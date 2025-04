Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter szerint már más szelek fújnak Washingtonban, amit bizonyít Rogán Antal levétele a szankciós listáról.","shortLead":"Szijjártó Péter szerint már más szelek fújnak Washingtonban, amit bizonyít Rogán Antal levétele a szankciós listáról.","id":"20250415_szijjarto-amerikai-penzugyminiszterium-rogan-antalt-szankcios-lista-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952.jpg","index":0,"item":"a1c6a2e0-b00e-435e-83af-ef67f9d38e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_szijjarto-amerikai-penzugyminiszterium-rogan-antalt-szankcios-lista-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 21:05","title":"Rogán Antalt levették az amerikai szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45580753-51c6-44fa-849d-87fbe865041f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Markus Reisner katonai szakértő szerint a Nyugatnak vagy nagyobb támogatást kell nyújtania Ukrajnának, vagy a lehető leggyorsabban véget kell vetnie a háborúnak. A Neue Zürcher Zeitungnak elmondta, kevésbé bízik a jelenlegi tárgyalásokban, és meg van győződve arról, hogy az idő Putyinnak dolgozik.","shortLead":"Markus Reisner katonai szakértő szerint a Nyugatnak vagy nagyobb támogatást kell nyújtania Ukrajnának, vagy a lehető...","id":"20250415_ukrajna-oroszorszag-amerika-haboru-beke-Markus-Reisner","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45580753-51c6-44fa-849d-87fbe865041f.jpg","index":0,"item":"1de0d528-4cf9-4f1b-beae-23f6e5d0d6e8","keywords":null,"link":"/360/20250415_ukrajna-oroszorszag-amerika-haboru-beke-Markus-Reisner","timestamp":"2025. április. 15. 14:54","title":"„Az oroszok úgy érzik magukat, mint 1945 áprilisában: azt hiszik, hogy a győzelem karnyújtásnyira van tőlük”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d62aab-8f11-426a-919c-1e5981730df3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akkumulátoripar szenvedése jól látszik a hazánkban lévő dél-koreaiak számán is.","shortLead":"Az akkumulátoripar szenvedése jól látszik a hazánkban lévő dél-koreaiak számán is.","id":"20250415_Par-eve-nagyon-sok-del-koreai-jott-Magyarorszagra-majd-a-nagy-reszuk-nyomtalanul-el-is-tunt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9d62aab-8f11-426a-919c-1e5981730df3.jpg","index":0,"item":"83b35e5e-dd54-4fae-89bc-774991b0ffbf","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Par-eve-nagyon-sok-del-koreai-jott-Magyarorszagra-majd-a-nagy-reszuk-nyomtalanul-el-is-tunt","timestamp":"2025. április. 15. 10:51","title":"Pár éve nagyon sok dél-koreai jött Magyarországra, de mára alig maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ccbf98f-c59f-4787-bb24-7f7812343502","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem számít rá, hogy el is ítélik.","shortLead":"Nem számít rá, hogy el is ítélik.","id":"20250415_Hadhazy-szerint-a-mentelmi-joga-felfuggesztese-szimpla-kicseszes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ccbf98f-c59f-4787-bb24-7f7812343502.jpg","index":0,"item":"030dea3f-1898-4188-bac7-97c614ed6101","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Hadhazy-szerint-a-mentelmi-joga-felfuggesztese-szimpla-kicseszes","timestamp":"2025. április. 15. 07:50","title":"Hadházy szerint a mentelmi jogának felfüggesztése „szimpla kicseszés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695c6075-0adf-45cc-9bd3-ab2ddf43eb41","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A szegénység furcsa méréseiről volt szó a Társadalomtudományi Kutatóközpont konferenciáján, de azt is bemutatták, hogy az osztrák és a szlovák határ környékén rengetegen kezdtek el nem Magyarországon adózni.","shortLead":"A szegénység furcsa méréseiről volt szó a Társadalomtudományi Kutatóközpont konferenciáján, de azt is bemutatták...","id":"20250415_szegenyseg-statisztika-ksh-konferencia-adozas-jovedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/695c6075-0adf-45cc-9bd3-ab2ddf43eb41.jpg","index":0,"item":"60697327-3144-4b83-a3c1-e5adb45e47b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_szegenyseg-statisztika-ksh-konferencia-adozas-jovedelem","timestamp":"2025. április. 15. 12:01","title":"Véletlenül került rengeteg magyar épp a szegénységi küszöb fölé, vagy mi történt a statisztikával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0dd8cf8-6b21-4bce-bdf3-64ee7aedac5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nagy vihart kavart videó januárban jelent meg.","shortLead":"A nagy vihart kavart videó januárban jelent meg.","id":"20250416_Elerte-a-20-millios-nezettseget-Majka-Csurran-cseppenje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0dd8cf8-6b21-4bce-bdf3-64ee7aedac5c.jpg","index":0,"item":"c7b10133-d583-4fde-9798-470c368853da","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Elerte-a-20-millios-nezettseget-Majka-Csurran-cseppenje","timestamp":"2025. április. 16. 12:21","title":"Elérte a húszmilliós nézettséget Majka Csurran, cseppenje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a0a150-5c42-4916-8ea9-05c79fcc8fca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csalók több mint 65 millió forintos kárt okoztak.","shortLead":"A csalók több mint 65 millió forintos kárt okoztak.","id":"20250415_Kozel-5000-hamis-cipot-talaltak-a-NAV-ellenorei-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90a0a150-5c42-4916-8ea9-05c79fcc8fca.jpg","index":0,"item":"8eac43ce-a2f2-4e3b-a137-1c3933fd3cf2","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Kozel-5000-hamis-cipot-talaltak-a-NAV-ellenorei-Budapesten","timestamp":"2025. április. 15. 13:02","title":"Közel 5000 hamis cipőt találtak a NAV ellenőrei Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai kormányzat talpnyalókból és lojálisokból áll, a jelek szerint senki erre hivatott nem vállalja, hogy megállítsa Donald Trump ámokfutását – írja a Pulitzer-díjas történész-újságíró.","shortLead":"Az amerikai kormányzat talpnyalókból és lojálisokból áll, a jelek szerint senki erre hivatott nem vállalja...","id":"20250414_Anne-Applebaum-trump-hatalmi-agak-diktaturak-bukasa-the-atlantic-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264.jpg","index":0,"item":"80f772ee-98c5-4c0b-aa20-3bd9fa5dc2f5","keywords":null,"link":"/360/20250414_Anne-Applebaum-trump-hatalmi-agak-diktaturak-bukasa-the-atlantic-szemle","timestamp":"2025. április. 14. 15:45","title":"Anne Applebaum: Ezért buknak meg a diktatúrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]