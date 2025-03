Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b0888e3c-853d-40a6-8009-4c7defed3a24","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ritkán találnak olyan súlyos hibát, mint amire két spanyol kutató bukkant. A kiaknázásával gyakorlatilag minden veszélyben lehet, ami egy hálózaton van a sebezhető eszközzel.","shortLead":"Ritkán találnak olyan súlyos hibát, mint amire két spanyol kutató bukkant. A kiaknázásával gyakorlatilag minden...","id":"20250310_wifi-bluetooth-chip-espressif-esp32-sebezhetoseg-tamadas-biztonsagi-res","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0888e3c-853d-40a6-8009-4c7defed3a24.jpg","index":0,"item":"d2e7a92d-5014-45da-a701-d3014087097d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_wifi-bluetooth-chip-espressif-esp32-sebezhetoseg-tamadas-biztonsagi-res","timestamp":"2025. március. 10. 16:17","title":"Egymilliárd eszközben van ott a chip, amiről most kiderült: nagyon súlyos hibát hordoz magában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most azonban cáfolják, hogy egy dollárt is kaptak volna például a Hungary Helps Ügynökség munkájára.","shortLead":"Most azonban cáfolják, hogy egy dollárt is kaptak volna például a Hungary Helps Ügynökség munkájára.","id":"20250311_Nehany-evvel-ezelott-a-kormany-meg-diplomaciai-sikernek-nevezte-az-USAIDel-valo-egyuttmukodesuket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456.jpg","index":0,"item":"a62c35bb-1af7-4285-94df-2dd3ea7222e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_Nehany-evvel-ezelott-a-kormany-meg-diplomaciai-sikernek-nevezte-az-USAIDel-valo-egyuttmukodesuket","timestamp":"2025. március. 11. 08:26","title":"Néhány évvel ezelőtt a kormány még diplomáciai sikernek nevezte az USAID-del való együttműködésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f73138-c6b9-48da-94d4-56e0580c2972","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A brit közmédiát láthatóan felzaklatta a Liverpool kiesése.","shortLead":"A brit közmédiát láthatóan felzaklatta a Liverpool kiesése.","id":"20250312_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-Bajnokok-Ligaja-PSG-kieses-negyeddonto-ertekeles-osztalyzat-nemzetkozi-sajto-bbc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10f73138-c6b9-48da-94d4-56e0580c2972.jpg","index":0,"item":"2c81cedd-8766-43d7-b893-6495b3c11dd4","keywords":null,"link":"/sport/20250312_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-Bajnokok-Ligaja-PSG-kieses-negyeddonto-ertekeles-osztalyzat-nemzetkozi-sajto-bbc","timestamp":"2025. március. 12. 00:55","title":"Szoboszlai legnagyobb erősségét emelik ki a nemzetközi lapok, de a BBC nem kímélte a Liverpoolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f","c_author":"Generali","category":"brandcontent","description":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz követni az árak alakulását, ahogy otthonunk aktuális értékét is. És akár tervezünk költözést, akár nem, vannak olyan lépések, amikkel garantálhatjuk egy ingatlan értékállóságát vagy akár az értéke növekedését.","shortLead":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz...","id":"20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f.jpg","index":0,"item":"bd9800f2-1fa4-4cef-998f-1d11a0310985","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","timestamp":"2025. március. 11. 07:30","title":"Jó szomszédok, szuper környék, lift és kilátás – de mitől lesz még értékesebb a lakásunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8513e2d-411d-460f-8238-23da8fc0fbce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A baleset miatt veszélyes anyagok is szivároghatnak az Északi-tengerbe.","shortLead":"A baleset miatt veszélyes anyagok is szivároghatnak az Északi-tengerbe.","id":"20250310_Egy-ember-eltunt-amikor-egy-teherhajo-es-egy-olajszallito-tanker-utkozott-a-brit-partoknal-baleset-olaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8513e2d-411d-460f-8238-23da8fc0fbce.jpg","index":0,"item":"1b78dde5-a903-4ce8-9b0b-a303a91a2755","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_Egy-ember-eltunt-amikor-egy-teherhajo-es-egy-olajszallito-tanker-utkozott-a-brit-partoknal-baleset-olaj","timestamp":"2025. március. 10. 21:54","title":"Egy ember eltűnt, amikor egy teherhajó és egy olajszállító tanker ütközött a brit partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984848b6-c2e4-4912-b379-7986b1522482","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tibeti buddhizmus spirituális vezetőjének új könyve elmélyítheti a konfliktust Kínával. ","shortLead":"A tibeti buddhizmus spirituális vezetőjének új könyve elmélyítheti a konfliktust Kínával. ","id":"20250311_dalai-lama-reinkarnacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/984848b6-c2e4-4912-b379-7986b1522482.jpg","index":0,"item":"e7bd5883-d9a0-4f53-b19f-1d2a41c01bec","keywords":null,"link":"/elet/20250311_dalai-lama-reinkarnacio","timestamp":"2025. március. 11. 08:43","title":"A dalai láma szerint az utódja Kínán kívül, a „szabad világban” fog születni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint az intézkedésnek csak akkor lehet az inflációt megfékező hatása, ha az új jogszabály az ellátási lánc minden szereplőjére érvényes lesz.","shortLead":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint az intézkedésnek csak akkor lehet az inflációt megfékező hatása, ha az új...","id":"20250311_A-kereskedok-elmondtak-mit-gondolnak-az-arressapkarol-oksz-kereskedelmi-szovetseg-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab.jpg","index":0,"item":"27663722-9359-44b2-b07c-367e7dd30966","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_A-kereskedok-elmondtak-mit-gondolnak-az-arressapkarol-oksz-kereskedelmi-szovetseg-inflacio","timestamp":"2025. március. 11. 20:50","title":"A kereskedők elmondták, mit gondolnak az árréssapkáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb6a7f21-868b-4783-8cd5-421df11f89f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A házelnök azért büntette meg a képviselőt, mert Orbán Viktor egy régi beszédét bejátszotta a parlamentben.","shortLead":"A házelnök azért büntette meg a képviselőt, mert Orbán Viktor egy régi beszédét bejátszotta a parlamentben.","id":"20250310_hadhazy-akos-kover-laszlo-orszaggyules-penzbuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb6a7f21-868b-4783-8cd5-421df11f89f2.jpg","index":0,"item":"0f28d722-9dcc-4083-8f51-f29a5cf8429f","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_hadhazy-akos-kover-laszlo-orszaggyules-penzbuntetes","timestamp":"2025. március. 10. 19:41","title":"Hadházy egy nap alatt összekalapozta a pénzt Kövér hétmilliós büntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]