Bár már múlt hét kedden elfogadta az Országgyűlés a gyülekezési törvény módosítását, amellyel a Pride felvonulást tiltaná be a kormány, még hétfőn is téma volt a kérdés a parlamentben. Az MSZP-s Hiller István ugyanis arról beszélt napirend előtti felszólalásában, hogy a gyülekezési jog csorbítása és megsértése tűrhetetlen, még akkor is annak tartaná, ha „bármikor, bármilyen helyzetben (…) a jelenlegi kormánypártok véleménye és meggyőződése szerinti demonstrációt, rendezvényt érintene a korlátozás”. Szerinte ezzel olyan veszélyes útra lépett a Fidesz, ami ellen minden fórumon fel kell szólalni.

Erre reagált Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára, aki elmondta, a gyülekezési szabadság épp olyan fontos a Fidesznek, mint az ellenzéknek – szúrta ki a Telex. Az államtitkár nem látja azt be, hogy a magánszférához tartozó dolgot miért kell „társadalmi közbotránkoztatás szintjéig kivinni az utcára”, alapjaiban veszélyeztetve ezzel a gyerekek egészséges fejlődését.

„Magánmegjegyzés, én 83 éves vagyok, és nem szeretném megvárni, amíg ez az egész az ellenzék követelésére kötelezővé válik” – tette hozzá Fónagy János.

Fónagy szerint a gyülekezés szabadsága mellett fontos a gyermekek védelme is és elismételte Lázár János érvelését, miszerint úgy kell kezelni a Pride-ot, mint a dohányzást. A miniszter vasárnap este a Bayer Showban beszélt arról, hogy akárcsak dohányozni, melegnek lenni is szabad Magyarországon, csak ennek a reklámozása tilos.

A Budapest Pride szerint szó nincs arról, hogy a felvonulás megbotránkoztató lenne vagy veszélyt jelentene a gyerekekre. A HVG-nek a szervezet szóvivője arról beszélt, valóban akad néhány, extravagánsabb öltözetű ember, de egyrészt, mindenkinek jogában áll úgy öltözni, ahogy szeretne, másrészt, ha nem a Pride-on, akkor bármikor máshol is találkozhatnak velük a gyerekek. Aggasztónak tartja ugyanakkor a korlátozást, ami szerinte túlmutat a felvonulás betiltásán. A teljes beszélgetés itt nézhető meg: