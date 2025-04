Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3916e26a-03cd-4b8c-b95a-6cd544917ebe","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Visszatérhetnek a 600 forint alatti árak.","shortLead":"Visszatérhetnek a 600 forint alatti árak.","id":"20250409_Most-megeri-varni-a-tankolassal-komoly-areses-jon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3916e26a-03cd-4b8c-b95a-6cd544917ebe.jpg","index":0,"item":"c9e8108a-0dae-42f8-b908-c69feb52316e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_Most-megeri-varni-a-tankolassal-komoly-areses-jon","timestamp":"2025. április. 09. 10:22","title":"Most megéri várni a tankolással, komoly áresés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8c450e-485a-4e34-9b80-3829b33d7ccc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos hét felszólaló nevét jelentette be.","shortLead":"Hadházy Ákos hét felszólaló nevét jelentette be.","id":"20250408_hadhazy-akos-hidfoglalo-tuntetes-felszolalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a8c450e-485a-4e34-9b80-3829b33d7ccc.jpg","index":0,"item":"d120b737-f272-44a3-ba3c-8fc81abcb1b0","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_hadhazy-akos-hidfoglalo-tuntetes-felszolalok","timestamp":"2025. április. 08. 14:41","title":"Puzsér Róbert felszólal, Koltai Róbert verset mond a keddi hídfoglaló tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e95047d-aa24-43e1-8186-6cd88c64a9b8","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Nem folytatódott a múlt hét második felében tapasztalt zuhanás az amerikai tőzsdéken, de ehhez kellett egy kamuidézet Trumptól, aminek bedőlt a fél világsajtó. 