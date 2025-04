Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az összes kistelepülést nézve nőtt a falvak lakossága az elmúlt években. Ezzel együtt 13 olyan kisközség van, ahol öt év alatt 20 százalék fölött csökkent a lakosság. De a városok közt is akad, ahol 10 százalék fölött volt a lakosságfogyás. A kormány kocsma-, kisbolt-, templom-, és ATM-programokkal védené a településeket, illetve „önrendelkezési” jogot adna nekik az ingatlantranzakciók korlátozhatóságával.","shortLead":"Az összes kistelepülést nézve nőtt a falvak lakossága az elmúlt években. Ezzel együtt 13 olyan kisközség van, ahol öt...","id":"20250403_Kocsma-templom-ATM-ime-a-leginkabb-elneptelenedo-magyar-telepulesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295.jpg","index":0,"item":"ba0b48b3-4618-4a4f-a978-fea68e790ef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Kocsma-templom-ATM-ime-a-leginkabb-elneptelenedo-magyar-telepulesek","timestamp":"2025. április. 03. 08:13","title":"Kocsma, templom, ATM – íme, a leginkább elnéptelenedő magyar települések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök köreiben teherként tekintenek egyesek a milliárdosra, és őt okolják az elbukott wisconsini bíróválasztásért is, de már előtte szó volt a távozásáról.","shortLead":"Az amerikai elnök köreiben teherként tekintenek egyesek a milliárdosra, és őt okolják az elbukott wisconsini...","id":"20250402_elon-musk-visszavonulas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd.jpg","index":0,"item":"595c0e07-5031-4c14-8526-0e13242608e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_elon-musk-visszavonulas-donald-trump","timestamp":"2025. április. 02. 19:15","title":"Politico: Trump szerint Elon Musk heteken belül visszavonul kormányzati szerepéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3852802-bc39-4d3c-8b96-25d4acf74210","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Elég-e egyszer enni naponta? Tényleg olyan fontos a reggeli? És van-e ideális időpontja az étkezéseknek? ","shortLead":"Elég-e egyszer enni naponta? Tényleg olyan fontos a reggeli? És van-e ideális időpontja az étkezéseknek? ","id":"20250404_reggeli-fontossaga-napi-haromszori-etkezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3852802-bc39-4d3c-8b96-25d4acf74210.jpg","index":0,"item":"552b8f78-8498-4992-a815-8c4a865aaa15","keywords":null,"link":"/elet/20250404_reggeli-fontossaga-napi-haromszori-etkezes","timestamp":"2025. április. 04. 05:32","title":"Kell-e ennünk háromszor egy nap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"384ae077-5e33-48c0-9074-b9e21e62a866","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az emlékfalat zöld festékkel kenték össze.","shortLead":"Az emlékfalat zöld festékkel kenték össze.","id":"20250402_ujpest-ferencvaros-benedek-tibor-szusza-ferenc-falfestmeny-rongalas-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/384ae077-5e33-48c0-9074-b9e21e62a866.jpg","index":0,"item":"41847c54-3b55-413c-ad12-6ce093f72cb1","keywords":null,"link":"/elet/20250402_ujpest-ferencvaros-benedek-tibor-szusza-ferenc-falfestmeny-rongalas-reakcio","timestamp":"2025. április. 02. 17:49","title":"Az Újpest és Kubatov Gábor is reagált, miután megrongálták Benedek Tibor és Szusza Ferenc arcképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Stephen Walt harvardi professzor szerint az amerikai elnök politikáját két ösztön vezérli, és ennek megvannak a következményei. A Die Zeitnek adott interjúban Walt elmagyarázza azt is, miért hiszi, hogy Putyin nem akar újabb háborút.","shortLead":"Stephen Walt harvardi professzor szerint az amerikai elnök politikáját két ösztön vezérli, és ennek megvannak...","id":"20250402_die-zeit-stephen-walt-trump-neandervolgyi-realista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e.jpg","index":0,"item":"3cabc64f-50b4-46d4-b728-b0ec7039a0d5","keywords":null,"link":"/360/20250402_die-zeit-stephen-walt-trump-neandervolgyi-realista","timestamp":"2025. április. 02. 14:24","title":"„Trump egy Neander-völgyi realista”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e911564f-4ab8-48fc-a1b4-e3561e309066","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ tovább bombázza azoknak a postafiókját, akik korábban a koronavírus-járványról szóló tájékoztatás miatt adták meg az elérhetőségüket.","shortLead":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ tovább bombázza azoknak a postafiókját, akik korábban a koronavírus-járványról...","id":"20250402_vakcinainfo-oltasregisztracio-e-mail-ukrajna-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e911564f-4ab8-48fc-a1b4-e3561e309066.jpg","index":0,"item":"22a21341-c1db-4144-b6a6-6ffc17e998ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_vakcinainfo-oltasregisztracio-e-mail-ukrajna-szavazas","timestamp":"2025. április. 02. 12:52","title":"Most az ukrán EU-csatlakozásról szóló szavazást reklámozza a vakcinainfós e-mail-címeken a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3938b1e-572d-4e2c-b44e-f09ddb45e228","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"22 tagállam szükséges ahhoz, hogy Magyarországnak a jogállamiság betartásával kapcsolatos ajánlásokat fogalmazzanak meg az uniós kormányok. Eddig 19 ország jelezte erre vonatkozó szándékát – értesült az EUrologus.","shortLead":"22 tagállam szükséges ahhoz, hogy Magyarországnak a jogállamiság betartásával kapcsolatos ajánlásokat fogalmazzanak meg...","id":"20250402_jogallamisag-orban-kormany-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3938b1e-572d-4e2c-b44e-f09ddb45e228.jpg","index":0,"item":"99cc8e4a-4e0b-46e4-ada1-8289fe182f6c","keywords":null,"link":"/eurologus/20250402_jogallamisag-orban-kormany-eu-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 13:33","title":"Már 19 kormányból áll az Orbán-ellenes koalíció az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók mintegy 280 ezer nő egészségügyi adatait átvizsgálva arra jutottak, hogy a terhesség bizonyos mértékig segíthet megvédeni a nők szervezetét a hosszú Covid kialakulásától.","shortLead":"Amerikai kutatók mintegy 280 ezer nő egészségügyi adatait átvizsgálva arra jutottak, hogy a terhesség bizonyos mértékig...","id":"20250402_koronavirus-jarvany-fertozes-hatasa-terhesseg-hosszu-covid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"116ca0da-2659-4480-ab58-30288abd7653","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_koronavirus-jarvany-fertozes-hatasa-terhesseg-hosszu-covid","timestamp":"2025. április. 02. 19:03","title":"Kivédheti a terhesség a hosszú Covidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]