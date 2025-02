Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1f667bf8-16db-432d-8219-f750ecab168f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Namíbia függetlenségének atyja, Sam Nujoma a feketéket sújtó elnyomás ellen harcolt egész életében. ","shortLead":"Namíbia függetlenségének atyja, Sam Nujoma a feketéket sújtó elnyomás ellen harcolt egész életében. ","id":"20250209_sam-nujoma-namibia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f667bf8-16db-432d-8219-f750ecab168f.jpg","index":0,"item":"dd9027dc-83ac-4818-ac01-39786e9c11a5","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_sam-nujoma-namibia","timestamp":"2025. február. 09. 11:23","title":"Az egymilliárdos német kárpótlási ajánlatot is visszadobta a most elhunyt Sam Nujoma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02825691-3d7a-4d58-b576-82c3a1cb79fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ókori állatmesék, valamint a meseíró életéről fennmaradt feljegyzések és legendák alapján Dargay Marcell zeneszerző, Fábián Péter rendező és Parti Nagy Lajos író fabularevüt állított színpadra.","shortLead":"Az ókori állatmesék, valamint a meseíró életéről fennmaradt feljegyzések és legendák alapján Dargay Marcell zeneszerző...","id":"20250209_A-nyul-fule-Orkeny-Szinhaz-Ezopus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02825691-3d7a-4d58-b576-82c3a1cb79fb.jpg","index":0,"item":"4e17f517-fc2d-415b-9c78-2dd839a04d75","keywords":null,"link":"/360/20250209_A-nyul-fule-Orkeny-Szinhaz-Ezopus","timestamp":"2025. február. 09. 16:00","title":"Meddig provokálhatja a méltóságos sast egy punk ganajtúró bogár? Az Örkény Ezópus-adaptációjában ott a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1fd782-9ce6-4045-9781-ca91412f1266","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"És ha már itt vagyunk, hogyan tekintsünk az állig felöltözött Kanye Westre mellette? Nemcsak a premier plánban elénk tolt pucérság miatt lehetünk zavarban, hanem azért is, mert nem tudjuk, hogy amit látunk, az divat, művészet, esetleg szimpla polgárpukkasztás, vagy kizsákmányolás és erőszak. ","shortLead":"És ha már itt vagyunk, hogyan tekintsünk az állig felöltözött Kanye Westre mellette? Nemcsak a premier plánban elénk...","id":"20250208_kanye-west-bianca-censori-grammy-voros-szonyeg-meztelenkedes-divat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de1fd782-9ce6-4045-9781-ca91412f1266.jpg","index":0,"item":"68873c15-4bb4-4cec-aee0-1db1dde35ce3","keywords":null,"link":"/elet/20250208_kanye-west-bianca-censori-grammy-voros-szonyeg-meztelenkedes-divat-ebx","timestamp":"2025. február. 08. 07:00","title":"Kukkolás a nyílt színen: mihez kezdjünk Bianca Censori meztelen testével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d37b72-3549-4b45-a888-51f72445b53f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hétvégi Patrióta-csúcsnak helyet adó Madrid piacán szólították meg rajongók Orbán Viktor miniszterelnököt.","shortLead":"A hétvégi Patrióta-csúcsnak helyet adó Madrid piacán szólították meg rajongók Orbán Viktor miniszterelnököt.","id":"20250208_Orban-Viktor-Madrid-patriotak-piac-utca-embere-video-szelsojobb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67d37b72-3549-4b45-a888-51f72445b53f.jpg","index":0,"item":"afce5ab5-631e-42e7-936a-a4c1275d82f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Orban-Viktor-Madrid-patriotak-piac-utca-embere-video-szelsojobb","timestamp":"2025. február. 08. 09:54","title":"„Először még túl kell élnem” – mondta Orbán Viktor Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171bb48a-53ba-4601-a773-20718e1c314f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Birminghami Egyetem kutatói szerint már a légszennyezettségnek való rövid kitettség is jelentősen befolyásolhatja az agy bizonyos területeinek működését.","shortLead":"A Birminghami Egyetem kutatói szerint már a légszennyezettségnek való rövid kitettség is jelentősen befolyásolhatja...","id":"20250207_legszennyezes-agyi-mukodes-kognitiv-feladatok-erzelemfelismeres-koncentracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/171bb48a-53ba-4601-a773-20718e1c314f.jpg","index":0,"item":"31e43ab3-4e49-4f2d-b171-bc67fe81685a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_legszennyezes-agyi-mukodes-kognitiv-feladatok-erzelemfelismeres-koncentracio","timestamp":"2025. február. 07. 20:03","title":"Kiderült valami a légszennyezésről, ami önt is keményen érintheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812f50a1-0c6b-4515-9bf3-967db747b89e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudni, hogyan került oda az állat.","shortLead":"Nem tudni, hogyan került oda az állat.","id":"20250208_melytengeri-hal-tenerife-tengerpart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/812f50a1-0c6b-4515-9bf3-967db747b89e.jpg","index":0,"item":"4a83cc52-7e01-4f28-994f-522336a32866","keywords":null,"link":"/elet/20250208_melytengeri-hal-tenerife-tengerpart","timestamp":"2025. február. 08. 11:36","title":"Ijesztő mélytengeri hal bukkant fel Tenerife partjainál - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d17ffd3-c867-4d43-8d6d-dd64fa25c8a7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kash Patel 25 ezer dollárt kapott Igor Lopotanek cégétől azért, hogy szerepeljen a korábban oroszpárti dokumentumfilmeket készítő producer legújabb sorozatában, amely Tucker Carlson platformján jelent meg.","shortLead":"Kash Patel 25 ezer dollárt kapott Igor Lopotanek cégétől azért, hogy szerepeljen a korábban oroszpárti...","id":"20250209_donald-trump-kash-patel-fbi-oroszorszag-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d17ffd3-c867-4d43-8d6d-dd64fa25c8a7.jpg","index":0,"item":"ebfffe8e-5442-47fd-9523-fcbe3587a949","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_donald-trump-kash-patel-fbi-oroszorszag-propaganda","timestamp":"2025. február. 09. 11:22","title":"Kreml-közeli orosz propagandafilmestől kapott honoráriumot Trump FBI-igazgatójelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint, ami a kormánytól az arab befektetőnek járt volna, az jár a budapestieknek is.","shortLead":"A főpolgármester szerint, ami a kormánytól az arab befektetőnek járt volna, az jár a budapestieknek is.","id":"20250207_karacsony-zaszlo-rakosrendezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7.jpg","index":0,"item":"d8e25805-39cb-4db6-a1cc-9cdea3d8bb9f","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_karacsony-zaszlo-rakosrendezo","timestamp":"2025. február. 07. 18:53","title":"Karácsony Gergely már ki is tűzte a főváros zászlaját Rákosrendezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]