Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"727b84b4-c437-46ee-910b-5149d1255be5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tormanagyhatalom Magyarország: az Egyesült Királyságba, valamint Csehországba is sokat exportálunk.","shortLead":"Tormanagyhatalom Magyarország: az Egyesült Királyságba, valamint Csehországba is sokat exportálunk.","id":"20250410_agrarkamara-europa-torma-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/727b84b4-c437-46ee-910b-5149d1255be5.jpg","index":0,"item":"ebd13337-7ae7-4a1c-829e-343e3c71de8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_agrarkamara-europa-torma-termeles","timestamp":"2025. április. 10. 11:02","title":"Agrárkamara: fél Európát el tudjuk látni tormával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elemző szerint nem lehet tudni, melyik felmérés áll közel a valósághoz, de egy kampányban nem is ez a fontos kérdés, hanem az: melyik hat jobban.","shortLead":"Az elemző szerint nem lehet tudni, melyik felmérés áll közel a valósághoz, de egy kampányban nem is ez a fontos kérdés...","id":"20250410_torok-gabor-tisza-ketharmad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2.jpg","index":0,"item":"869ebe7f-41ce-437a-91b5-b119b0b26323","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_torok-gabor-tisza-ketharmad","timestamp":"2025. április. 10. 12:56","title":"Török Gábor: Ezek a számok bizony már a Tisza magabiztos, kétharmadhoz közeli győzelmét jelenthetnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1c841-61ee-44d6-8f40-787684282199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két évvel hosszabbított a bajnoki címre törő angol klubbal.","shortLead":"Két évvel hosszabbított a bajnoki címre törő angol klubbal.","id":"20250411_mohamed-szalah-liverpool-uj-keteves-szerzodes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31a1c841-61ee-44d6-8f40-787684282199.jpg","index":0,"item":"85165150-af8d-446c-9858-91a988a17bc4","keywords":null,"link":"/sport/20250411_mohamed-szalah-liverpool-uj-keteves-szerzodes-ebx","timestamp":"2025. április. 11. 09:55","title":"Szalah új szerződést írt alá a Liverpoollal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c84f493-0c42-47e7-9f27-18f536ea6396","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem tudni, hogy baleset vagy öngyilkosság történt.","shortLead":"Nem tudni, hogy baleset vagy öngyilkosság történt.","id":"20250410_Leesett-egy-ferfi-az-Erzsebet-hidrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c84f493-0c42-47e7-9f27-18f536ea6396.jpg","index":0,"item":"5c025ab0-7512-4729-9735-905d8d548a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Leesett-egy-ferfi-az-Erzsebet-hidrol","timestamp":"2025. április. 10. 15:33","title":"Leesett egy férfi az Erzsébet hídról, nem tudták újraéleszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08fb9361-ab46-4585-b73d-7a5a2e2c21bf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tavaly debütált Lancia Ypsilon máris átesett egy kisebb ráncfelvarráson.","shortLead":"A tavaly debütált Lancia Ypsilon máris átesett egy kisebb ráncfelvarráson.","id":"20250410_tobbnek-tuno-loero-es-nagyobb-hatotav-itt-a-legfrissebb-lancia-ypsilon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08fb9361-ab46-4585-b73d-7a5a2e2c21bf.jpg","index":0,"item":"0c3dd93d-b0a6-4c8e-ba0e-cc7e6e9b38d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_tobbnek-tuno-loero-es-nagyobb-hatotav-itt-a-legfrissebb-lancia-ypsilon","timestamp":"2025. április. 10. 08:41","title":"Többnek tűnő lóerő és nagyobb hatótáv: itt a legfrissebb Lancia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbc9e5e-9943-47be-91df-63fd50407be9","c_author":"Somfai Dávid","category":"kkv","description":"Az alföldi minikilátók és a lombok nélküli lombkoronasétány országában sokan rögtön pályázati trükközésre, túlárazásra gyanakodtak.","shortLead":"Az alföldi minikilátók és a lombok nélküli lombkoronasétány országában sokan rögtön pályázati trükközésre, túlárazásra...","id":"20250410_Zabar-foldut-portalanitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbbc9e5e-9943-47be-91df-63fd50407be9.jpg","index":0,"item":"dcf116a2-3dc7-4814-8a26-57fae7f86009","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_Zabar-foldut-portalanitas-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 15:37","title":"Mi került azon 6 millió forintba, hogy portalanítottak egy Nógrád megyei falusi földutat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318adb53-e521-4480-b433-7f42108fd3e1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A remek orgánumú 5 hengeres turbómotorban a jelek szerint sikerült még találni némi extra teljesítményt és nyomatékot.","shortLead":"A remek orgánumú 5 hengeres turbómotorban a jelek szerint sikerült még találni némi extra teljesítményt és nyomatékot.","id":"20250411_510-loerovel-hodit-a-legujabb-audi-rs3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/318adb53-e521-4480-b433-7f42108fd3e1.jpg","index":0,"item":"daa9f603-a3a3-46c5-8dca-dc0317b08957","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_510-loerovel-hodit-a-legujabb-audi-rs3","timestamp":"2025. április. 11. 07:59","title":"510 ordító lóerővel hódít a legújabb Audi RS3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kimondottan gyorsan javította az Office problémás frissítését a Microsoft, pár mozdulattal javítható az összeomlást okozó hiba.","shortLead":"Kimondottan gyorsan javította az Office problémás frissítését a Microsoft, pár mozdulattal javítható az összeomlást...","id":"20250411_microsoft-office-2016-word-excel-outlook-osszeomlas-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055.jpg","index":0,"item":"3dd69f30-2f78-4132-ba7a-9d3df4d748f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_microsoft-office-2016-word-excel-outlook-osszeomlas-javitas","timestamp":"2025. április. 11. 14:03","title":"Összeomlik a gépén az Office? Megérkezett a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]