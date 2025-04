Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszűnt az állatsimogatás, a gazdasági udvarba csak fertőtlenítő szőnyegen át lehet bemenni.","shortLead":"Megszűnt az állatsimogatás, a gazdasági udvarba csak fertőtlenítő szőnyegen át lehet bemenni.","id":"20250402_fovarosi-allatkert-allatsimogato-szaj-es-koromfajas-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"8270e212-32b1-460b-af89-c46d7be5bd7b","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_fovarosi-allatkert-allatsimogato-szaj-es-koromfajas-korlatozas","timestamp":"2025. április. 02. 16:11","title":"Korlátozásokat vezetett be a fővárosi állatkert a száj- és körömfájás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Állásfoglalásban ítélte el a miniszterelnök március 15-i, poloskázós beszédét a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának tagsága.","shortLead":"Állásfoglalásban ítélte el a miniszterelnök március 15-i, poloskázós beszédét a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának...","id":"20250401_mta-jubileumi-kozgyules-kivonulas-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad.jpg","index":0,"item":"de238792-a4e1-4693-a304-5296e24524fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_mta-jubileumi-kozgyules-kivonulas-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 01. 16:41","title":"Előre szóltak akadémikusok: ha Orbán elmegy az MTA 200 éves jubileumi ülésére, kivonulnak a teremből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e6dc08-49e2-4125-8320-dc9a25be1aad","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250403_Marabu-Feknyuz-Cuki-csikosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36e6dc08-49e2-4125-8320-dc9a25be1aad.jpg","index":0,"item":"30098573-e47b-4ae1-9808-acfbff390d10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Marabu-Feknyuz-Cuki-csikosok","timestamp":"2025. április. 03. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Cuki csíkosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80aac80e-a28d-4334-b8d8-4cd303f217e4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Bejelentette első fellépőit az alsóörsi Tábor Fesztivál.","shortLead":"Bejelentette első fellépőit az alsóörsi Tábor Fesztivál.","id":"20250402_Szornymetal-jon-a-Balaton-partjara-augusztusban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80aac80e-a28d-4334-b8d8-4cd303f217e4.jpg","index":0,"item":"c9d9ef69-8ac0-4b4a-8093-ba4419cd2944","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_Szornymetal-jon-a-Balaton-partjara-augusztusban","timestamp":"2025. április. 02. 17:28","title":"Szörnymetál jön a Balaton partjára augusztusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök köreiben teherként tekintenek egyesek a milliárdosra, és őt okolják az elbukott wisconsini bíróválasztásért is, de már előtte szó volt a távozásáról.","shortLead":"Az amerikai elnök köreiben teherként tekintenek egyesek a milliárdosra, és őt okolják az elbukott wisconsini...","id":"20250402_elon-musk-visszavonulas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd.jpg","index":0,"item":"595c0e07-5031-4c14-8526-0e13242608e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_elon-musk-visszavonulas-donald-trump","timestamp":"2025. április. 02. 19:15","title":"Politico: Trump szerint Elon Musk heteken belül visszavonul kormányzati szerepéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1826778a-e8fc-4396-a8bc-99e2a217df38","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Szürrealista látomás, művészfilmes elszállás, animációs őrület, valamint Budapest TV-s és csíki patakos trashvideó is szerepel a rangsorunkban. Összeállítottuk a 2000. óta született legjobb filmecskéket.","shortLead":"Szürrealista látomás, művészfilmes elszállás, animációs őrület, valamint Budapest TV-s és csíki patakos trashvideó is...","id":"20250401_Majkan-tul-is-van-elet---A-21-szazad-20-legjobb-magyar-klipjei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1826778a-e8fc-4396-a8bc-99e2a217df38.jpg","index":0,"item":"1c72cb80-a8bd-43e4-b44e-e55dcbcd69d7","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Majkan-tul-is-van-elet---A-21-szazad-20-legjobb-magyar-klipjei","timestamp":"2025. április. 01. 20:00","title":"Majkán túl is van élet – A 21. század 20 legjobb magyar klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"858dd4f6-a6b7-4405-95ae-95153961b279","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai indexek már tőzsdenyitás előtt zuhantak. Ázsiában estek az indexek, Európában mínuszban nyitnak a tőzsdék.","shortLead":"Az amerikai indexek már tőzsdenyitás előtt zuhantak. Ázsiában estek az indexek, Európában mínuszban nyitnak a tőzsdék.","id":"20250403_Verengzes-indult-a-tozsdeken-Trump-vamhaborus-haduzenete-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/858dd4f6-a6b7-4405-95ae-95153961b279.jpg","index":0,"item":"e61d37d4-bf8b-4bfb-912b-4a4749f84f98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Verengzes-indult-a-tozsdeken-Trump-vamhaborus-haduzenete-utan","timestamp":"2025. április. 03. 08:41","title":"Vérengzés indult a tőzsdéken Trump vámháborús hadüzenete után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32c6cf8-b7f0-4baa-ba41-860dc32ef852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már lényegében a teljes kormánymédiának cáfolnia kellett az Ötkertben (nem) történteket.","shortLead":"Már lényegében a teljes kormánymédiának cáfolnia kellett az Ötkertben (nem) történteket.","id":"20250402_Helyreigazitas-HirTV-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c32c6cf8-b7f0-4baa-ba41-860dc32ef852.jpg","index":0,"item":"2109f319-cf42-4cc6-a57b-f562e7091e54","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Helyreigazitas-HirTV-Magyar-Peter","timestamp":"2025. április. 02. 15:27","title":"Helyreigazítást közölt a HírTV: Magyar Péter nem tett perverz ajánlatokat kiskorú lányoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]