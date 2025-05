Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"25f0f0cd-6941-44c3-99c1-0b4cb89509c0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ez rövid időn belül a második hasonló támadás a francia fővárosban.","shortLead":"Ez rövid időn belül a második hasonló támadás a francia fővárosban.","id":"20250514_franciaorszag-parizs-emberrablas-paymium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25f0f0cd-6941-44c3-99c1-0b4cb89509c0.jpg","index":0,"item":"56c69d63-5608-4e62-b054-69a2a64f75f4","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_franciaorszag-parizs-emberrablas-paymium","timestamp":"2025. május. 14. 19:56","title":"Fényes nappal akarták elrabolni egy francia kriptomágnás lányát Párizsban, de hamar feladták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098c922c-4d08-4f38-a5b5-21903d431c01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A NATO-ban az elmúlt időszakban gyakori téma a védelmi kiadások arányának növelése, jelenleg a GDP 2 százalékát kell erre fordítani a tagállamoknak, aminek nem mindenki tesz eleget. Az 5 százalék viszont még a költések emelését szorgalmazó USA-nak is sok lehet.","shortLead":"A NATO-ban az elmúlt időszakban gyakori téma a védelmi kiadások arányának növelése, jelenleg a GDP 2 százalékát kell...","id":"20250515_Nemetorszag-kulugyminisztere-elvben-egyetert-azzal-hogy-a-GDP-5-szazalekat-koltsek-vedelemre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/098c922c-4d08-4f38-a5b5-21903d431c01.jpg","index":0,"item":"16d988c9-1a40-4b9f-8f3d-cc32e26a1c55","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_Nemetorszag-kulugyminisztere-elvben-egyetert-azzal-hogy-a-GDP-5-szazalekat-koltsek-vedelemre","timestamp":"2025. május. 15. 11:53","title":"Németország külügyminisztere elvben egyetért azzal, hogy a GDP 5 százalékát költsék védelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e55827-9960-4f41-85dc-7f85c49a345d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a szaúdi fővárosban találkozott a szír delegációval. A kapcsolatok normalizálása és az ország stabilizálása jegyében az USA feloldja a szankciókat, és üzletet készít elő. Az öböl-menti országok örülnek, Izrael ellenkezik.","shortLead":"Az amerikai elnök a szaúdi fővárosban találkozott a szír delegációval. A kapcsolatok normalizálása és az ország...","id":"20250514_Trump-bekul-Sziriaval-az-USA-visszavonja-a-szankciokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53e55827-9960-4f41-85dc-7f85c49a345d.jpg","index":0,"item":"35f731bf-6792-4155-8ab4-807bff06be69","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_Trump-bekul-Sziriaval-az-USA-visszavonja-a-szankciokat","timestamp":"2025. május. 14. 15:27","title":"Trump békül Szíriával, az USA visszavonja a szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d499bee9-cfc6-4765-bb7f-7ea5485aa4f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy volt, hogy hamarosan az Office-appok támogatása is leáll a Windows 10-es gépeken, ám a Microsoft meggondolta magát.","shortLead":"Úgy volt, hogy hamarosan az Office-appok támogatása is leáll a Windows 10-es gépeken, ám a Microsoft meggondolta magát.","id":"20250514_microsoft-windows-10-tamogatas-vege-office-appok-frissitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d499bee9-cfc6-4765-bb7f-7ea5485aa4f8.jpg","index":0,"item":"9c909666-be5f-4346-a872-b372033ecc88","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_microsoft-windows-10-tamogatas-vege-office-appok-frissitese","timestamp":"2025. május. 14. 18:03","title":"Megszűnik a Windows 10, de van valami, amiben visszavonulót fújt a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b160acdc-a022-4753-9a27-da84b1fa3635","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarország kiváló kereskedelmi kapcsolatokat ápol Kínával, egy ilyen kérés „vörös vonal” lenne Magyarország és az USA kapcsolatában.","shortLead":"Magyarország kiváló kereskedelmi kapcsolatokat ápol Kínával, egy ilyen kérés „vörös vonal” lenne Magyarország és az USA...","id":"20250515_A-kormany-Trump-kedveert-sem-szakitana-meg-kapcsolatait-Kinaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b160acdc-a022-4753-9a27-da84b1fa3635.jpg","index":0,"item":"aa3d7785-6cdc-401f-9293-43bcb2155288","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_A-kormany-Trump-kedveert-sem-szakitana-meg-kapcsolatait-Kinaval","timestamp":"2025. május. 15. 14:44","title":"Az Orbán-kormány Trump kedvéért sem szakítaná meg kapcsolatait Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d64821f-b63e-4581-a894-d1272243994f","c_author":"Gergely Zsófia ","category":"gazdasag","description":"Új, akkugyártási hulladék feldolgozásával foglalkozó céget alapítottak nemrég, amely a Békés megyei Vésztőn vágna bele az újrahasznosításba – értesült lapunk. Az információnkat az NT Recycling Vésztő néven induló társaság képviselői, valamint a polgármester is megerősítette, ugyanis az első tárgyalási kör már meg is volt a várossal az új beruházásról. Állítják, hogy teljesen más technológiával dolgoznak majd, mint a népharagot kiváltó, sóskúti Andrada, vagy a botrányos ügyeket produkáló, szigetszentmiklósi SungEel akkufeldolgozó. A megkérdezett független szakértő szerint viszont sok a nyitott kérdés, és jó lenne mielőbb látni egy alapos környezettanulmányt a tervezett akkubontóról, amihez szerinte állami támogatás is kellhet.","shortLead":"Új, akkugyártási hulladék feldolgozásával foglalkozó céget alapítottak nemrég, amely a Békés megyei Vésztőn vágna bele...","id":"20250516_ujabb-akkumulatorbonto-ceg-veszto-nt-recycling","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d64821f-b63e-4581-a894-d1272243994f.jpg","index":0,"item":"f84180dc-f99b-484e-a72b-469df1bb7817","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_ujabb-akkumulatorbonto-ceg-veszto-nt-recycling","timestamp":"2025. május. 16. 06:01","title":"Újabb akkumulátorbontó cég startolhat el, Vésztőn épülhet az üzem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb0db02-4035-4fbc-9f77-c6253717e280","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az államfő elismerését fejezte ki a legfőbb ügyész munkájáért.","shortLead":"Az államfő elismerését fejezte ki a legfőbb ügyész munkájáért.","id":"20250514_polt-peter-atadta-lemondasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccb0db02-4035-4fbc-9f77-c6253717e280.jpg","index":0,"item":"4e958222-d2b3-4ab3-948d-f48d33f12fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_polt-peter-atadta-lemondasat","timestamp":"2025. május. 14. 18:28","title":"Polt Péter átadta lemondását Sulyok Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d437e8d-f250-45b7-a0a5-830ddf9c2e81","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Olcsóbbnak, hatékonyabbnak és stabilabb működésűnek ígérik, mint amilyenek a mostani akkumulátorok. ","shortLead":"Olcsóbbnak, hatékonyabbnak és stabilabb működésűnek ígérik, mint amilyenek a mostani akkumulátorok. ","id":"20250514_akkumulator-GM-mangan-alapu-LMR","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d437e8d-f250-45b7-a0a5-830ddf9c2e81.jpg","index":0,"item":"3350a541-cb47-4f42-89d1-709b83c7656c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_akkumulator-GM-mangan-alapu-LMR","timestamp":"2025. május. 14. 14:13","title":"Jöhet az újabb akkuforradalom: a GM bemutatta a mangánalapú egységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]