[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Éles bírálatok érik Orbán „tisztogatási törvényét. A magyar kormány vétója az orosz műtrágyaimport megtiltásával kapcsolatban is előkerült. A holnaputáni lengyel elnökválasztás kimenetele barométerként mutatja majd, hogyan is áll a populista hullám Európában. Ha a szélsőjobbos George Simion győz a román elnökválasztáson, az válságba taszíthatja a kontinenst. Ismét kiderült, hogy Putyin nem akar véget vetni a háborúnak. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Éles bírálatok érik Orbán „tisztogatási törvényét. A magyar kormány vétója az orosz műtrágyaimport megtiltásával...","id":"20250516_nemzetkozi-lapszemle-Neue-Zurcher-Zeitung","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"4890f4b3-3cab-460c-a87b-fea63988e311","keywords":null,"link":"/360/20250516_nemzetkozi-lapszemle-Neue-Zurcher-Zeitung","timestamp":"2025. május. 16. 13:16","title":"A lex Putyinra hivatkozva zárhatnák ki Magyar Pétert a választásokról – magyarországi félelmekről ír a Neue Zürcher Zeitung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyugdíj előtt álló férfi nem sokkal az elbocsátása előtt szóvá tette kollégái menesztését.","shortLead":"A nyugdíj előtt álló férfi nem sokkal az elbocsátása előtt szóvá tette kollégái menesztését.","id":"20250516_Ujabb-muemlekvedelmi-szakertot-rugott-ki-Lazar-Janos-miniszteriuma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7.jpg","index":0,"item":"d4c180ec-3068-427b-a47d-e08735b9eae4","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Ujabb-muemlekvedelmi-szakertot-rugott-ki-Lazar-Janos-miniszteriuma","timestamp":"2025. május. 16. 10:31","title":"Újabb műemlékvédelmi szakértőt rúgott ki Lázár János minisztériuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1cc670-89bd-4f18-93b1-7655eba08fd3","c_author":"Székács Linda","category":"360","description":"A különböző gyümölcsöket és zöldségeket, vízcseppet ábrázoló hangulatjelek, vagyis emojik egyfajta kódként is működnek a közösségi médiában. Arra szolgálnak, hogy megtévesszék a szexuális tartalmak szűrését igen ellentmondásosan végző algoritmust. Mi az algospeak, mit jelent a cseresznye, kikre van a legrosszabb hatással a hibásan működő prüdéria, és mit szól mindehhez a szexuálpszichológus és a kommunikációs szakember?","shortLead":"A különböző gyümölcsöket és zöldségeket, vízcseppet ábrázoló hangulatjelek, vagyis emojik egyfajta kódként is működnek...","id":"20250517_szexrol-beszelgetni-TikTokon-padlizsan-cseresznye-jelentese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db1cc670-89bd-4f18-93b1-7655eba08fd3.jpg","index":0,"item":"37d7fe38-6246-414d-bd52-c54c590cb288","keywords":null,"link":"/360/20250517_szexrol-beszelgetni-TikTokon-padlizsan-cseresznye-jelentese","timestamp":"2025. május. 17. 16:30","title":"A Seggs vajon mi? Így butította le a szexről való beszédet a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f1ae1f-bb7a-4ff3-9f53-1d8a79b73081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértő szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentése – Gulyás Gergelyt idézve – lepkefing.","shortLead":"A szakértő szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentése – Gulyás Gergelyt idézve – lepkefing.","id":"20250516_racz-andras-lanczi-tamas-szuverenitasvedelmi-hivatal-bohocok-lepkefing","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0f1ae1f-bb7a-4ff3-9f53-1d8a79b73081.jpg","index":0,"item":"0080f7e6-1f3d-478a-857c-ae57218cbecc","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_racz-andras-lanczi-tamas-szuverenitasvedelmi-hivatal-bohocok-lepkefing","timestamp":"2025. május. 16. 10:19","title":"Rácz András Lánczi Tamáséknak: Tőletek, bohócok, nem félek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bdb2902-776c-456e-96c5-b5a7c1e2ef10","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt a rendőrség is megállapította, hogy a bűnös sosem keresett rá gyermekpornóra az interneten. Ez ugyan nem mentség, de pusztán linkekre kattintgatva került egyre lejjebb egy csúszós lejtőn. Egyre többen keverednek így bajba.","shortLead":"Azt a rendőrség is megállapította, hogy a bűnös sosem keresett rá gyermekpornóra az interneten. Ez ugyan nem mentség...","id":"20250517_hvg-pornooldal-perverz-videok-buncselekmeny-pedofilia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bdb2902-776c-456e-96c5-b5a7c1e2ef10.jpg","index":0,"item":"d2b291a5-1b72-4acc-8108-4fb4ad649fd5","keywords":null,"link":"/360/20250517_hvg-pornooldal-perverz-videok-buncselekmeny-pedofilia","timestamp":"2025. május. 17. 16:15","title":"Legális pornóoldalakon kattintgatnak, így kerülnek végül pedofilként börtönbe egyre többen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd8cbfb-dee3-4fc8-8ff4-5ee5e09fd1ef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Isztambulban állapodtak meg a felek.","shortLead":"Isztambulban állapodtak meg a felek.","id":"20250516_oroszorszag-ukrajna-haboru-fogolycsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdd8cbfb-dee3-4fc8-8ff4-5ee5e09fd1ef.jpg","index":0,"item":"be9ecd85-2b51-4f7a-9f20-069ac89267bb","keywords":null,"link":"/vilag/20250516_oroszorszag-ukrajna-haboru-fogolycsere","timestamp":"2025. május. 16. 17:50","title":"Ezer-ezer fős fogolycserében állapodtak meg az oroszok és az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f6207c-b85f-4dd3-959d-ffc787140014","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A három év utáni első közvetlen orosz–ukrán tárgyalások legnagyobb eredménye az volt, hogy egyik fél sem állt fel, ám az egyértelmű, hogy az álláspontok ugyanolyan távol vannak egymástól, mint a 2022 februárjában kezdődött háború első napjaiban. A kompromisszumok nélküli isztambuli alkudozás Moszkvának kedvez, mert úgy folytathatja az agressziót, hogy közben úgy néz ki, mintha a Kreml valóban békét akarna. Egyelőre nem tudni, mikor folytatódik a párbeszéd.","shortLead":"A három év utáni első közvetlen orosz–ukrán tárgyalások legnagyobb eredménye az volt, hogy egyik fél sem állt fel, ám...","id":"20250516_isztambul-ukran-orosz-targyalas-vege-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01f6207c-b85f-4dd3-959d-ffc787140014.jpg","index":0,"item":"55f9dd5b-2eb5-40cf-b3f1-5f13beb43267","keywords":null,"link":"/vilag/20250516_isztambul-ukran-orosz-targyalas-vege-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 16:28","title":"Moszkva jött ki jól az isztambuli ukrán–orosz tárgyalások első napjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00141597-d12c-4aeb-a2bf-4cde188ee157","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A kapitány kiment mosdóba, a másodpilóta pedig elvesztette eszméletét, így a több mint 200 utast szállító járat perceken keresztül irányítás nélkül maradt.","shortLead":"A kapitány kiment mosdóba, a másodpilóta pedig elvesztette eszméletét, így a több mint 200 utast szállító járat...","id":"20250517_lufthansa-repulogep-pilota-rosszullet-frankfurt-sevilla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00141597-d12c-4aeb-a2bf-4cde188ee157.jpg","index":0,"item":"1d97ddd6-fa0c-485e-b0b6-c8d3721619e8","keywords":null,"link":"/elet/20250517_lufthansa-repulogep-pilota-rosszullet-frankfurt-sevilla","timestamp":"2025. május. 17. 15:28","title":"Tíz percen át pilóta nélkül repült a Lufthansa egyik járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]