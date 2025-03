Megtarthatja Hadházy Ákos keddi hídfoglalós demonstrációját. A független országgyűlési képviselő a közösségi oldalán azt írta:

A rendőrség kénytelen volt tudomásul venni: kedden újra lezárjuk az Erzsébet hidat! Békésen, de nagyon határozottan!”

A politikus aznap délután 17 órakor mindenkit vár a helyszínen.

Március 25-én Hadházyék szintén hidat akartak foglalni, akkor azonban a rendőrség azt első körben nem, csupán egy demonstráció megrendezését engedélyezte számukra a Ferenciek terén. A tüntetőket ez nem akadályozta meg: két és fél óra után elfoglalták először az Erzsébet, majd a Szabadság és a Petőfi hidat, végül a Nagykörút blokádja után a Margit híddal zárták a sort.

A 25-i hídzárást a rendőrség a közlekedés akadályozására hivatkozva tiltotta meg, majd már zajlott a demonstráció, amikor a Kúria felülbírálta a rendőrségi döntést, és mégis jóvá hagyta a hídfoglalást. Most ilyen trükközés nem volt.

A hídfoglalás azonban ha korábban, például a kata-tüntetések idején nem is, most csípni kezdte a fideszesek szemét. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón jogalkotói reakciót ígért válaszul, Orbán Viktor pedig ezt pénteken meg is erősítette szokásos, Kossuth rádiós beszédében. A miniszterelnök azt mondta, a vélemény kinyilvánításának joga szabad, azonban többiek életének szükségtelen korlátozása nem normális dolog. „A nem tüntető többségnek joga van ahhoz, hogy normálisan élhesse az életét” – jelentette ki, azt azonban nem árulta el, hogy jogalkotóként mit fognak reagálni a helyzetre.

