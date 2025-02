Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2ce32327-7b51-4fca-aa3f-0f5be1e31566","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon 30-60 perccel hosszabb menetidőre kell számítani, biztosítóberendezési hiba miatt.","shortLead":"A Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon 30-60 perccel hosszabb menetidőre kell számítani, biztosítóberendezési hiba...","id":"20250217_Biztositoberendezesi-hiba-miatt-egy-orat-is-keshetnek-a-vonatok-a-gyori-vonalon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ce32327-7b51-4fca-aa3f-0f5be1e31566.jpg","index":0,"item":"d3b9b197-4508-4c55-b2c8-ed1e26349e62","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Biztositoberendezesi-hiba-miatt-egy-orat-is-keshetnek-a-vonatok-a-gyori-vonalon","timestamp":"2025. február. 17. 20:35","title":"Biztosítóberendezési hiba miatt egy órát is késhetnek a vonatok a győri vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6074093-5d47-41fa-a9c3-e84941c3b695","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft Majorana 1 néven bemutatott új kvantumszámítógépes chipjét a világ első topokonduktora hajtja. A közlés szerint a lapka teszi lehetővé, hogy vállalat ne csak évtizedek múlva, hanem már néhány éven belül valódi kvantumszámítógépeket építhessen.","shortLead":"A Microsoft Majorana 1 néven bemutatott új kvantumszámítógépes chipjét a világ első topokonduktora hajtja. A közlés...","id":"20250219_microsoft-majorana-1-chip-kvantumszamitogep-topokonduktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6074093-5d47-41fa-a9c3-e84941c3b695.jpg","index":0,"item":"cf064556-d94e-4d58-a62f-28a25cb32774","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_microsoft-majorana-1-chip-kvantumszamitogep-topokonduktor","timestamp":"2025. február. 19. 13:57","title":"Komoly bejelentés a Microsofttól: új anyagállapot, új chip – új remények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac7428e-e70b-4ba7-9220-60dcaac09394","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ezer helyszínen lesz új Foxpost-automata, több száz olyan helyen pedig, ahol az új tulajdonos Packetának és a Foxpostnak egymás mellett van csomagautomatája, az egyiket leszerelik.","shortLead":"Ezer helyszínen lesz új Foxpost-automata, több száz olyan helyen pedig, ahol az új tulajdonos Packetának és...","id":"20250219_foxpost-packeta-csomag-automata-atalakitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ac7428e-e70b-4ba7-9220-60dcaac09394.jpg","index":0,"item":"e937581f-e1f3-41f6-88ef-00e8e7761ebc","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_foxpost-packeta-csomag-automata-atalakitas","timestamp":"2025. február. 19. 15:09","title":"Bejelentette a Foxpost új tulajdonosa, milyen nagy átalakításokra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50f2208-4e2c-4b27-a0b6-bba7b5b83a5e","c_author":"Kovács István","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nincs összefüggés a Földközi-tenger térségét megrázó földrengések között, Szantorininél egy olyan helyre nyomult be a magma, ahol még nem volt vulkánkitörés, a Nápolyi-öbölben a „szokásos” földmozgás rázta meg a helyieket és Messinánál sem szokatlan jelenség, ha megmozdul a föld. Az Etna pedig egy aktív tűzhányó, ami ismét kitört.","shortLead":"Nincs összefüggés a Földközi-tenger térségét megrázó földrengések között, Szantorininél egy olyan helyre nyomult be...","id":"20250218_foldkozi-tenger-foldrengesek-szantorini-etna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c50f2208-4e2c-4b27-a0b6-bba7b5b83a5e.jpg","index":0,"item":"bc642160-897a-49ea-8f02-c6d8c9a11833","keywords":null,"link":"/zhvg/20250218_foldkozi-tenger-foldrengesek-szantorini-etna","timestamp":"2025. február. 18. 10:34","title":"Földközi-tengeri földrengések: Szantorininél nyugalomra, vulkánkitörésre és nagyobb kataklizmára is van esély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2672687e-63fe-40f6-bc76-63fb2b37de95","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hasi fájdalomra panaszkodó férfit a háziorvoshoz irányították.","shortLead":"A hasi fájdalomra panaszkodó férfit a háziorvoshoz irányították.","id":"20250218_vademeles-korhaz-beteg-elkuldtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2672687e-63fe-40f6-bc76-63fb2b37de95.jpg","index":0,"item":"5139d3aa-ddb7-4a42-ae10-9ccffa92f924","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_vademeles-korhaz-beteg-elkuldtek","timestamp":"2025. február. 18. 11:25","title":"Vádat emeltek a kórházi dolgozók ellen, akik elküldtek egy beteget, és az másnapra meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A magyar kormány ahelyett, hogy kiállna az ország érdekeiért, kaján örömmel figyeli, ahogy a háborús agresszor Putyin és az Európával ellenséges Trump Magyarország feje fölött dönt Kelet-Európa, benne Magyarország jövőjéről. Vélemény.","shortLead":"A magyar kormány ahelyett, hogy kiállna az ország érdekeiért, kaján örömmel figyeli, ahogy a háborús agresszor Putyin...","id":"20250218_Szijjarto-Orban-realitasa-merjunk-pondrok-lenni-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"070af048-b948-4890-988a-3b13badd8c7c","keywords":null,"link":"/360/20250218_Szijjarto-Orban-realitasa-merjunk-pondrok-lenni-velemeny","timestamp":"2025. február. 18. 15:44","title":"Szijjártó és Orbán realitása: Merjünk pondrók lenni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ec1cfc-420a-4526-9f26-1e51c4a8a4ab","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ha már mindent megvett, amire a kedvencének szüksége lehet, itt az újabb módja annak, hogy mire költhet még több pénzt.","shortLead":"Ha már mindent megvett, amire a kedvencének szüksége lehet, itt az újabb módja annak, hogy mire költhet még több pénzt.","id":"20250218_lidl-kutyaviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1ec1cfc-420a-4526-9f26-1e51c4a8a4ab.jpg","index":0,"item":"3c0ca708-da2f-402d-addf-1b07baf97046","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_lidl-kutyaviz","timestamp":"2025. február. 18. 17:14","title":"Ez a hét is eljött: akciós a Lidlben a kutyavíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5daf5b52-1c55-4ae5-9653-e71ac8660853","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Már nem kell sokat várnunk a kínai gyártó első szilárdtest-akkumulátorára.","shortLead":"Már nem kell sokat várnunk a kínai gyártó első szilárdtest-akkumulátorára.","id":"20250218_jon-a-byd-igeretes-uj-szuper-szilardtest-akkumulatora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5daf5b52-1c55-4ae5-9653-e71ac8660853.jpg","index":0,"item":"844461d8-eed5-4fb2-a152-c97cd23d752e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_jon-a-byd-igeretes-uj-szuper-szilardtest-akkumulatora","timestamp":"2025. február. 18. 07:59","title":"Jön a BYD ígéretes új szuperakkumulátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]