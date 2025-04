Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3931f9ad-dca0-4641-8539-83c7d85075de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai elnöknek nem tetszett a tévécsatorna műsora, ezért büntetést sürgetett, és arról írt, hogy el kellene venni a CBS sugárzási engedélyét.","shortLead":"Az amerikai elnöknek nem tetszett a tévécsatorna műsora, ezért büntetést sürgetett, és arról írt, hogy el kellene venni...","id":"20250414_trump-cbs-sugarzasi-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3931f9ad-dca0-4641-8539-83c7d85075de.jpg","index":0,"item":"5937399c-56a8-4e8e-8773-73063ebf6faa","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_trump-cbs-sugarzasi-engedely","timestamp":"2025. április. 14. 10:22","title":"Trump nem bírja a kritikát, most a CBS-nek ment neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kérdés, milyen változásokat hoz a vámháború. ","shortLead":"Kérdés, milyen változásokat hoz a vámháború. ","id":"20250414_Ugrasszeruen-megnott-Kina-marciusi-kulkereskedelmi-tobblete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e.jpg","index":0,"item":"64aee4c0-56cc-4930-b5b7-b2005b590651","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250414_Ugrasszeruen-megnott-Kina-marciusi-kulkereskedelmi-tobblete","timestamp":"2025. április. 14. 06:44","title":"Ugrásszerűen megnőtt Kína márciusi külkereskedelmi többlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e103cad6-d0b9-4f8b-93e1-7cd5fca85bb5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy közel félmillió kilométert futott egykori német taxi kombi E-osztállyal indultunk a 2025-ös Csillagtúrán, mely rangos oldtimer rendezvény jellemzően méregdrága csillogó autókat felvonultató mezőnye ezúttal Tokaj környékét vette célkeresztbe.","shortLead":"Egy közel félmillió kilométert futott egykori német taxi kombi E-osztállyal indultunk a 2025-ös Csillagtúrán, mely...","id":"20250414_7-szemelyes-dizel-kombitol-a-milliardos-siralyszarnyasig-a-mercedes-csillagturan-versenyeztunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e103cad6-d0b9-4f8b-93e1-7cd5fca85bb5.jpg","index":0,"item":"1ccac4b4-cec1-4538-8e02-50640316cc30","keywords":null,"link":"/cegauto/20250414_7-szemelyes-dizel-kombitol-a-milliardos-siralyszarnyasig-a-mercedes-csillagturan-versenyeztunk","timestamp":"2025. április. 14. 09:55","title":"7 személyes régi dízel kombitól a milliárdos sirályszárnyas kupéig: a Mercedes Csillagtúrán versenyeztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ad71bc-b415-46fa-9956-47f19d717764","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Gyakran elfelejtjük, hogy a gyógyulás nem csupán a betegségtől való megszabadulást jelenti, hanem az egész ember helyreállítását is. Szerkesztett részlet Ellen J. Langer világhírű pszichológus Tudatos test című könyvéből.","shortLead":"Gyakran elfelejtjük, hogy a gyógyulás nem csupán a betegségtől való megszabadulást jelenti, hanem az egész ember...","id":"20250412_Tudatos-test-A-jobb-egeszsegi-allapot-tenyleg-csak-egy-gondolatnyi-tavolsagra-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75ad71bc-b415-46fa-9956-47f19d717764.jpg","index":0,"item":"79cdf74c-7ffb-4206-86bb-a1f9dbe4d4e5","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250412_Tudatos-test-A-jobb-egeszsegi-allapot-tenyleg-csak-egy-gondolatnyi-tavolsagra-van","timestamp":"2025. április. 12. 19:15","title":"Tudatos test: A jobb egészség tényleg csak egy gondolatnyi távolságra van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad9a063-ffd6-4a3d-8ba7-c5371b99cbd7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Momentum képviselője újra elindul egyéniben.","shortLead":"A Momentum képviselője újra elindul egyéniben.","id":"20250414_szabo-szabolcs-2026-valasztas-indulas-momentum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ad9a063-ffd6-4a3d-8ba7-c5371b99cbd7.jpg","index":0,"item":"4442a47d-2890-44ad-8084-289e4aef882a","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_szabo-szabolcs-2026-valasztas-indulas-momentum","timestamp":"2025. április. 14. 11:55","title":"Szabó Szabolcs negyedszer is legyőzné Németh Szilárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: ősállatok és a gázai háború.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250411_Cumisuvegbol-etetett-oriasfarkas-Elvitelre-Netanjahu-podcast-gazai-haboru-Izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"dd2de66c-889c-481c-8fa0-c6438fd70307","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_Cumisuvegbol-etetett-oriasfarkas-Elvitelre-Netanjahu-podcast-gazai-haboru-Izrael","timestamp":"2025. április. 13. 06:00","title":"Cumisüvegből etetett óriásfarkas │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18b8daf-8c12-4eba-8aa6-60528f9edd34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány napon belül hivatalossá válhat Pavel Stanchev távozása.","shortLead":"Néhány napon belül hivatalossá válhat Pavel Stanchev távozása.","id":"20250412_Sajtohirek-szerint-tavozik-a-TV2-vezerigazgatoja-Vaszily-Miklos-valthatja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e18b8daf-8c12-4eba-8aa6-60528f9edd34.jpg","index":0,"item":"c2a6fde3-f88a-475e-b1f3-7a8899fb408a","keywords":null,"link":"/elet/20250412_Sajtohirek-szerint-tavozik-a-TV2-vezerigazgatoja-Vaszily-Miklos-valthatja","timestamp":"2025. április. 12. 16:06","title":"Sajtóhírek szerint távozik a TV2 vezérigazgatója, Vaszily Miklós válthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da613fc-a362-46b1-a9be-84ec29405dbe","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"Az 57 éves Los Angeles-i könyvtáros nem beszél magyarul, de egy fontos mondatot azért el tud mondani. Családja Brassó közeléből vándorolt ki, őt 10 éves kora után az amerikai légierőnél szolgáló édesapja nevelte. Milyen ma egy könyvtár, ha jól működik? Milyen élményei vannak Magyarországról John F. Szabónak? Mit gondol a könyvek fóliázásáról? HVG-Portré.","shortLead":"Az 57 éves Los Angeles-i könyvtáros nem beszél magyarul, de egy fontos mondatot azért el tud mondani. Családja Brassó...","id":"20250412_hvg-John-F-Szabo-amerika-ev-konyvtarosa-los-angeles-konyvtar-magyar-kivandorlok-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3da613fc-a362-46b1-a9be-84ec29405dbe.jpg","index":0,"item":"47e49db1-32be-44c1-ab10-b08ecb1ca45f","keywords":null,"link":"/360/20250412_hvg-John-F-Szabo-amerika-ev-konyvtarosa-los-angeles-konyvtar-magyar-kivandorlok-portre","timestamp":"2025. április. 12. 16:30","title":"John F. Szabo, az Év Könyvtárosa Amerikában: Büszkék vagyunk a származásunkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]