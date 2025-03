Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező tett egy javaslatot arra, hogy mit lehetne mondani, hogy „ne érezze magát az ember ennyire reménytelenül ebben a szartengerben”. ","shortLead":"A rendező tett egy javaslatot arra, hogy mit lehetne mondani, hogy „ne érezze magát az ember ennyire reménytelenül...","id":"20250322_schilling-arpad-magyar-peter-orban-viktor-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1.jpg","index":0,"item":"749ca6ec-3858-4b3b-9cd2-4e768624e55d","keywords":null,"link":"/elet/20250322_schilling-arpad-magyar-peter-orban-viktor-pride","timestamp":"2025. március. 22. 11:22","title":"Schilling Árpád írt egy beszédet Magyar Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6763680e-4175-4d6c-84c5-fe9af722031c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál szakembereknek sikerült megörökíteniük azt a pillanatot, amikor életet adott egy homoki tigriscápa az utódjának. Archie azóta szépen cseperedik.","shortLead":"Ausztrál szakembereknek sikerült megörökíteniük azt a pillanatot, amikor életet adott egy homoki tigriscápa...","id":"20250323_homoki-tigriscapa-szuletese-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6763680e-4175-4d6c-84c5-fe9af722031c.jpg","index":0,"item":"dd4c6420-98fb-4daf-8710-23f1463671e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250323_homoki-tigriscapa-szuletese-video","timestamp":"2025. március. 23. 20:03","title":"Rendkívül ritka pillanatot sikerült felvenni: így születik egy homoki tigriscápa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A megbeszéléseket a szóvivő újabb lépésnek nevezte a két elnök személyes találkozója felé.","shortLead":"A megbeszéléseket a szóvivő újabb lépésnek nevezte a két elnök személyes találkozója felé.","id":"20250323_peszkov-putyin-trump-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a.jpg","index":0,"item":"7992e513-7bb8-4068-beac-5e354335a277","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_peszkov-putyin-trump-telefon","timestamp":"2025. március. 23. 16:03","title":"Peszkov: Nem kizárt, hogy az elmúlt hetekben kettőnél többször is beszélt egymással telefonon Putyin és Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d704ca8-ae8c-4c38-96de-52386ec75155","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250323_orban-viktor-poloska-ukrajna-siklobomba-penteki-mutetek-amazon-rendeles-atveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d704ca8-ae8c-4c38-96de-52386ec75155.jpg","index":0,"item":"0f76cf8b-e837-4adb-93e6-7f0879fc9b9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250323_orban-viktor-poloska-ukrajna-siklobomba-penteki-mutetek-amazon-rendeles-atveres","timestamp":"2025. március. 23. 12:00","title":"Ez történt: Kiderült egy fontos szám Orbán Viktor poloskáiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ekrem Imamoglut, Recep Tayyip Erdogan államfő legfőbb riválisát szerdán, néhány nappal az ellenzék elnökjelöltről döntő előválasztása előtt vették őrizetbe. ","shortLead":"Ekrem Imamoglut, Recep Tayyip Erdogan államfő legfőbb riválisát szerdán, néhány nappal az ellenzék elnökjelöltről döntő...","id":"20250323_Felfuggesztettek-a-bebortonzott-isztambuli-polgarmestert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb.jpg","index":0,"item":"eaf70a07-7c2f-44fd-93fa-53e77e11e013","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_Felfuggesztettek-a-bebortonzott-isztambuli-polgarmestert","timestamp":"2025. március. 23. 16:42","title":"Felfüggesztették a bebörtönzött isztambuli polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5f3ec6-80c4-4c8f-a72d-9d2c2e5ea6fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Továbbra is kizártnak tartják, hogy lemondana a pápaságról. Azt viszont még az orvosok sem tudják megmondani, hogy mikor hagyhatja el a kórházat. ","shortLead":"Továbbra is kizártnak tartják, hogy lemondana a pápaságról. Azt viszont még az orvosok sem tudják megmondani...","id":"20250322_Ferenc-papanak-ujra-meg-kell-tanulnia-beszelni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad5f3ec6-80c4-4c8f-a72d-9d2c2e5ea6fb.jpg","index":0,"item":"fc521d66-d8c8-4c2f-8335-23284cf62a29","keywords":null,"link":"/elet/20250322_Ferenc-papanak-ujra-meg-kell-tanulnia-beszelni","timestamp":"2025. március. 22. 08:42","title":"Ferenc pápának újra meg kell tanulnia beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19aec360-be82-48bb-8b12-28317536fb27","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ügyben is hasonló ítéletet hozott a zalai bíróság.","shortLead":"Két ügyben is hasonló ítéletet hozott a zalai bíróság.","id":"20250322_Ittas-rolleresek-buktak-az-autos-jogsijukat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19aec360-be82-48bb-8b12-28317536fb27.jpg","index":0,"item":"53936275-8c54-4c5f-aecb-1a2bc37735aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250322_Ittas-rolleresek-buktak-az-autos-jogsijukat","timestamp":"2025. március. 22. 14:31","title":"Ittas rolleresek bukták az autós jogsijukat is Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e2110-c8d8-437c-8869-de991ecbcff7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem, ez nem egy hétköznapi régi Mini, hanem egy akár versenypályán is könnyen meglepetéseket okozó svájci-brit apróság.","shortLead":"Nem, ez nem egy hétköznapi régi Mini, hanem egy akár versenypályán is könnyen meglepetéseket okozó svájci-brit apróság.","id":"20250323_cuki-kisautonak-tunik-pedig-igazi-meregzsak-ez-a-kozepmotoros-mini-cooper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e2110-c8d8-437c-8869-de991ecbcff7.jpg","index":0,"item":"43f86756-523a-486e-a27d-d3f251a2ea7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250323_cuki-kisautonak-tunik-pedig-igazi-meregzsak-ez-a-kozepmotoros-mini-cooper","timestamp":"2025. március. 23. 07:21","title":"Cuki kisautónak tűnik, pedig igazi méregzsák ez a középmotoros Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]