[{"available":true,"c_guid":"feb4e0af-802a-4c6e-ad64-27dfba2c49d4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 2,4 tonnás Smart #5 Brabus körülbelül akkora, mint egy Mercedes GLC és bőven kevesebb, mint 4 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","shortLead":"A 2,4 tonnás Smart #5 Brabus körülbelül akkora, mint egy Mercedes GLC és bőven kevesebb, mint 4 másodperc alatt tudja...","id":"20250409_646-loerovel-debutalt-az-eddigi-legdurvabb-smart-5-brabus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/feb4e0af-802a-4c6e-ad64-27dfba2c49d4.jpg","index":0,"item":"8c255f2e-b263-412f-b891-f3abb321a54e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_646-loerovel-debutalt-az-eddigi-legdurvabb-smart-5-brabus","timestamp":"2025. április. 09. 07:21","title":"646 lóerővel debütált az eddigi legdurvább Smart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","shortLead":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","id":"20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81.jpg","index":0,"item":"f3ae825b-828e-484c-99c2-f9e913b14431","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","timestamp":"2025. április. 10. 07:59","title":"48 éve gyártják, és most sokkal erősebb lett a jó öreg Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kínaiak újabb 50 százalékos vámokat jelentettek be az amerikai termékekre, a magyar valutának ez épp elég volt ahhoz, hogy tovább gyengüljön az euróval szemben.","shortLead":"A kínaiak újabb 50 százalékos vámokat jelentettek be az amerikai termékekre, a magyar valutának ez épp elég volt ahhoz...","id":"20250409_euro-forint-410-arfolyam-kina-vam-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902.jpg","index":0,"item":"02879ae9-4b54-462b-ac51-2597a88adc11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_euro-forint-410-arfolyam-kina-vam-trump-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 15:49","title":"410 környékére küldte a forintot Kína azzal, hogy visszaütött Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f5983c-3fd6-4d66-9986-45962b8f7ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria nem engedélyezte az Erzsébet híd 24 órás elfoglalását, de így is fél éjszaka kitartottak a gyülekezési jog korlátozása és a Pride betiltása ellen tüntetők Budapesten. Bár Hadházy Ákos arra kért mindenkit, maradjanak a helyszínen, a Petőfi hídról és a Szabadság hídról így is rendőröknek kellett leszorítaniuk a demonstrálókat. Dínójelmez, rendőrsorfal, trombita és az éjszaka legjobb képei a HVG fotósainak szemével.","shortLead":"A Kúria nem engedélyezte az Erzsébet híd 24 órás elfoglalását, de így is fél éjszaka kitartottak a gyülekezési jog...","id":"20250409_Hidfoglalas-galeria-20250408","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1f5983c-3fd6-4d66-9986-45962b8f7ef8.jpg","index":0,"item":"5621db89-68bd-4157-965b-946a4c4719a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Hidfoglalas-galeria-20250408","timestamp":"2025. április. 09. 13:51","title":"Szabadságmenet és rendőrsorfal – képeken az éjszakai hídfoglalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szilvia azt állítja, a bántalmazásról felettesei is tudtak, mégsem segítettek neki.","shortLead":"Szilvia azt állítja, a bántalmazásról felettesei is tudtak, mégsem segítettek neki.","id":"20250409_Blikk-Evekig-bantalmazta-volt-ferje-a-rendorseg-arcat-megis-ellene-emelhetnek-vadat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"e50f2369-6181-4e2c-8c1a-3c5e7dfb2321","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Blikk-Evekig-bantalmazta-volt-ferje-a-rendorseg-arcat-megis-ellene-emelhetnek-vadat","timestamp":"2025. április. 09. 11:45","title":"Blikk: Évekig bántalmazta volt férje a rendőrség arcát, mégis ellene emelhetnek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c984eda-f151-4846-93e5-f8fff55a8d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nobel-díjas fizikust „mélységesen zavarja”, hogy az intézmény nem emelt szólt Oroszország Ukrajnával szembeni agressziója ellen. ","shortLead":"A Nobel-díjas fizikust „mélységesen zavarja”, hogy az intézmény nem emelt szólt Oroszország Ukrajnával szembeni...","id":"20250409_krausz-ferenc-orosz-tudomanyos-akademia-kilepes-agresszio-ukrajna-lelkiismereti-okok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c984eda-f151-4846-93e5-f8fff55a8d33.jpg","index":0,"item":"fdfa29f6-6b1d-40fd-be2a-485d0ee0ffe3","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_krausz-ferenc-orosz-tudomanyos-akademia-kilepes-agresszio-ukrajna-lelkiismereti-okok","timestamp":"2025. április. 09. 12:31","title":"Krausz Ferenc lelkiismereti okokból megszünteti tagságát az Orosz Tudományos Akadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is reagált a Tisza egyik EP-képviselőjének a felszólalására, amiben az uniós források visszatartásáról beszélt. ","shortLead":"A miniszterelnök is reagált a Tisza egyik EP-képviselőjének a felszólalására, amiben az uniós források visszatartásáról...","id":"20250410_Orban-Viktor-Ez-a-magyar-demokracia-sotet-napja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1.jpg","index":0,"item":"4be148cf-d112-453b-aa55-ee3931057cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Orban-Viktor-Ez-a-magyar-demokracia-sotet-napja","timestamp":"2025. április. 10. 17:48","title":"Orbán Viktor: Ez a magyar demokrácia sötét napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e059b4e2-7521-4698-9b7c-338b6193fd69","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Nincs logika abban, amit Donald Trump amerikai elnök tesz a vámpolitikájával, viszont bármit kiválthat vele – mondja Vigvári Gábor, a Budapesti Corvinus Egyetem világgazdasági tanszékének vezetője, aki szerint az a globalizáció, amit ismerünk, bármikor megfordulhat.","shortLead":"Nincs logika abban, amit Donald Trump amerikai elnök tesz a vámpolitikájával, viszont bármit kiválthat vele – mondja...","id":"20250410_hvg-vigvari-gabor-kozgazdasz-trump-vampolitika-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e059b4e2-7521-4698-9b7c-338b6193fd69.jpg","index":0,"item":"2f623abc-4ecf-4cd5-bf62-93b53df69d18","keywords":null,"link":"/360/20250410_hvg-vigvari-gabor-kozgazdasz-trump-vampolitika-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 10. 06:30","title":"„A háborútól kezdve a szép lassan átalakuló világgazdaságig bármi lehet Trump vámháborújából”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]