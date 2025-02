Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"934a8f42-09b4-47ab-b8e9-27e7fab4d52f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Bentley Bentayga legújabb limitált szériás verziója egyedi külsővel és belsővel, de már W12-es motor nélkül debütált.","shortLead":"A Bentley Bentayga legújabb limitált szériás verziója egyedi külsővel és belsővel, de már W12-es motor nélkül debütált.","id":"20250226_itt-a-luxustol-tocsogo-legujabb-hatalmas-bentley-bentayga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/934a8f42-09b4-47ab-b8e9-27e7fab4d52f.jpg","index":0,"item":"07e5f5ea-b89a-42ae-b567-4853a4a686b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_itt-a-luxustol-tocsogo-legujabb-hatalmas-bentley-bentayga","timestamp":"2025. február. 26. 07:59","title":"Itt a luxustól tocsogó legújabb hatalmas Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf298de6-4627-4b68-8c44-6f72ebbdc90c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bács-Kiskun megyei diák álnéven létrehozott tárhelyen tárolt és onnan osztott meg gyerekpornó-tartalmakat, a képeken és videókon óvodáskorú gyerekek voltak. ","shortLead":"A Bács-Kiskun megyei diák álnéven létrehozott tárhelyen tárolt és onnan osztott meg gyerekpornó-tartalmakat, a képeken...","id":"20250225_pedofil-porno-ovodasok-kozepiskolas-fiu-vademeles-felfuggesztett-bacs-kiskun-megye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf298de6-4627-4b68-8c44-6f72ebbdc90c.jpg","index":0,"item":"04d8ce18-7cdb-4d5a-bdd9-2bbcaaef2c06","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_pedofil-porno-ovodasok-kozepiskolas-fiu-vademeles-felfuggesztett-bacs-kiskun-megye","timestamp":"2025. február. 25. 08:31","title":"Óvodásokról terjesztett pornóvideót egy középiskolás fiú, felfüggesztett börtönt kér rá az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ENSZ-főképviselőnek ellenszegülő Milorad Dodik ítélethirdetése után Orbán Viktorral és Alekszandar Vucsics szerb államfővel is beszélgetett telefonon, akik támogatásukról biztosították a politikust. A magyar miniszterelnök szerint Dodik ellen politikai boszorkányüldözés folyik.","shortLead":"Az ENSZ-főképviselőnek ellenszegülő Milorad Dodik ítélethirdetése után Orbán Viktorral és Alekszandar Vucsics szerb...","id":"20250226_A-boszniai-szerbek-vezere-bejelentette-matol-nem-letezik-Bosznia-Hercegovina-Dodik-Vucsics-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4.jpg","index":0,"item":"6af5776d-3596-4f86-ac24-0a6dfe4286b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_A-boszniai-szerbek-vezere-bejelentette-matol-nem-letezik-Bosznia-Hercegovina-Dodik-Vucsics-Orban","timestamp":"2025. február. 26. 19:21","title":"A boszniai szerbek vezére azt mondja, mától nem létezik Bosznia-Hercegovina – előtte Orbán biztosította a támogatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Nirvana 1989-ben adta egyetlen koncertjét a magyar fővárosban.","shortLead":"A Nirvana 1989-ben adta egyetlen koncertjét a magyar fővárosban.","id":"20250225_zene-nirvana-kurt-cobain-budapest-petofi-csarnok-koncert-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d.jpg","index":0,"item":"ef95a14f-6874-47d3-830d-d52394acf959","keywords":null,"link":"/kultura/20250225_zene-nirvana-kurt-cobain-budapest-petofi-csarnok-koncert-foto","timestamp":"2025. február. 25. 19:14","title":"Előkerült egy soha nem látott fotó a Budapesten beintő Kurt Cobainről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem találta a megfelelő szavakat vagy indokot? És önt is kínozta utána az önvád, hogy miért nem tudott nemet mondani, és a szorongás, hogy hogyan tud majd eleget tenni a kérésnek? Nemet mondani nem egyszerű, viszont megtanulható, és gyakorlásával nagyon sokat tehetünk önmagunkért.","shortLead":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem...","id":"20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20.jpg","index":0,"item":"b7cc7d72-3c1b-4c75-a171-f9137b70b438","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","timestamp":"2025. február. 26. 07:30","title":"Nehéz nemet mondani? Mutatjuk, hogyan csinálja jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a világon elsőként alkalmaztak terápiás kezelést egy magzaton, aki a vizsgálatok alapján SMA-val született volna. A gyermek már 30 hónapos, és nincs jele a betegségének.","shortLead":"Amerikai kutatók a világon elsőként alkalmaztak terápiás kezelést egy magzaton, aki a vizsgálatok alapján SMA-val...","id":"20250225_sma-kezelese-anyameh-magzat-gyermek-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"70779152-2032-49fa-8bd0-5404a9d9ef62","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_sma-kezelese-anyameh-magzat-gyermek-betegseg","timestamp":"2025. február. 25. 13:03","title":"Világszenzáció: anyaméhben kezelték az SMA-s magzatot, nincs jele a betegségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5e3575-b9e0-43bf-b03c-27b520ceb3fa","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Akár kétmilliárd embert is érinthet a krónikus fájdalom problémája, közülük sokuknál azt sem lehet tudni, mi okozza ezt. Fájdalomcsillapítók tipikusan erre a problémára nem léteznek, azt szedik az emberek, ami kapható, ez azonban további gondokat okozhat a mellékhatások által. Pécsen most speciális gyógyszert fejlesztenek, ami áttörést hozhat.","shortLead":"Akár kétmilliárd embert is érinthet a krónikus fájdalom problémája, közülük sokuknál azt sem lehet tudni, mi okozza...","id":"20250225_kronikus-fajdalom-gyogyszer-kutatas-helyes-zsuzsanna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a5e3575-b9e0-43bf-b03c-27b520ceb3fa.jpg","index":0,"item":"fbffaedd-dd1e-4b23-acf1-02698801781d","keywords":null,"link":"/360/20250225_kronikus-fajdalom-gyogyszer-kutatas-helyes-zsuzsanna","timestamp":"2025. február. 25. 10:06","title":"Legalább egymillió magyar él folyamatos fájdalmak között, és nincs rá gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235380ad-4c30-483b-be9b-b0d21b5ee951","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az elnök „a médiát általánosságban” beperelné, hogy kiderüljön, léteznek-e a névtelen forrásaik.","shortLead":"Az elnök „a médiát általánosságban” beperelné, hogy kiderüljön, léteznek-e a névtelen forrásaik.","id":"20250226_donald-trump-vam-kritika-sajto-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/235380ad-4c30-483b-be9b-b0d21b5ee951.jpg","index":0,"item":"ca8e3615-71dd-4d87-9630-0a6f71985a29","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_donald-trump-vam-kritika-sajto-per","timestamp":"2025. február. 26. 17:25","title":"„Szép új törvénnyel” fenyegeti a sajtót Donald Trump, miután bírálta a Wall Street Journal a tervezett vámjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]