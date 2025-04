„Repülni fogtok, kutyák! Meg fogtok dögleni”

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Európai Néppárt fogadkozik, hogy a Fidesz ott is marad. ","shortLead":"Az Európai Néppárt fogadkozik, hogy a Fidesz ott is marad. ","id":"20250418_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570.jpg","index":0,"item":"435f6a13-81b2-45f8-8bc2-fdf0ea7a6383","keywords":null,"link":"/360/20250418_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 18. 10:15","title":"Nemzetközi lapszemle: Áll az tűzfal Európában, Orbánt és Le Pent nem akarják kiengedni mögüle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5785d6-82e7-40e1-930c-8c30150f6b2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő Nagypéntek reggelén posztolt arról, hol volt a Kaleta-botrány idején és miért nem ment el az influenszer-tüntetésre. ","shortLead":"Az énekesnő Nagypéntek reggelén posztolt arról, hol volt a Kaleta-botrány idején és miért nem ment el...","id":"20250418_Toth-Gabi-Bennem-keresitek-a-hibakat-es-nem-foglalkoztok-a-valodi-bunosokkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f5785d6-82e7-40e1-930c-8c30150f6b2d.jpg","index":0,"item":"27f236b0-9aa3-49ac-9d9e-94855b146064","keywords":null,"link":"/elet/20250418_Toth-Gabi-Bennem-keresitek-a-hibakat-es-nem-foglalkoztok-a-valodi-bunosokkel","timestamp":"2025. április. 18. 09:41","title":"Tóth Gabi: „Bennem keresitek a hibákat és nem foglalkoztok a valódi bűnösökkel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14230a21-52a5-45cb-aa2a-f9fed3d17775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Le is szavazták a fideszes indítványt. ","shortLead":"Le is szavazták a fideszes indítványt. ","id":"20250416_Kosa-Lajos-hulyesegnek-minositett-egy-Pride-ot-erinto-fideszes-javaslatot-majd-le-is-szavaztatta-azt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14230a21-52a5-45cb-aa2a-f9fed3d17775.jpg","index":0,"item":"33ace304-ed06-4de7-8fb5-f85370050c67","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Kosa-Lajos-hulyesegnek-minositett-egy-Pride-ot-erinto-fideszes-javaslatot-majd-le-is-szavaztatta-azt","timestamp":"2025. április. 16. 14:58","title":"Tovább szigorította volna a Pride miatt kiszabott bírságot egy fideszes javaslat, de ezt már Kósa Lajos is hülyeségnek minősítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06058656-3895-4d7b-81c4-825c1b9773ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2018 óta minden évben felterjesztették az állami kitüntetésre a megosztó művészt. ","shortLead":"2018 óta minden évben felterjesztették az állami kitüntetésre a megosztó művészt. ","id":"20250417_Het-evbe-telt-hogy-megerjen-Veszabo-Noemi-a-Munkacsy-dijra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06058656-3895-4d7b-81c4-825c1b9773ad.jpg","index":0,"item":"99e473ff-e234-4534-8952-f61530f612cd","keywords":null,"link":"/kultura/20250417_Het-evbe-telt-hogy-megerjen-Veszabo-Noemi-a-Munkacsy-dijra","timestamp":"2025. április. 17. 19:38","title":"Hét évbe telt, hogy megérjen Vészabó Noémi a Munkácsy-díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc3006c-9db7-4dbf-9e58-72de38ca6265","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Továbbra is folyik a 2018-ban indított, 7. cikk szerinti eljárás Magyarországgal szemben. Hétfőn európai parlamenti bizottság érkezett Budapestre, hogy az alapvető jogok érvényesüléséről tájékozódjanak. A tapasztalataikról sajtótájékoztatón számoltak be.","shortLead":"Továbbra is folyik a 2018-ban indított, 7. cikk szerinti eljárás Magyarországgal szemben. Hétfőn európai parlamenti...","id":"20250416_EP-kepviseloi-delegacio-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fc3006c-9db7-4dbf-9e58-72de38ca6265.jpg","index":0,"item":"38a5942a-c1a0-46bb-9c88-ab908e06571d","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_EP-kepviseloi-delegacio-Budapesten","timestamp":"2025. április. 16. 15:00","title":"EP-képviselői delegáció Budapesten: A magyar kormány képviselői kifejezetten agresszívan viselkedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbdfcbcc-31db-46f1-9260-d15c584af0a1","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Show-elemekkel tarkított világkupaversenyt szervez a BOK Sportcsarnokban a Magyar Öttusaszövetség, amelynek elnöke azt szeretné elérni, hogy a jövőben a sportág magyar képviselői a szabályváltozásoknak „alakítói, ne pedig elszenvedői” legyenek.","shortLead":"Show-elemekkel tarkított világkupaversenyt szervez a BOK Sportcsarnokban a Magyar Öttusaszövetség, amelynek elnöke azt...","id":"20250416_ottusa-vilagkupa-verseny-show-balogh-gabor-gulyas-michelle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbdfcbcc-31db-46f1-9260-d15c584af0a1.jpg","index":0,"item":"839b9a26-214d-4d8d-98c5-9d0eff63a864","keywords":null,"link":"/sport/20250416_ottusa-vilagkupa-verseny-show-balogh-gabor-gulyas-michelle","timestamp":"2025. április. 16. 19:13","title":"Hangok, fények, DJ – az öttusa kirakatversenyét rendezik meg Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8eef518-0a29-45c8-b166-511c9351e105","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az európai nacionalisták felismerték, hogy az új republikánusok nem imperialisták, akik gyarmatosítani kívánják az öreg kontinenst – írja a szerző, aki magát is jobboldalinak tartja.","shortLead":"Az európai nacionalisták felismerték, hogy az új republikánusok nem imperialisták, akik gyarmatosítani kívánják az öreg...","id":"20250417_Die-Welt-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8eef518-0a29-45c8-b166-511c9351e105.jpg","index":0,"item":"65431513-c01c-4b00-a064-a8d7f889f56e","keywords":null,"link":"/360/20250417_Die-Welt-lapszemle","timestamp":"2025. április. 17. 15:30","title":"Die Welt-vendégkommentár: Lendületben a Nyugat-barát populisták, de iparkodniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyelőre marad a kettős adóztatás.","shortLead":"Egyelőre marad a kettős adóztatás.","id":"20250418_kettos-adoztatas-orban-trump-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c.jpg","index":0,"item":"20eaf6a7-4ffe-42a9-8367-35bf6aa8803c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250418_kettos-adoztatas-orban-trump-megallapodas","timestamp":"2025. április. 18. 14:20","title":"VSquare: Trumpék április elején közölték a magyar kormánnyal, hogy „nem aktuális” az adóügyi megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]