Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9e937cbe-9ac5-47a9-9b3a-2706e5643822","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"“Egy befagyott konfliktus több és újabb agresszióhoz fog vezetni ismét és ismét. Ki fog akkor díjakat nyerni és győztesként bevonulni a történelembe? Senki” – fogalmazott az ukrán elnök.","shortLead":"“Egy befagyott konfliktus több és újabb agresszióhoz fog vezetni ismét és ismét. Ki fog akkor díjakat nyerni és...","id":"20250209_Zelenszkij-Trump-beketerv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e937cbe-9ac5-47a9-9b3a-2706e5643822.jpg","index":0,"item":"d407ad59-ab59-4275-b097-1327408041f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_Zelenszkij-Trump-beketerv","timestamp":"2025. február. 09. 23:35","title":"Zelenszkij: Trumptól olyan béketerv kell, amely után Putyinnak nincs esélye újra háborúzni ellenünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3ac42-25a8-4367-9942-94a72dfa931f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem érvényesítették az alkatrészek és a rezsióradíj emelkedését a biztosítók a CASCO-szerződésekben. Így is 1,7 százalékkal drágult tavaly a díj. Átlagosan 208 300 forintért kötöttek ilyet az autósok, de vajon hányszorosa lehet ennek egy Ferrari CASCO-ja?","shortLead":"Nem érvényesítették az alkatrészek és a rezsióradíj emelkedését a biztosítók a CASCO-szerződésekben. Így is 1,7...","id":"20250210_autozas-casco-biztositasok-atlagos-dija-2024-ben-biztositaskozvetito-insura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eac3ac42-25a8-4367-9942-94a72dfa931f.jpg","index":0,"item":"169d217e-dd70-405d-9a19-ae5a3d9a8691","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_autozas-casco-biztositasok-atlagos-dija-2024-ben-biztositaskozvetito-insura","timestamp":"2025. február. 10. 12:31","title":"Drágult a CASCO, de nem annyira, mint a szerelők rezsióradíja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Még a Fidesz-szavazók 21 százaléka szerint is igazak lehetnek a vádak.","shortLead":"Még a Fidesz-szavazók 21 százaléka szerint is igazak lehetnek a vádak.","id":"20250210_publicus-intezet-felmeres-rogan-antal-amerikai-szankciok-korrupcius-vadak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"6480ee03-ebda-40fb-97e2-23935206643e","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_publicus-intezet-felmeres-rogan-antal-amerikai-szankciok-korrupcius-vadak","timestamp":"2025. február. 10. 07:29","title":"Publicus: A magyarok fele szerint igazak a Rogán Antalt ért amerikai korrupciós vádak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa73c698-cf04-4fdf-b3a5-880ba107a591","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sony közlése szerint a PlayStation Network Plus-előfizetők 5 napig ingyen használhatják a szolgáltatást.","shortLead":"A Sony közlése szerint a PlayStation Network Plus-előfizetők 5 napig ingyen használhatják a szolgáltatást.","id":"20250209_playstation-network-leallas-szolgaltatas-kieses-kompenzacio-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa73c698-cf04-4fdf-b3a5-880ba107a591.jpg","index":0,"item":"8cb66a65-fb49-4375-aa44-99451eab052c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250209_playstation-network-leallas-szolgaltatas-kieses-kompenzacio-elofizetes","timestamp":"2025. február. 09. 20:03","title":"Kárpótolja a Sony a felhasználókat, amiért egy napra kiesett a PlayStation Network","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbf9bce-c0e9-4f6e-a121-d8b0185418aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvéd szerint értelmetlen volt a bevetés, amelyben Kónya Gábor Lajos életét vesztette.","shortLead":"Az ügyvéd szerint értelmetlen volt a bevetés, amelyben Kónya Gábor Lajos életét vesztette.","id":"20250210_esztergom-robbantas-tek-karteritesi-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abbf9bce-c0e9-4f6e-a121-d8b0185418aa.jpg","index":0,"item":"44abdc0f-19f5-4d2f-a55c-c99114c91452","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_esztergom-robbantas-tek-karteritesi-per","timestamp":"2025. február. 10. 07:49","title":"Esztergomi robbantás: kártérítési pert indított a TEK ellen az akcióban elhunyt kommandós családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f6075a-4b47-45fd-a8ea-18602469a111","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ferenc pápának napok óta hörghurutja van, az sem volt biztos, hogy részt vesz a vasárnapi ünnepségen.","shortLead":"Ferenc pápának napok óta hörghurutja van, az sem volt biztos, hogy részt vesz a vasárnapi ünnepségen.","id":"20250209_Elnezest-nehezen-lelegzem-Ferenc-papa-felbehagyta-az-olvasast-a-vasarnapi-misen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1f6075a-4b47-45fd-a8ea-18602469a111.jpg","index":0,"item":"3ba224b9-6f50-4b08-b82f-ce5749dcc9a8","keywords":null,"link":"/elet/20250209_Elnezest-nehezen-lelegzem-Ferenc-papa-felbehagyta-az-olvasast-a-vasarnapi-misen","timestamp":"2025. február. 09. 12:01","title":"\"Elnézést, nehezen veszem a levegőt\" - Ferenc pápa félbehagyta az olvasást a vasárnapi misén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df66fca-0e4e-4313-b448-cd4b4a048ee7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, mi okozhatta a problémát, amitől világszerte lehalt a PlayStation rendszere. Amíg a gyártó meg nem oldja a gondot, az offline játékok elindításával érdemes próbálkozni.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi okozhatta a problémát, amitől világszerte lehalt a PlayStation rendszere. Amíg a gyártó meg nem...","id":"20250208_play-station-lehalas-ismeretlen-hiba-sony-leallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9df66fca-0e4e-4313-b448-cd4b4a048ee7.jpg","index":0,"item":"ce565e13-ccb5-487d-8e55-afef0c1dfb71","keywords":null,"link":"/tudomany/20250208_play-station-lehalas-ismeretlen-hiba-sony-leallas","timestamp":"2025. február. 08. 20:06","title":"Világszerte padlóra küldte a PlayStationöket egy hiba, lassan egy teljes napja halott a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Érdekes levelezés bontakozott ki Krasznahorkai László és Kollár Árpád, a Zentán született, de Szegeden élő költő között.","shortLead":"Érdekes levelezés bontakozott ki Krasznahorkai László és Kollár Árpád, a Zentán született, de Szegeden élő költő között.","id":"20250210_krasznahorkai-laszlo-kollar-arpad-trianon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d.jpg","index":0,"item":"72dd2abe-879f-46d4-b08c-965533f78ab5","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_krasznahorkai-laszlo-kollar-arpad-trianon","timestamp":"2025. február. 10. 11:40","title":"„Megértem a fájdalmát, és ha ez így jó önnek, verje le rajtam. Tévedésből” – Krasznahorkai válaszolt a Trianon az nem egy ház szerzőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]