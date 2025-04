Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3fdb5436-6196-4ac3-a764-8428b59db4b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az ítéletért küzdő jogvédő szervezetet J. K. Rowling is támogatta.","shortLead":"Az ítéletért küzdő jogvédő szervezetet J. K. Rowling is támogatta.","id":"20250416_A-brit-legfelsobb-birosag-kimondta-hogy-eselyegyenlosegi-ugyekben-nem-lehet-nokent-kezelni-a-transznemueket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fdb5436-6196-4ac3-a764-8428b59db4b9.jpg","index":0,"item":"5725d0a8-d128-4c6f-8e62-4c095ca169c8","keywords":null,"link":"/elet/20250416_A-brit-legfelsobb-birosag-kimondta-hogy-eselyegyenlosegi-ugyekben-nem-lehet-nokent-kezelni-a-transznemueket","timestamp":"2025. április. 16. 18:21","title":"A brit legfelsőbb bíróság kimondta, hogy esélyegyenlőségi ügyekben nem lehet nőként kezelni a transzneműeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695c6075-0adf-45cc-9bd3-ab2ddf43eb41","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A szegénység furcsa méréseiről volt szó a Társadalomtudományi Kutatóközpont konferenciáján, de azt is bemutatták, hogy az osztrák és a szlovák határ környékén rengetegen kezdtek el nem Magyarországon adózni.","shortLead":"A szegénység furcsa méréseiről volt szó a Társadalomtudományi Kutatóközpont konferenciáján, de azt is bemutatták...","id":"20250415_szegenyseg-statisztika-ksh-konferencia-adozas-jovedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/695c6075-0adf-45cc-9bd3-ab2ddf43eb41.jpg","index":0,"item":"60697327-3144-4b83-a3c1-e5adb45e47b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_szegenyseg-statisztika-ksh-konferencia-adozas-jovedelem","timestamp":"2025. április. 15. 12:01","title":"Véletlenül került rengeteg magyar épp a szegénységi küszöb fölé, vagy mi történt a statisztikával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7f1e74-9e67-490d-8a54-c177a1d6075b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kialakítanak egy plusz sávot.","shortLead":"Kialakítanak egy plusz sávot.","id":"20250416_Megszunhet-a-dugo-az-M1-en-Budapest-fele-uj-forgalmi-rend-lep-eletbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a7f1e74-9e67-490d-8a54-c177a1d6075b.jpg","index":0,"item":"f5e15095-8598-46f6-8f02-90da82aa5eb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250416_Megszunhet-a-dugo-az-M1-en-Budapest-fele-uj-forgalmi-rend-lep-eletbe","timestamp":"2025. április. 16. 21:14","title":"Megszűnhet a dugó az M1-esen Budapest felé, új forgalmi rend lép életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bab96c6-79a4-4974-bd40-377aa7c146ff","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250416_Marabu-Feknyuz-Mostantol-Tiborcz-az-o-veje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bab96c6-79a4-4974-bd40-377aa7c146ff.jpg","index":0,"item":"0dd5abe9-573c-4cda-b94e-9157ba42860e","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Marabu-Feknyuz-Mostantol-Tiborcz-az-o-veje","timestamp":"2025. április. 16. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mostantól Tiborcz az ő veje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ecb3b5-d567-4f08-9856-b15050501bab","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"15-17 méterrel a föld alatt állt meg a tavaly elszivárgott olaj. Most a Mol föld alatti védőfalat épít, hogy ne terjedhessen tovább a szennyeződés.","shortLead":"15-17 méterrel a föld alatt állt meg a tavaly elszivárgott olaj. Most a Mol föld alatti védőfalat épít, hogy ne...","id":"20250416_Mol-fold-alatti-fal-gardony-olajszivargas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6ecb3b5-d567-4f08-9856-b15050501bab.jpg","index":0,"item":"524d6139-135e-4ea6-909f-8b1cbb4ad891","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_Mol-fold-alatti-fal-gardony-olajszivargas","timestamp":"2025. április. 16. 14:55","title":"Elkezdte a Mol a föld alatti védőfal építését a gárdonyi olajszivárgás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffa4373-7c10-4b35-a111-c777460c0653","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gossip Girl és a Buffy, a vámpírok réme sztárja, Michelle Trachtenberg 39 éves korában halt meg idén februárban; hogy miért, az csak most derült ki.","shortLead":"A Gossip Girl és a Buffy, a vámpírok réme sztárja, Michelle Trachtenberg 39 éves korában halt meg idén februárban...","id":"20250417_Kiderult-mi-okozta-Michelle-Trachtenberg-halalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dffa4373-7c10-4b35-a111-c777460c0653.jpg","index":0,"item":"6ebbcc86-3a76-407d-8fdc-287838128d58","keywords":null,"link":"/elet/20250417_Kiderult-mi-okozta-Michelle-Trachtenberg-halalat","timestamp":"2025. április. 17. 08:23","title":"Kiderült, mi okozta Michelle Trachtenberg halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fd6b67-11ea-4726-8a6d-bf98d87a2091","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több százan várták őket.","shortLead":"Több százan várták őket.","id":"20250415_szerb-diaktuntetok-megerkeztek-strasbourgba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58fd6b67-11ea-4726-8a6d-bf98d87a2091.jpg","index":0,"item":"7ec47685-88d6-4499-9cfe-231faf1778bb","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_szerb-diaktuntetok-megerkeztek-strasbourgba","timestamp":"2025. április. 15. 22:01","title":"Megérkezett Strasbourgba a szerb diáktüntetők kerékpáros menete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f6363d-13fc-4962-9550-9d23cc7c0886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint a rendőrök indokolatlanul motozták meg a tüntetőket.","shortLead":"A politikus szerint a rendőrök indokolatlanul motozták meg a tüntetőket.","id":"20250416_Bedo-David-tuntetes-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4f6363d-13fc-4962-9550-9d23cc7c0886.jpg","index":0,"item":"ad394015-8f9e-41b7-8db5-7c973e232d4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Bedo-David-tuntetes-rendorseg","timestamp":"2025. április. 16. 10:31","title":"Bedő Dávid azt üzeni a rendőrségnek, hogy hagyják abba a békés tüntetők vegzálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]