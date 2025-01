Tojást vitt magával a lelkész, hogy megdobálhassák őt a Balog Zoltán ellen tüntetők

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c81a9495-d38d-446a-861a-13e19cd6bab0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az antifák szerint amíg nácik vonulgatnak az utcákon, addig szükség van ellentüntetésre.","shortLead":"Az antifák szerint amíg nácik vonulgatnak az utcákon, addig szükség van ellentüntetésre.","id":"20250128_szel-kalman-ter-tuntetes-antifasisztak-kitores-napja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c81a9495-d38d-446a-861a-13e19cd6bab0.jpg","index":0,"item":"f90fe6a0-9244-4577-8613-3fc3aa320f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_szel-kalman-ter-tuntetes-antifasisztak-kitores-napja","timestamp":"2025. január. 28. 15:01","title":"A Széll Kálmán téren fognak tüntetni az antifasiszták a kitörés napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f11c3f-bb26-46cc-8699-68edb696dbe1","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A populista-szuverenista tábor sokadik tagja gondolja úgy, hogy az Egyesült Arab Emírségek kifürkészhetetlen eredetű pénzügyi alapjaiból szeretné fejleszteni fővárosát. Ez újabb kötelék a furcsa szövetségben, amelyet a magyar miniszterelnök kedden az emírségekben épít tovább.","shortLead":"A populista-szuverenista tábor sokadik tagja gondolja úgy, hogy az Egyesült Arab Emírségek kifürkészhetetlen eredetű...","id":"20250128_orban-viktor-gruzia-emirsegek-moszkva-teheran-eagle-hills-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90f11c3f-bb26-46cc-8699-68edb696dbe1.jpg","index":0,"item":"2958bf4a-9bf8-4658-a921-60655e6c8cdf","keywords":null,"link":"/360/20250128_orban-viktor-gruzia-emirsegek-moszkva-teheran-eagle-hills-mini-dubaj","timestamp":"2025. január. 28. 14:07","title":"Orbán Viktor újabb barátja kötött üzletet Mini-Dubaj arab befektetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5a4666-0bc4-4dc3-8602-2f10d47117a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Másfél éve szenvedett súlyos balesetet biciklizés közben Lorenzo Cherubini, vagyis Jovanotti, aki most új lemezzel jelentkezett. ","shortLead":"Másfél éve szenvedett súlyos balesetet biciklizés közben Lorenzo Cherubini, vagyis Jovanotti, aki most új lemezzel...","id":"20250128_jovanotti-baleset-halal-kozeli-elmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d5a4666-0bc4-4dc3-8602-2f10d47117a8.jpg","index":0,"item":"0059b89c-2354-49a3-a295-b93570df2a5d","keywords":null,"link":"/kultura/20250128_jovanotti-baleset-halal-kozeli-elmeny","timestamp":"2025. január. 28. 11:15","title":"„Egy baktérium rágta a csontjaimat” – a halálközeli élményéről beszélt Jovanotti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88220cd0-8005-4398-95ba-c01e0a7ebe58","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legújabb BMW iX felfrissített dizájnnal, modernizált technikával, megnövelt teljesítménnyel és minden korábbinál nagyobb hatótávval debütált.","shortLead":"A legújabb BMW iX felfrissített dizájnnal, modernizált technikával, megnövelt teljesítménnyel és minden korábbinál...","id":"20250129_bmw-ix-facelift-700-kilometeres-hatotavu-uj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88220cd0-8005-4398-95ba-c01e0a7ebe58.jpg","index":0,"item":"7dcd2b3b-46e9-4c5d-8a7d-b2fd506cb9f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_bmw-ix-facelift-700-kilometeres-hatotavu-uj-villanyauto","timestamp":"2025. január. 29. 07:03","title":"Itt a BMW 700 kilométeres hatótávú új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd30a8bc-c81f-4952-ae91-b48ec9213861","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A MÚOSZ egykori elnökségi tagja, a Világgazdaság korábbi főszerkesztője 74 éves volt.","shortLead":"A MÚOSZ egykori elnökségi tagja, a Világgazdaság korábbi főszerkesztője 74 éves volt.","id":"20250128_Elhunyt-Banki-Andras-ujsagiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd30a8bc-c81f-4952-ae91-b48ec9213861.jpg","index":0,"item":"431c227a-edeb-4974-b6c6-e6ca37ce47a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_Elhunyt-Banki-Andras-ujsagiro","timestamp":"2025. január. 28. 12:42","title":"Elhunyt Bánki András újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0725daa0-db4f-49cc-86b1-5a4e88a09322","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen ID.7 Pro S-ben egy hatalmas méretű, nettó 86 kWh kapacitású akkumulátor kapható.","shortLead":"A Volkswagen ID.7 Pro S-ben egy hatalmas méretű, nettó 86 kWh kapacitású akkumulátor kapható.","id":"20250129_rekord-hatotav-magyarorszagon-a-vw-id7-pro-s-700-kilometert-tudo-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0725daa0-db4f-49cc-86b1-5a4e88a09322.jpg","index":0,"item":"c255fa81-04b9-4536-ac12-bc7cbeeb8885","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_rekord-hatotav-magyarorszagon-a-vw-id7-pro-s-700-kilometert-tudo-villanyauto","timestamp":"2025. január. 29. 06:41","title":"Rekordhatótáv: Magyarországon a VW 700+ kilométert tudó villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ceaf7-e3da-4c02-b862-d216ed02986e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszerelnök szerint a képlet egyszerű.","shortLead":"A miniszerelnök szerint a képlet egyszerű.","id":"20250128_egyesult-arab-emirsegek-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a8ceaf7-e3da-4c02-b862-d216ed02986e.jpg","index":0,"item":"fd2c1933-8056-4de0-85f7-483205f3249b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_egyesult-arab-emirsegek-orban-viktor","timestamp":"2025. január. 28. 16:23","title":"Orbán megérkezett az Emírségekbe, hogy „új lehetőségeket keressen a magyar cégeknek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41e9d61-cdab-4ec4-a905-d389bdd5a6e8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy napja még csak több millió font adóelkerülésről szóltak a vádak, most viszont már milliárdos tételekről van szó. ","shortLead":"Egy napja még csak több millió font adóelkerülésről szóltak a vádak, most viszont már milliárdos tételekről van szó. ","id":"20250129_Roman-Abramovics-adoelkerules-ado-Chelsea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b41e9d61-cdab-4ec4-a905-d389bdd5a6e8.jpg","index":0,"item":"d134afb4-378f-46f0-bdcb-2a2a1a31ca6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Roman-Abramovics-adoelkerules-ado-Chelsea","timestamp":"2025. január. 29. 09:14","title":"Egymilliárd fontot követelhetnek Roman Abramovicstól adóelkerülés miatt, a Chelsea neve is szóba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]