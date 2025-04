Teljesen átszabja Budapest választókerületi térképét a Fidesz. Van körzet, amely eddig Budán volt, most Pestre került. Megszűnik az egyetlen olyan választókerület, amelyik egyben lefedett egy teljes kerületet – most négyfelé szabdalták. Pest megyében is teljes a káosz, de itt, úgy tűnik, a Fidesz jár rosszul a körzethatár-bűvészkedéssel.