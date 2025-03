Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9d30071c-9efd-49e8-8048-5a23ec8b1f2a","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Vannak, akik vitatják a különleges teljesítményt.","shortLead":"Vannak, akik vitatják a különleges teljesítményt.","id":"20250303_Vilagrekorder-harcsat-foghatott-a-Dunabol-egy-roman-horgasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d30071c-9efd-49e8-8048-5a23ec8b1f2a.jpg","index":0,"item":"c58c448d-ed56-4532-9663-80a197f12e17","keywords":null,"link":"/sport/20250303_Vilagrekorder-harcsat-foghatott-a-Dunabol-egy-roman-horgasz","timestamp":"2025. március. 03. 19:49","title":"Világrekorder harcsát fogott a Dunából egy román horgász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Takács Péter szerint 1200 fő alatt nem indokolt, hogy egy településnek saját, teljes állású háziorvosa legyen.","shortLead":"Takács Péter szerint 1200 fő alatt nem indokolt, hogy egy településnek saját, teljes állású háziorvosa legyen.","id":"20250304_takacs-peter-egeszsegugy-allamtitkar-haziorvos-kistelepules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e.jpg","index":0,"item":"9493cdc4-8e6c-4ee9-a5a3-ceea8eace0ae","keywords":null,"link":"/elet/20250304_takacs-peter-egeszsegugy-allamtitkar-haziorvos-kistelepules","timestamp":"2025. március. 04. 21:41","title":"Az egészségügyi államtitkár szerint nem kell minden faluba háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vatikán a pápa nélkül készül a hamvazószerdára.","shortLead":"A Vatikán a pápa nélkül készül a hamvazószerdára.","id":"20250304_ferenc-papa-lemondas-hamvazoszerda-liturgia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"218a11c5-3d84-4548-915c-928b78808d90","keywords":null,"link":"/elet/20250304_ferenc-papa-lemondas-hamvazoszerda-liturgia","timestamp":"2025. március. 04. 15:50","title":"Kizárt, hogy lemondjon – állítja Ferenc pápa egy barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A pornóoldal üzemeltetője azt állítja, csalódottak és meglepettek, mert eddig „termékeny párbeszédet” folytattak a kanadai adatvédelmi biztossal.","shortLead":"A pornóoldal üzemeltetője azt állítja, csalódottak és meglepettek, mert eddig „termékeny párbeszédet” folytattak...","id":"20250304_pornhub-kanada-adatvedelmi-biztos-hozzajarulas-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6.jpg","index":0,"item":"52e6b929-b1f1-4ef4-9736-b5ef8d414e19","keywords":null,"link":"/elet/20250304_pornhub-kanada-adatvedelmi-biztos-hozzajarulas-birosag","timestamp":"2025. március. 04. 17:24","title":"Bíróságon tiltanák el a Pornhubot attól, hogy olyan videókat tegyen közzé, amelyeknek a szereplői ehhez nem járultak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936b8c09-7879-4e76-9d0f-dc3292d59a92","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az időskorral járó betegségek kockázatát is növelheti az, ha valaki melegebb régióban él – mutat rá egy friss kutatás.","shortLead":"Az időskorral járó betegségek kockázatát is növelheti az, ha valaki melegebb régióban él – mutat rá egy friss kutatás.","id":"20250303_extrem-hohullamok-biologiai-oregedes-betegsegek-kockazata-idosek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/936b8c09-7879-4e76-9d0f-dc3292d59a92.jpg","index":0,"item":"869a2c44-376b-4267-96bf-3ffa5142102b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_extrem-hohullamok-biologiai-oregedes-betegsegek-kockazata-idosek","timestamp":"2025. március. 03. 20:03","title":"Felgyorsíthatja a biológiai öregedést az extrém hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jó néhány gyártó fellélegezhet, ha haladékot kapnak a szigorúbb környezetvédelmi normák alól, miközben azok a cégek, amelyek teljesítik az előírásokat, joggal emelhetnek kifogást.","shortLead":"Jó néhány gyártó fellélegezhet, ha haladékot kapnak a szigorúbb környezetvédelmi normák alól, miközben azok a cégek...","id":"20250303_mentoovet-autogyartoknak-meguszhatjak-a-szazmillio-euros-kibocsatasi-birsagokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df.jpg","index":0,"item":"3dda805d-10b7-4353-b497-c5c2a9be142f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_mentoovet-autogyartoknak-meguszhatjak-a-szazmillio-euros-kibocsatasi-birsagokat","timestamp":"2025. március. 03. 16:06","title":"Von der Leyen mentőövet dob az autógyártóknak: megúszhatják a százmillió eurós kibocsátási bírságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6213e54f-bbeb-4766-a96c-bbbfe111279c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Cadillac leleplezte a tisztán elektromos hajtású Escalade IQ nyújtott verzióját.","shortLead":"A Cadillac leleplezte a tisztán elektromos hajtású Escalade IQ nyújtott verzióját.","id":"20250305_tul-kicsi-volt-a-4-tonnas-cadillac-escalade-iql-villany-suv-most-nagyobb-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6213e54f-bbeb-4766-a96c-bbbfe111279c.jpg","index":0,"item":"c4ca115e-4f61-4287-8b78-10a673e22669","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_tul-kicsi-volt-a-4-tonnas-cadillac-escalade-iql-villany-suv-most-nagyobb-lett","timestamp":"2025. március. 05. 07:21","title":"Túl kicsi volt a 4 tonnás Cadillac villany SUV, most nagyobb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea23385-7b67-4013-963a-c2d158dedd19","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az idei évet tekintve 2,6 ezer milliárd forint plusz kiadást jelentene, ha Magyarország a GDP-je 5 százalékát védelmi kiadásokra fordítaná, ahogy Donald Trump követeli. 2038-ban a GDP 2 százaléka és 5 százaléka közt már 5,6 ezer milliárd forint lesz. A NATO biztosan emelni fogja a védelmi kiadások célértékét, de biztos, hogy nem 5 százalékra.","shortLead":"Az idei évet tekintve 2,6 ezer milliárd forint plusz kiadást jelentene, ha Magyarország a GDP-je 5 százalékát védelmi...","id":"20250304_Trump-54-ezer-milliard-forintot-kovetel-Magyarorszagtol-2038-ig-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ea23385-7b67-4013-963a-c2d158dedd19.jpg","index":0,"item":"0f783d6a-0479-4636-8e99-5d9365f5c893","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Trump-54-ezer-milliard-forintot-kovetel-Magyarorszagtol-2038-ig-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 13:39","title":"Trump 54 ezer milliárd forintot követel Magyarországtól 2038-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]