp":"2025. január. 28. 08:59","title":"Ezek a beruházások megmutatták, hogyan lehet tönkretenni a városképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f96ac4-8d86-494e-8b1b-fec3164fc8d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üzleti delegációval keddtől az Egyesült Arab Emírségekben tárgyal Orbán Viktor – közölte a kormányfő sajtófőnöke. Szóba kerülhet a megbeszéléseken az arab befektetők által tervezett Mini-Dubaj projekt is. Karácsony Gergely szerint ","shortLead":"Üzleti delegációval keddtől az Egyesült Arab Emírségekben tárgyal Orbán Viktor – közölte a kormányfő sajtófőnöke. Szóba...","id":"20250127_Orban-az-Egyesult-Arab-Emirsegekbe-megy-hogy-befektetesekrol-targyaljon-Karacsony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20f96ac4-8d86-494e-8b1b-fec3164fc8d3.jpg","index":0,"item":"705b9faf-f559-4a7e-8a5d-482038469e54","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Orban-az-Egyesult-Arab-Emirsegekbe-megy-hogy-befektetesekrol-targyaljon-Karacsony","timestamp":"2025. január. 27. 13:30","title":"Orbán az Egyesült Arab Emírségekbe megy, hogy befektetésekről tárgyaljon, Karácsony szerint korai a pezsgőbontás a Mini-Dubaj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dbccce-6597-40be-9a0e-ec354adbf48e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az ügyvezető a 20 éves Mérő Leon, akinek már van egy családi reklámügynöksége.","shortLead":"Az ügyvezető a 20 éves Mérő Leon, akinek már van egy családi reklámügynöksége.","id":"20250128_Megalakult-az-Arad-a-Tisza-Kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64dbccce-6597-40be-9a0e-ec354adbf48e.jpg","index":0,"item":"e360b850-e5b4-4bbe-b135-681e51bf7603","keywords":null,"link":"/360/20250128_Megalakult-az-Arad-a-Tisza-Kft","timestamp":"2025. január. 28. 10:55","title":"Árad a Tisza Kft. néven céget alapított a Tisza Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az egész mesterségesintelligencia-iparágat felrázhatja egy kínai cég, a DeepSeek újdonsága: az új modell előállítása sokkalta olcsóbb, és a legfejlettebb chipekre sem volt szükség hozzá. Mégis, állítólag simán hozza azt, amit az OpenAI technológiája.","shortLead":"Az egész mesterségesintelligencia-iparágat felrázhatja egy kínai cég, a DeepSeek újdonsága: az új modell előállítása...","id":"20250127_deepseek-mesterseges-intelligencia-r1-bemutatas-olcsobb-gyorsabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324.jpg","index":0,"item":"2ccc86a6-43fa-481d-9b08-e9cada722ba1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_deepseek-mesterseges-intelligencia-r1-bemutatas-olcsobb-gyorsabb","timestamp":"2025. január. 27. 14:23","title":"„Ez az egyik legelképesztőbb, leglenyűgözőbb áttörés, amit valaha láttam” – a ChatGPT-t is lepipálta egy új kínai MI, ami nagy változást hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarországot és Ausztriát nem lehet egy lapon említeni, az osztrákok ugyanis 1945 óta jogállamban élnek, és ahhoz, hogy ezt a szélsőjobboldal szétzilálja, több kell, mint a demokratikus játékszabályok ügyes kihasználása – mutatott rá Paul Lendvai egy friss interjúban.","shortLead":"Magyarországot és Ausztriát nem lehet egy lapon említeni, az osztrákok ugyanis 1945 óta jogállamban élnek, és ahhoz...","id":"20250128_Paul-Lendvai-ausztria-magyarorszag-orban-viktor-fpo-szabadsagpart-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5.jpg","index":0,"item":"df92cd4c-4c8d-41b0-8b51-beb2ec38c05d","keywords":null,"link":"/360/20250128_Paul-Lendvai-ausztria-magyarorszag-orban-viktor-fpo-szabadsagpart-lapszemle","timestamp":"2025. január. 28. 14:30","title":"„Létrejött a rombolók frakciója Orbán Viktorral és Robert Ficóval”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]