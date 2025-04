Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"71fc5c1c-121a-4b59-8887-4f1fdd3aa18b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak ezen a helyszínen 875 szarvasmarhával végeztek.","shortLead":"Csak ezen a helyszínen 875 szarvasmarhával végeztek.","id":"20250419_szaj-es-koromfajas-rabapordany-szarvasmarha-sertes-nagy-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71fc5c1c-121a-4b59-8887-4f1fdd3aa18b.jpg","index":0,"item":"99e64430-c00e-441d-912b-6c2cc5a4d391","keywords":null,"link":"/itthon/20250419_szaj-es-koromfajas-rabapordany-szarvasmarha-sertes-nagy-istvan","timestamp":"2025. április. 19. 13:40","title":"A sertéseket is leölik a rábapordányi telepen, ahol megjelent a száj- és körömfájás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fef52b-d8fd-4ff6-9ff1-3331eeeed3a4","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"A március 3-ai kiírás óta kétszer is módosult az ezerfősnél kisebb településeken működő, „italüzlet, bár” kategóriába sorolt egységek versenyképességének erősítését ígérő kocsmapályázat. HVG-Ténytár.","shortLead":"A március 3-ai kiírás óta kétszer is módosult az ezerfősnél kisebb településeken működő, „italüzlet, bár” kategóriába...","id":"20250419_hvg-kocsmatamogatas-kistelepulesek-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34fef52b-d8fd-4ff6-9ff1-3331eeeed3a4.jpg","index":0,"item":"2f24177a-a0f8-4c7f-be81-6230f5eb26ae","keywords":null,"link":"/360/20250419_hvg-kocsmatamogatas-kistelepulesek-tenytar","timestamp":"2025. április. 19. 09:30","title":"Nincs italbolt, nincs támogatás: a kistelepülések nagy része labdába sem rúghat a kocsmapályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9987ce60-d28b-4d69-a0bd-a0044555409c","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"2025 januárjáig már több mint 1 milliárd palack érkezett vissza a REpontokra. Ez akkora mennyiség, hogy ha ezeket az italcsomagolásokat egymás mellé tennénk, 5-ször is körbeérnék a földet az Egyenlítő mentén, de akár 20 ezer focipályát is be lehetne velük borítani. Ez a hatalmas mennyiség jól mutatja a hazai lakosság növekvő fogékonyságát és nyitottságát a környezetünk megóvása céljából bevezetett új megoldásokra egy fenntarthatóbb jövő érdekében. ","shortLead":"2025 januárjáig már több mint 1 milliárd palack érkezett vissza a REpontokra. Ez akkora mennyiség, hogy ha ezeket...","id":"20250318_Mindennapjaink-reszeve-valt-a-visszavaltas-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9987ce60-d28b-4d69-a0bd-a0044555409c.jpg","index":0,"item":"3fc84c1e-a726-4a29-9f79-2c1ce5434744","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250318_Mindennapjaink-reszeve-valt-a-visszavaltas-mohu","timestamp":"2025. április. 19. 13:30","title":"Mindennapjaink részévé vált a visszaváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f49f1c-3a53-4a0d-9f7f-d8c2c8a368b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok egykori társa drukkol a Ferencváros volt labdarúgója felépüléséért. ","shortLead":"Sok egykori társa drukkol a Ferencváros volt labdarúgója felépüléséért. ","id":"20250418_Eletmento-szivmuteten-esett-at-Nyilasi-Tibor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1f49f1c-3a53-4a0d-9f7f-d8c2c8a368b1.jpg","index":0,"item":"558e467a-fd21-4ed2-8f28-2d336b9f96e8","keywords":null,"link":"/elet/20250418_Eletmento-szivmuteten-esett-at-Nyilasi-Tibor","timestamp":"2025. április. 18. 15:33","title":"Életmentő szívműtéten esett át Nyilasi Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d3ca31-eddd-48f7-9281-6ee55949a1f9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan vonják be a fogyókúrájukba a mesterséges édesítőszereket, abban bízva, hogy így kevesebb cukor kerül a szervezetükbe, és ez a kilókon is meglátszik majd. Egy amerikai kutatás azonban kimutatta, hogy egy népszerű cukorpótló éhessé tesz, így további étkezésre sarkallhat.","shortLead":"Sokan vonják be a fogyókúrájukba a mesterséges édesítőszereket, abban bízva, hogy így kevesebb cukor kerül...","id":"20250418_mesterseges-edesitoszerek-nagyobb-ehsegerzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08d3ca31-eddd-48f7-9281-6ee55949a1f9.jpg","index":0,"item":"bb1f57b7-3d1f-4784-89bc-06e57ca531e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_mesterseges-edesitoszerek-nagyobb-ehsegerzet","timestamp":"2025. április. 18. 08:03","title":"A nagy átverés: valójában még éhesebb lehet a cukorpótlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6898ae3-6920-447a-abc0-98051ff1c241","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A győztes Tiangong Ultra több mint kétszer annyi idő alatt teljesítette a távot, mint a leggyorsabb ember.","shortLead":"A győztes Tiangong Ultra több mint kétszer annyi idő alatt teljesítette a távot, mint a leggyorsabb ember.","id":"20250419_humanoid-robot-futoverseny-peking-felmaraton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6898ae3-6920-447a-abc0-98051ff1c241.jpg","index":0,"item":"76a9262d-3317-4fcc-8bb6-ab900b4a1707","keywords":null,"link":"/tudomany/20250419_humanoid-robot-futoverseny-peking-felmaraton","timestamp":"2025. április. 19. 08:55","title":"Humanoid robotok is versenyeztek a pekingi félmaratonon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df1f1a3-b0b8-4729-98a2-2b0809cf7ddf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sok rossz dolgot is megélt a sportban, és ezekről is beszélni kell – vallja Cseh László, aki annak idején már annak is örült, ha az edzője nem üvöltötte le a fejét, egy ponton pedig megtagadta a számára előírt edzésmunkát, és bár a szakvezetés már kezdett lemondani róla, ő éppen akkor úszott Európa-csúcsot. A most 39 éves egykori úszó Turi György és Michael Phelps önbizalmára gyakorolt hatásáról, a régi- és újgenerációs edzők mentalitásáról és pályafutása legmélyebb pontjáról is beszélgetett Szilágyi Áronnal és Kenyeres Andrással a Penge podcastban.","shortLead":"Sok rossz dolgot is megélt a sportban, és ezekről is beszélni kell – vallja Cseh László, aki annak idején már annak is...","id":"20250419_cseh-laszlo-interju-penge-podcast-onbizalom-szilagyi-aron-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8df1f1a3-b0b8-4729-98a2-2b0809cf7ddf.jpg","index":0,"item":"085832ca-ecc0-403b-a206-c55b62d7adac","keywords":null,"link":"/elet/20250419_cseh-laszlo-interju-penge-podcast-onbizalom-szilagyi-aron-ebx","timestamp":"2025. április. 19. 07:00","title":"Cseh László: Nem voltam elég nagyképű – Penge podcast Szilágyi Áronnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e473eb77-565e-4075-aa75-127b83bf7790","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az intézmény elnézést kért a szülőktől és rendőrségi feljelentést tett.","shortLead":"Az intézmény elnézést kért a szülőktől és rendőrségi feljelentést tett.","id":"20250419_szerbia-vajdasag-zombor-vucsics-nyaloka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e473eb77-565e-4075-aa75-127b83bf7790.jpg","index":0,"item":"6ca0a301-e806-44a6-bacc-55d563bddbcb","keywords":null,"link":"/elet/20250419_szerbia-vajdasag-zombor-vucsics-nyaloka","timestamp":"2025. április. 19. 14:43","title":"Vucsics aláírásával ellátott nyalókákat osztogattak a gyerekeknek egy vajdasági óvodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]