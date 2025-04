Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d8f2800a-1bc9-4c65-bfcc-e2f9d564ca33","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik az eddigi 782 lóerőt esetleg pazarlóan soknak tartják.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik az eddigi 782 lóerőt esetleg pazarlóan soknak tartják.","id":"20250409_gyengebb-de-meg-igy-is-680-lovas-uj-bentleyk-erkeztek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8f2800a-1bc9-4c65-bfcc-e2f9d564ca33.jpg","index":0,"item":"4296d334-b167-4429-80f2-eafd0171ba00","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_gyengebb-de-meg-igy-is-680-lovas-uj-bentleyk-erkeztek","timestamp":"2025. április. 09. 08:41","title":"Gyengébb, de még így is 680 lovas új Bentley-k érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcff2732-47e4-4416-9c23-f718d4d8f5b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"2024 februárjában a semmiből jelent meg Magyar Péter, egy hónappal később pártot alapított, az európai parlamenti választáson pedig nyilvánvalóvá vált, hogy a Tisza a legnagyobb ellenzéki erő. A Google-kereséseket a Tisza azóta dominálja, az elmúlt hetekben azonban a Momentum és meglepő módon a Mi Hazánk is látható a statisztikában.","shortLead":"2024 februárjában a semmiből jelent meg Magyar Péter, egy hónappal később pártot alapított, az európai parlamenti...","id":"20250409_google-trends-Tisza-Magyar-Peter-ellenzek-Momentum-Mi-Hazank-Magyar-Ketfarku-Kutyapart-DK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcff2732-47e4-4416-9c23-f718d4d8f5b9.jpg","index":0,"item":"aaf3394e-ec9f-4ba5-bc70-4a68d0d53509","keywords":null,"link":"/360/20250409_google-trends-Tisza-Magyar-Peter-ellenzek-Momentum-Mi-Hazank-Magyar-Ketfarku-Kutyapart-DK","timestamp":"2025. április. 09. 06:35","title":"A Tisza Párt megjelenése óta alig érdekli az internetezőket a többi ellenzéki formáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6451138d-890a-49ec-b538-18a05341d0d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország fővárosában, Santo Domingóban történt balesetben egy tartományi kormányzó, egy korábban első osztályban játszó profi baseballjátékos és egy népszerű énekes is életét vesztette.","shortLead":"Az ország fővárosában, Santo Domingóban történt balesetben egy tartományi kormányzó, egy korábban első osztályban...","id":"20250409_dominika-diszkobaleset-halottak-enekes-politikus-baseball-jatekos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6451138d-890a-49ec-b538-18a05341d0d9.jpg","index":0,"item":"7799d81a-266a-4809-825b-f83ff3da91ea","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_dominika-diszkobaleset-halottak-enekes-politikus-baseball-jatekos","timestamp":"2025. április. 09. 07:21","title":"Legalább 98-an meghaltak, amikor beomlott egy szórakozóhely teteje Dominikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb35097-b7c4-475e-8846-e4ba34d60453","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány hónapok vonakodik beleegyezni az első tárgyalási szakasz megkezdésébe.","shortLead":"A magyar kormány hónapok vonakodik beleegyezni az első tárgyalási szakasz megkezdésébe.","id":"20250410_eu-ukrajna-jogharmonizacio-magyarorszag-blokkolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bb35097-b7c4-475e-8846-e4ba34d60453.jpg","index":0,"item":"c02b3bc3-08ac-4c6e-b174-493695951736","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_eu-ukrajna-jogharmonizacio-magyarorszag-blokkolas","timestamp":"2025. április. 10. 13:30","title":"Egyedül a magyar kormány nem támogatta, hogy elkezdjék az ukrán jogszabályok összehangolását az uniós joggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770fa722-4dde-449c-87dc-6252309a04f4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság 90 napig még nem vezeti be a tagállamok által jóváhagyott ellenvámokat az USA-val szemben, hogy „teret biztosítson a tárgyalásoknak”. Pedig ezeket az ellenvámokat nem a Trump által 90 napra felfüggesztett vámok, hanem a korábbi (fel nem függesztett) amerikai acél- és alumíniumvámok miatt élesítették volna.","shortLead":"Az Európai Bizottság 90 napig még nem vezeti be a tagállamok által jóváhagyott ellenvámokat az USA-val szemben...","id":"20250410_Brusszel-enged-Trumpnak-90-napig-jegeli-az-ellenvamokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/770fa722-4dde-449c-87dc-6252309a04f4.jpg","index":0,"item":"caafd16f-e653-4117-bed6-76803c509e71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_Brusszel-enged-Trumpnak-90-napig-jegeli-az-ellenvamokat","timestamp":"2025. április. 10. 13:41","title":"Brüsszel enged Trumpnak, 90 napig jegeli az ellenvámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843a95fd-9fc3-49c9-ba8a-5fbe53d4da2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többi intézménytípusban is hasonló korban vannak a pedagógusok, sőt a szakszervezetek szerint lehet, hogy a gimnáziumokban még idősebb generáció tanít.","shortLead":"A többi intézménytípusban is hasonló korban vannak a pedagógusok, sőt a szakszervezetek szerint lehet...","id":"20250410_Otven-evnel-idosebb-a-tanarok-fele-az-altalanos-iskolakban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/843a95fd-9fc3-49c9-ba8a-5fbe53d4da2f.jpg","index":0,"item":"6fcc9800-e12b-45cc-95e3-4c0c2d9e26a6","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Otven-evnel-idosebb-a-tanarok-fele-az-altalanos-iskolakban","timestamp":"2025. április. 10. 07:27","title":"Ötven évnél idősebb a tanárok fele az általános iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7a4bd9-e210-429a-a9b4-c45e63561296","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A gazdasági minisztérium kész a gazdaság bármely szektorában beavatkozni, ha az „indokolatlan” áremelés veszélye felmerül. A szaktárca üdvözli a bankok „önkéntes” díjcsökkentéseit.","shortLead":"A gazdasági minisztérium kész a gazdaság bármely szektorában beavatkozni, ha az „indokolatlan” áremelés veszélye...","id":"20250410_Gyakorlatilag-feltamadt-az-Arhivatal-az-NGM-megfenyegette-az-egesz-magyar-gazdasagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e7a4bd9-e210-429a-a9b4-c45e63561296.jpg","index":0,"item":"d2a9b9ea-2978-4324-9e31-7d7d68dced54","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_Gyakorlatilag-feltamadt-az-Arhivatal-az-NGM-megfenyegette-az-egesz-magyar-gazdasagot","timestamp":"2025. április. 10. 09:01","title":"Feltámadt az Árhivatal, az NGM megfenyegette az egész magyar gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6f0187-8c3b-4597-8dd7-760424ed1548","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem tudni, mire gondolt, mert nagyon hamar elkapták. ","shortLead":"Nem tudni, mire gondolt, mert nagyon hamar elkapták. ","id":"20250410_kannakat-teletankolta-egy-autos-majd-meglepett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa6f0187-8c3b-4597-8dd7-760424ed1548.jpg","index":0,"item":"2cd91232-4ca4-487f-b839-be6dfb86206d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_kannakat-teletankolta-egy-autos-majd-meglepett","timestamp":"2025. április. 10. 08:42","title":"Még a csomagtartójában lévő kannákat is teletankolta egy autós, majd meglépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]