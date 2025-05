Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e7b0449c-8e5e-4b36-a4e1-3faeccc5a992","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késsel és vascsővel sebezte halálra az őt ingyen házába fogadó rokkantnyugdíjast, mikor megtudta, hogy nem akarja tovább eltűrni semmittevését.","shortLead":"Késsel és vascsővel sebezte halálra az őt ingyen házába fogadó rokkantnyugdíjast, mikor megtudta, hogy nem akarja...","id":"20250521_Beismerte-tettet-a-ferfi-aki-brutalisan-megolte-jotevojet-amiert-az-megelegelte-lustasagat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7b0449c-8e5e-4b36-a4e1-3faeccc5a992.jpg","index":0,"item":"406401ae-9b84-4573-bd05-f263d58a0445","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Beismerte-tettet-a-ferfi-aki-brutalisan-megolte-jotevojet-amiert-az-megelegelte-lustasagat","timestamp":"2025. május. 21. 13:40","title":"Beismerte tettét a férfi, aki brutálisan megölte jótevőjét, amiért az megelégelte lustaságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktornak mintha elfelejtettek volna szólni erről. ","shortLead":"Orbán Viktornak mintha elfelejtettek volna szólni erről. ","id":"20250521_Szijjarto-Helyes-dontes-volt-hogy-semmilyen-modon-nem-avatkozunk-be-a-roman-valasztasba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd.jpg","index":0,"item":"8f7e1e5e-6535-40dc-9ea3-a4be6cb382a5","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Szijjarto-Helyes-dontes-volt-hogy-semmilyen-modon-nem-avatkozunk-be-a-roman-valasztasba","timestamp":"2025. május. 21. 16:08","title":"Szijjártó: Helyes döntés volt, hogy semmilyen módon nem avatkozunk be a román választásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"667da579-bcf1-4882-b872-318ae15cd2a3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem csak a Teslának, a többi gyártónak is komoly ellenfele lesz. ","shortLead":"Nem csak a Teslának, a többi gyártónak is komoly ellenfele lesz. ","id":"20250523_Itt-a-Xiaomi-premium-szintu-szabadido-autoja-690-loerovel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/667da579-bcf1-4882-b872-318ae15cd2a3.jpg","index":0,"item":"821ad75e-42a3-45de-9143-6e4c5a397b86","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_Itt-a-Xiaomi-premium-szintu-szabadido-autoja-690-loerovel","timestamp":"2025. május. 23. 08:44","title":"Bemutatta a Xiaomi a szabadidő-autóját, amivel tarolhat az SUV-k közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7748c66b-2a68-4260-951e-e00e793b0f99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél egyszerűbb lesz az adatszivárgásban érintett jelszavak cseréje a Google Chrome-ban. Ha nincs kedve bíbelődni ezzel, rábízhatja a böngészőre a dolgot.","shortLead":"Minden eddiginél egyszerűbb lesz az adatszivárgásban érintett jelszavak cseréje a Google Chrome-ban. Ha nincs kedve...","id":"20250521_google-chrome-bongeszo-jelszokezelo-szivargas-figyelmeztetes-jelszocsere-egyszeruen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7748c66b-2a68-4260-951e-e00e793b0f99.jpg","index":0,"item":"e8e1cb68-e7f3-4e09-bd80-b8d073f37006","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_google-chrome-bongeszo-jelszokezelo-szivargas-figyelmeztetes-jelszocsere-egyszeruen","timestamp":"2025. május. 21. 13:03","title":"Ha megjelenik ez az üzenet a Chrome-ban, nagy a baj – de egyetlen kattintással megoldhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A héten mutatkozik be az egyik legjobb árú BYD.","shortLead":"A héten mutatkozik be az egyik legjobb árú BYD.","id":"20250521_villanyauto-eladasokat-itthon-Tesla-BYD","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"f35e4534-8209-4ac7-8f5f-91170be4b8c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_villanyauto-eladasokat-itthon-Tesla-BYD","timestamp":"2025. május. 21. 15:04","title":"Nálunk még nem zuhant meg teljesen a Tesla, de ez is változhat, mert slágergyanús autóval jön a magyar piacra a BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ac0494-d980-42c7-866d-41c692e4d399","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még a balatoni üdülőtérségben is állami és önkormányzati pénzekkel kell megtámogatni a fiatalok ingatlanhoz jutását. A telekprogramban két gyereket, 15 év helyben lakást és egy ház építését is vállalni kell.","shortLead":"Még a balatoni üdülőtérségben is állami és önkormányzati pénzekkel kell megtámogatni a fiatalok ingatlanhoz jutását...","id":"20250521_Tizedaron-adott-telekkel-vonzana-be-fiatal-parokat-egy-fogyatkozo-falu-a-Balaton-felvideken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51ac0494-d980-42c7-866d-41c692e4d399.jpg","index":0,"item":"efa01aad-1ddb-4132-bf41-c891713e5591","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_Tizedaron-adott-telekkel-vonzana-be-fiatal-parokat-egy-fogyatkozo-falu-a-Balaton-felvideken","timestamp":"2025. május. 21. 16:20","title":"Tizedáron adott telekkel vonzana be fiatal párokat egy fogyatkozó falu a Balaton-felvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7ccbf5-2b8a-41d2-a5d8-8612de258e34","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A korábbi nemzedékeknél előbb kezdik a befektetést a Z generáció tagjai, de a szakértők helyett inkább az ismerőseikben, az internetben és a közösségi médiában bíznak. Fontos számukra a fenntarthatóság, és szívesen fektetnek kriptovalutákba.","shortLead":"A korábbi nemzedékeknél előbb kezdik a befektetést a Z generáció tagjai, de a szakértők helyett inkább...","id":"20250523_kockazat-kriptovaluta-befekteto-fenntarthatosag-palyakezdo-fiatal-z-generacio-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a7ccbf5-2b8a-41d2-a5d8-8612de258e34.jpg","index":0,"item":"359ba3cc-3530-4918-ab42-08aa40193586","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_kockazat-kriptovaluta-befekteto-fenntarthatosag-palyakezdo-fiatal-z-generacio-befektetes","timestamp":"2025. május. 23. 09:00","title":"Tőzsde és kripto, már tiniként – így fektet be a Gen Z","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b22e1ad-fef3-42b8-b2ec-3b7a76a49495","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már valóban el kell végeznie a munkáját a kormánybiztosnak.","shortLead":"Most már valóban el kell végeznie a munkáját a kormánybiztosnak.","id":"20250521_A-Kurian-nyertek-pert-a-karpataljai-menedekes-csaladok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b22e1ad-fef3-42b8-b2ec-3b7a76a49495.jpg","index":0,"item":"5ec6f952-f4cf-4126-9b33-8844b4baf962","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_A-Kurian-nyertek-pert-a-karpataljai-menedekes-csaladok","timestamp":"2025. május. 21. 15:17","title":"A Kúrián nyertek pert a kárpátaljai menedékes családok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]