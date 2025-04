Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05755dae-7843-492d-aec2-3a4626fd9083","c_author":"Lenthár Balázs","category":"vilag","description":"Laura Loomer korábban már többször is annyira túltolta az elmebajt, hogy még a keményvonalas trumpisták is igyekeztek elhatárolódni tőle.","shortLead":"Laura Loomer korábban már többször is annyira túltolta az elmebajt, hogy még a keményvonalas trumpisták is igyekeztek...","id":"20250405_szelsojobbos-influenszer-maga-trump-laura-loomer-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05755dae-7843-492d-aec2-3a4626fd9083.jpg","index":0,"item":"9e75ca50-076b-49be-aba4-997e20c459bb","keywords":null,"link":"/vilag/20250405_szelsojobbos-influenszer-maga-trump-laura-loomer-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 06:00","title":"Ki az a szélsőjobboldali konteoinfluenszer, aki a hírek szerint elérte Trumpnál több nemzetbiztonsági vezető kirúgását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabcd42f-0ab4-47c5-85ed-61d4851ff5d5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Első körben április végéig függesztették fel a Jaguar Land Roverek USA-ba szállítását, a luxusautó gyártói addig is kidolgozzák a további válaszokat Trump vámháborújára.","shortLead":"Első körben április végéig függesztették fel a Jaguar Land Roverek USA-ba szállítását, a luxusautó gyártói addig is...","id":"20250405_Jaguar-Land-Rover-Egyesult-Allamok-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cabcd42f-0ab4-47c5-85ed-61d4851ff5d5.jpg","index":0,"item":"51b9181c-720c-4825-b122-b96bc3840cef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Jaguar-Land-Rover-Egyesult-Allamok-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 05. 16:23","title":"Nem küldenek több Jaguar Land Rovert az Egyesült Államokba a vámháború miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc1515b-842d-4464-9021-ea7815dd32dc","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Már jóval a premierje előtt támadások kereszttüzébe került a klasszikus rajzfilm új élőszereplős remake-je, a bemutató óta pedig kapja az ívet a kritikusoktól és a közönségtől egyaránt. Miért válthatott ki ekkora indulatokat egy tündérmese, és mi köze lehet Donald Trumpnak vagy az izraeli-palesztin konfliktusnak egy családi film fogadtatásához?","shortLead":"Már jóval a premierje előtt támadások kereszttüzébe került a klasszikus rajzfilm új élőszereplős remake-je, a bemutató...","id":"20250405_hofeherke-disney-botrany-rachel-zegler-gal-gadot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cc1515b-842d-4464-9021-ea7815dd32dc.jpg","index":0,"item":"ffbff3c2-b5c8-4f19-8ab8-3cddf4e9bf37","keywords":null,"link":"/kultura/20250405_hofeherke-disney-botrany-rachel-zegler-gal-gadot-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 17:00","title":"Az új Hófehérkével a Disney már a bemutató előtt lábon lőtte magát, de azóta sem sikerült senkit meggyőznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efc97da-3f8f-4353-9c6a-96ace023fcf9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elsősorban a mobileszközökön és az okosotthon készülékein érhető el a Google Asszisztens, a keresőóriás virtuális segédje. Sokakat kiszolgált eddig, azonban a fejlesztője úgy döntött, ideje nyugdíjba küldeni. Lesz helyette más, és egy cseppet sem meglepő, hogy mi lép a helyére.","shortLead":"Elsősorban a mobileszközökön és az okosotthon készülékein érhető el a Google Asszisztens, a keresőóriás virtuális...","id":"20250405_google-asszisztens-csere-gemini-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9efc97da-3f8f-4353-9c6a-96ace023fcf9.jpg","index":0,"item":"dbf55da5-658b-4571-8e1d-cefa95986420","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_google-asszisztens-csere-gemini-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 05. 12:03","title":"Az ön telefonjáról is el fog tűnni a Google egyik fontos szolgáltatása – jön helyette valami más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Megrázó képet festenek egy telefonos lelkisegély-szolgálat önkénteseinek a tapasztalatai arról, hogy milyen a mai magyar társadalomban megöregedni, idősnek lenni. Sokan már a negyvenes éveikben kénytelenek súlyos csomagot cipelni. Mit mond a telefonos segítő annak, aki öngyilkosságra készül? Mikor váltak bűnbakká az idősek? Mit jelent valójában a sikeres öregedés?","shortLead":"Megrázó képet festenek egy telefonos lelkisegély-szolgálat önkénteseinek a tapasztalatai arról, hogy milyen a mai...","id":"20250405_Idosek-telefon-lelkisegely-szolgalat-oregedes-betegseg-magany-ongyilkossag-egeszsegugy-szocialis-ellatas-Delutan-Alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18.jpg","index":0,"item":"ed5b6ab6-8f71-4308-8138-acadb816a23b","keywords":null,"link":"/360/20250405_Idosek-telefon-lelkisegely-szolgalat-oregedes-betegseg-magany-ongyilkossag-egeszsegugy-szocialis-ellatas-Delutan-Alapitvany","timestamp":"2025. április. 05. 20:00","title":"Volt már olyan, aki a hídról hívott minket, hogy ugrani fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc18bee-5a41-42d8-b020-731523ddeee1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Brutális, viszont totálisan átgondolatlan vámháborút indított az Egyesült Államok; Matolcsy György durva szakmai hibákkal vádolja az MNB gazdálkodását kritizáló ÁSZ-t; tovább terjed a száj- és körömfájás járvány. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Brutális, viszont totálisan átgondolatlan vámháborút indított az Egyesült Államok; Matolcsy György durva szakmai...","id":"20250406_Es-akkor-trump-vamhaboru-vamok-mnb-asz-arak-atm-nyaralas-jarvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cc18bee-5a41-42d8-b020-731523ddeee1.jpg","index":0,"item":"23e7fd11-4e5b-46a2-9af7-94a7f9288613","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_Es-akkor-trump-vamhaboru-vamok-mnb-asz-arak-atm-nyaralas-jarvany","timestamp":"2025. április. 06. 07:00","title":"És akkor úgy omlik össze az eddigi világrend, hogy Trump még a pingvineket is megvámolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az elnök egész politikája autoriter becsvágyon alapszik. A jövő attól függ, mekkora ellenállásba ütközik, a bíróságoktól kezdve, a jövő évi időközi választásokig – nyilatkozta egy olasz lapnak a világhírű politológiaprofesszor.","shortLead":"Az elnök egész politikája autoriter becsvágyon alapszik. A jövő attól függ, mekkora ellenállásba ütközik...","id":"20250406_Fukuyama-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c.jpg","index":0,"item":"30dd2609-be47-4f20-90fa-f78a150b39a8","keywords":null,"link":"/360/20250406_Fukuyama-lapszemle","timestamp":"2025. április. 06. 09:22","title":"Fukuyama: Nem gondolnám, hogy olyan világban akarnánk élni, amelyet Trump a saját képére formál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea2ca28-edb3-462e-9dce-4100f24b1a35","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ha vasárnap nyer a Liverpool, már 14 pont lesz az előnye az Arsenalhoz képest.","shortLead":"Ha vasárnap nyer a Liverpool, már 14 pont lesz az előnye az Arsenalhoz képest.","id":"20250405_Botlott-az-Arsenal-nagy-lehetoseg-ez-Szoboszlaieknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cea2ca28-edb3-462e-9dce-4100f24b1a35.jpg","index":0,"item":"dbdc33b8-46f8-440f-8358-9036e4dc8c34","keywords":null,"link":"/sport/20250405_Botlott-az-Arsenal-nagy-lehetoseg-ez-Szoboszlaieknak","timestamp":"2025. április. 05. 17:00","title":"Botlott az Arsenal, nagy lehetőség ez Szoboszlaiéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]