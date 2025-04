Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7a33ad21-c46e-44f6-8193-5b9ad11d730b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az okosórás világ hajnalán világszerte nagy népszerűségre szert tett Pebble márka alapítója egyfajta nosztalgiából két olyan okosórát is a piacra küld, amelyek olyanok, mint a hajdani sikertermékek. Nyílt forráskódú operációs rendszerük van, több ezer alkalmazással kompatbilisek, és akár egy hónapig is bírják egy feltöltéssel.","shortLead":"Az okosórás világ hajnalán világszerte nagy népszerűségre szert tett Pebble márka alapítója egyfajta nosztalgiából két...","id":"20250403_pebble-okosora-visszateres-core-2-duo-core-time-2-specifikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a33ad21-c46e-44f6-8193-5b9ad11d730b.jpg","index":0,"item":"525c8f20-390c-47c8-a898-a4fa595824b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_pebble-okosora-visszateres-core-2-duo-core-time-2-specifikacio","timestamp":"2025. április. 03. 08:03","title":"Visszatér a legendás karóra, és csak 30 naponta kell majd tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a36106-c09c-45d2-baf9-49b0beb3fb7e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Óscar Arias Sánchez egy római császárhoz hasonlította az amerikai elnököt.","shortLead":"Óscar Arias Sánchez egy római császárhoz hasonlította az amerikai elnököt.","id":"20250402_usa-nobel-bekedij-costa-rici-elnok-vizum-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36a36106-c09c-45d2-baf9-49b0beb3fb7e.jpg","index":0,"item":"cb4dab53-7a42-4a68-b3e2-8609418a5c91","keywords":null,"link":"/elet/20250402_usa-nobel-bekedij-costa-rici-elnok-vizum-trump","timestamp":"2025. április. 02. 17:07","title":"Visszavonta az USA a Nobel-békedíjas volt Costa Rica-i elnök vízumát, aki bírálta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0e21b3-56fe-4306-afd9-c585714ac4d2","c_author":"Földes Márton","category":"itthon","description":"Miközben továbbra is érvényes a nemzetközi elfogatóparancs Benjamin Netanjahu ellen, az izraeli miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tiszteletbeli Polgára lett pénteken. Vele együtt eddig öten kapták meg ezt az elismerést.","shortLead":"Miközben továbbra is érvényes a nemzetközi elfogatóparancs Benjamin Netanjahu ellen, az izraeli miniszterelnök...","id":"20250404_Andrzej-Duda-Nobel-bekedijas-civil-aktivista-Netanjahu-NKE-ICC-tiszteletbeli-polgar-cim-adomanyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a0e21b3-56fe-4306-afd9-c585714ac4d2.jpg","index":0,"item":"36235c2d-7a88-489b-8395-365f688b43a8","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Andrzej-Duda-Nobel-bekedijas-civil-aktivista-Netanjahu-NKE-ICC-tiszteletbeli-polgar-cim-adomanyozas","timestamp":"2025. április. 04. 13:43","title":"Andrzej Duda és Nobel-békedíjas civil aktivista közé csöppent Netanjahu a közszolgálati egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Elvárja a kormány a telekommunikációs cégektől az árkorlátozást, ha pedig ezt nem teszik meg, akkor az idei díjemeléseket kötelező lesz visszacsinálni. Számoltunk egy sort, mit jelenthet ez az ügyfeleknek és mit a cégeknek.","shortLead":"Elvárja a kormány a telekommunikációs cégektől az árkorlátozást, ha pedig ezt nem teszik meg, akkor az idei...","id":"20250402_Nagy-Marton-telefon-internetdijak-onkentes-csokkentes-arstop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4.jpg","index":0,"item":"c6a3f1a0-8902-4d5d-9ba2-c79750552017","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Nagy-Marton-telefon-internetdijak-onkentes-csokkentes-arstop","timestamp":"2025. április. 03. 11:09","title":"Mit érhet el Nagy Márton, ha rákényszeríti a cégeket a telefon- és internetdíjak önkéntes csökkentésére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nem tüntető, demonstrációktól távol maradó embereket is figyelembe kell venni – jelentette ki a miniszterelnök, aki a szokásos pénteki interjújában jelentette be, hogy tervezik a gyülekezési törvény újabb módosítását.","shortLead":"A nem tüntető, demonstrációktól távol maradó embereket is figyelembe kell venni – jelentette ki a miniszterelnök, aki...","id":"20250404_Orban-Viktor-modositani-kell-a-gyulekezesi-torvenyt-pride-Hadhazy-Akos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512.jpg","index":0,"item":"839530e0-9f2b-4f49-8be0-c5f2579d7e2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Orban-Viktor-modositani-kell-a-gyulekezesi-torvenyt-pride-Hadhazy-Akos","timestamp":"2025. április. 04. 10:20","title":"A dugóban ragadó emberekre hivatkozva törvénymódosítást ígért Orbán a hídfoglalások ellen, Hadházy szerint őt zavarják a tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f588a7e6-c83f-43f5-8e46-d184d5b83e5f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag tengeri balesetek után bevett eljárásról van szó.","shortLead":"Állítólag tengeri balesetek után bevett eljárásról van szó.","id":"20250404_Eszaki-tenger-baleset-tartalyhajo-solong-stena-immaculate-utkozes-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f588a7e6-c83f-43f5-8e46-d184d5b83e5f.jpg","index":0,"item":"7283c155-164d-4cbf-b391-ad8fb500459b","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_Eszaki-tenger-baleset-tartalyhajo-solong-stena-immaculate-utkozes-per","timestamp":"2025. április. 04. 06:10","title":"Egymást perli a két hajózási társaság, amelyeknek a hajói ütköztek az Északi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e72f82-122c-474c-b554-0d4cb8b7ad5b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Először lehet hatékony gyógyszeres kezelés a drogfogyasztás kezelésére, a legfrissebb vizsgálatok szerint hatékony a mavoglurant nevű kísérleti készítmény.","shortLead":"Először lehet hatékony gyógyszeres kezelés a drogfogyasztás kezelésére, a legfrissebb vizsgálatok szerint hatékony...","id":"20250403_kokainfuggoseg-drog-elleni-gyogyszer-mavoglurant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2e72f82-122c-474c-b554-0d4cb8b7ad5b.jpg","index":0,"item":"a26cf6d7-35e2-463a-a644-061c74305c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_kokainfuggoseg-drog-elleni-gyogyszer-mavoglurant","timestamp":"2025. április. 03. 17:03","title":"Ígéretes a gyógyszer, ami segíthet a kokainfüggőség leküzdésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b110dd5c-7c29-42d5-923c-42587d8d0825","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Válságban a kémházaspár – ez az alaphelyzet Soderbergh új filmjében, amelyben Cate Blanchett és Michael Fassbender turkálnak titokban egymás házastársi szennyesében. Lehet, hogy Soderbergh végre elkészítette a nagy művet? Az egész nem több 93 percnél, és ez már önmagában nyerő.","shortLead":"Válságban a kémházaspár – ez az alaphelyzet Soderbergh új filmjében, amelyben Cate Blanchett és Michael Fassbender...","id":"20250402_Fekete-taska-kritika-Steven-Soderbergh-Cate-Blanchett-Michael-Fassbender-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b110dd5c-7c29-42d5-923c-42587d8d0825.jpg","index":0,"item":"84684c2f-98b8-465a-8439-adaf547a5e68","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_Fekete-taska-kritika-Steven-Soderbergh-Cate-Blanchett-Michael-Fassbender-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 20:00","title":"Lakberendezési thriller – Kritika Steven Soderbergh kémfilmjéről, a Fekete táskáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]