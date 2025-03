Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7f9832a3-1c75-4dff-ab7d-9e55597a249e","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Sarah Bernhardt már több mint száz éve szabad nő volt, fellépett az antiszemitizmus és a halálbüntetés ellen, úgy érezte, nincs vesztenivalója. Ő volt az első nemzetközi celeb, 30 ezren kísérték a koporsóját, amikor 1923-ban meghalt. Az isteni Sarah Bernhardt című filmben Sandrine Kiberlain alakítja a dívát – a francia színésznővel Párizsban beszélgettünk több újságíró társaságában. ","shortLead":"Sarah Bernhardt már több mint száz éve szabad nő volt, fellépett az antiszemitizmus és a halálbüntetés ellen...","id":"20250326_Sarah-Bernhardt-film-foszereplo-Sandrine-Kiberlain-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f9832a3-1c75-4dff-ab7d-9e55597a249e.jpg","index":0,"item":"2934ace0-f1b8-4d14-829d-549cd8268962","keywords":null,"link":"/kultura/20250326_Sarah-Bernhardt-film-foszereplo-Sandrine-Kiberlain-interju","timestamp":"2025. március. 26. 17:00","title":"Megpróbáltam úgy meghalni, mint Sarah Bernhardt – interjú a francia sztárral, aki a színpadok istennőjét alakítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5d78eb-5dda-4e31-987e-eb7661b94125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Azzal tudom őt az országos győzelmében leginkább segíteni, ha nem állok az útjába” – fogalmazott a Momentum politikusa.","shortLead":"„Azzal tudom őt az országos győzelmében leginkább segíteni, ha nem állok az útjába” – fogalmazott a Momentum politikusa.","id":"20250326_Hajnal-Miklos-hatralep-nem-indul-abban-a-korzetben-ahol-Magyar-Peter-jelolteti-majd-magat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d5d78eb-5dda-4e31-987e-eb7661b94125.jpg","index":0,"item":"ad35b85f-d5e6-46d5-979b-aab51d9ffc11","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Hajnal-Miklos-hatralep-nem-indul-abban-a-korzetben-ahol-Magyar-Peter-jelolteti-majd-magat","timestamp":"2025. március. 26. 11:04","title":"Hajnal Miklós visszalép, nem indul abban a körzetben, ahol Magyar Péter jelölteti majd magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d03366a-fa80-43bd-a5e4-74c9b849cc66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A közel egy hete tartó katasztrófa során tízezreket kellett evakuálni, és száz épület is megsérült, köztük buddhista templomok.","shortLead":"A közel egy hete tartó katasztrófa során tízezreket kellett evakuálni, és száz épület is megsérült, köztük buddhista...","id":"20250327_Mar-26-halalos-aldozata-van-a-del-koreai-erdotuzeknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d03366a-fa80-43bd-a5e4-74c9b849cc66.jpg","index":0,"item":"4721e11f-37ea-416e-a3c9-3ef31f36b321","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_Mar-26-halalos-aldozata-van-a-del-koreai-erdotuzeknek","timestamp":"2025. március. 27. 11:14","title":"Már 26 halálos áldozatuk van a dél-koreai erdőtüzeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, mégsem olyan hasznos az edzések előtt/után fogyasztott kreatin, mint azt eddig gondolták. Egy friss kutatás ugyanis arra a megállapításra jutott, hogy nem segít érdemben az izomépítésben – legalábbis nem volt érdemi különbség a kreatint nem szedő kontrollcsoporthoz képest.","shortLead":"Úgy tűnik, mégsem olyan hasznos az edzések előtt/után fogyasztott kreatin, mint azt eddig gondolták. Egy friss kutatás...","id":"20250325_kreatin-edzes-izomtomeg-noveles-vizsgalat-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020.jpg","index":0,"item":"63621dc5-97d4-44b8-a5bd-9fb90b1c221e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_kreatin-edzes-izomtomeg-noveles-vizsgalat-eredmenyek","timestamp":"2025. március. 25. 19:03","title":"Lehet, hogy mégsem akkora csodaszer a kreatin? Meglepő megállapításokra jutott egy friss kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő egy másik alkalommal is kritikus állapotba került a kórházban töltött ideje alatt.","shortLead":"Az egyházfő egy másik alkalommal is kritikus állapotba került a kórházban töltött ideje alatt.","id":"20250325_ferenc-papa-korhazi-kezeles-eletveszely-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c.jpg","index":0,"item":"e9e3cbc3-860b-42d9-bfcd-3bd1d10ef570","keywords":null,"link":"/elet/20250325_ferenc-papa-korhazi-kezeles-eletveszely-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 14:00","title":"Orvosa szerint életveszélyben volt Ferenc pápa: „Választanunk kellett, hogy hagyjuk elmenni, vagy próbálkozzunk minden lehetséges módszerrel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898bf2fa-1680-40e4-aed8-fe9cf89aa9bf","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Donald Trump három elnökválasztási kampányt is felépített arra, hogy Amerikára kívül-belül ellenségek leselkednek, és csak ő képes megvédeni az országot tőlük. A kínos Signal-gate viszont azt jelzi, az amerikaiakat leginkább Trump embereitől kellene megvédeni, akik azt sem tudják, kivel tárgyalják ki a legtitkosabb nemzetbiztonsági kérdéseket egy csetben.","shortLead":"Donald Trump három elnökválasztási kampányt is felépített arra, hogy Amerikára kívül-belül ellenségek leselkednek, és...","id":"20250325_donald-trump-signal-botrany-pete-hegseth-cset-atlantic-vance-waltz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/898bf2fa-1680-40e4-aed8-fe9cf89aa9bf.jpg","index":0,"item":"4d7e73b6-532b-402d-aa1f-65d29e158e39","keywords":null,"link":"/elet/20250325_donald-trump-signal-botrany-pete-hegseth-cset-atlantic-vance-waltz-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 17:54","title":"Trump amatőrökkel vette körül magát, most rágyújtják a házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65c29be-0aab-432d-8f82-331e8d263234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számvevők szerint az alapítvány nem alakított ki olyan szabályokat, kontrollokat, amelyek alkalmasak a kockázatok kezelésére. A várost irányító polgármester, Szemereyné Pataki Klaudia a Neumann János Egyetemért Alapítvány felügyelőbizottságának tagja, Gaál József alpolgármester pedig a kuratórium tagja.","shortLead":"A számvevők szerint az alapítvány nem alakított ki olyan szabályokat, kontrollokat, amelyek alkalmasak a kockázatok...","id":"20250326_MNB-botrany-tuntetest-szerveznek-Kecskemetre-az-egyetemi-alapitvany-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65c29be-0aab-432d-8f82-331e8d263234.jpg","index":0,"item":"c3f291a1-3ac7-46b1-8cb2-b04da8d45d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_MNB-botrany-tuntetest-szerveznek-Kecskemetre-az-egyetemi-alapitvany-miatt","timestamp":"2025. március. 26. 11:45","title":"MNB-botrány: tüntetést szerveznek Kecskemétre az egyetemi alapítvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A gazdaságban élő 1400 állat mindegyikét le kellett ölni, a kár milliárdos.","shortLead":"A gazdaságban élő 1400 állat mindegyikét le kellett ölni, a kár milliárdos.","id":"20250325_kisbajcs-marhatelep-kirugas-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"22bc6391-4429-4cd0-b878-b19dde7ddea7","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_kisbajcs-marhatelep-kirugas-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. március. 25. 13:16","title":"Kirúgják a dolgozók felét a kisbajcsi marhatelepről, ahol megjelent a száj- és körömfájás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]