[{"available":true,"c_guid":"ce8a7c7d-e8b3-4cd0-bf04-7fc9a43c8a21","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Újabb ukrán hírszerző elfogását jelentette be Kocsis Máté kedden. Miért árt mindkét országnak és a kárpátaljai magyaroknak a kémbotrány? Ki tartotta be a szokásjogot? Melyik Magyarországon elfogott kém ügye jelentősebb? Sas Zoltán, a nemzetbiztonsági bizottság elnöke beszélt erről a HVG-nek.","shortLead":"Újabb ukrán hírszerző elfogását jelentette be Kocsis Máté kedden. Miért árt mindkét országnak és a kárpátaljai...","id":"20250521_Ez-olyan-mint-a-kocsmai-verekedes-ukan-kemugy-elfogott-hirszerzo-hollo-sas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce8a7c7d-e8b3-4cd0-bf04-7fc9a43c8a21.jpg","index":0,"item":"7e3d738b-d734-4c34-a1d8-0cd4bc4eff79","keywords":null,"link":"/360/20250521_Ez-olyan-mint-a-kocsmai-verekedes-ukan-kemugy-elfogott-hirszerzo-hollo-sas","timestamp":"2025. május. 21. 14:05","title":"A kémháború olyan, mint a kocsmai verekedés, mindegy, hogy ki kezdte, mindkét félnek árt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfc619b-3bed-483b-8655-a936ff3d349a","c_author":"Generali","category":"brandcontent","description":"Inspiráció és marketingérték – ezek miatt értékesek azok a pályázatok, amelyeken a Grapoila is rendre megméretteti magát. A hidegen sajtolt olajairól, natúr élelmiszereiről és kozmetikai termékeiről ismert vállalat a Generali EnterPrize díját is elhozta 2021-ben, és azóta a verseny zsűrijének is tagja. A pályázat célja, hogy támogassa a kis- és középvállalkozásokat a különböző fenntarthatósági kezdeményezésekben. Az idei kiírásra június 13-ig lehet jelentkezni – ennek apropóján a Grapoila tulajdonos-ügyvezetője, Pinczés Marianna saját tapasztalatait és tanácsait is megosztotta velünk.","shortLead":"Inspiráció és marketingérték – ezek miatt értékesek azok a pályázatok, amelyeken a Grapoila is rendre megméretteti...","id":"20250513_generali_enterprize_KKV_palyazat_fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfc619b-3bed-483b-8655-a936ff3d349a.jpg","index":0,"item":"41a9f5c0-27e5-416c-9857-61253a183ccf","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250513_generali_enterprize_KKV_palyazat_fenntarthatosag","timestamp":"2025. május. 21. 17:30","title":"A fenntarthatóság kifizetődő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b22e1ad-fef3-42b8-b2ec-3b7a76a49495","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már valóban el kell végeznie a munkáját a kormánybiztosnak.","shortLead":"Most már valóban el kell végeznie a munkáját a kormánybiztosnak.","id":"20250521_A-Kurian-nyertek-pert-a-karpataljai-menedekes-csaladok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b22e1ad-fef3-42b8-b2ec-3b7a76a49495.jpg","index":0,"item":"5ec6f952-f4cf-4126-9b33-8844b4baf962","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_A-Kurian-nyertek-pert-a-karpataljai-menedekes-csaladok","timestamp":"2025. május. 21. 15:17","title":"A Kúrián nyertek pert a kárpátaljai menedékes családok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a3c631-161c-42d6-8599-7ff212edaa24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter szerint a tűzszünetet az ukrán hadsereg újrafelfegyverzésére használná a Nyugat.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter szerint a tűzszünetet az ukrán hadsereg újrafelfegyverzésére használná a Nyugat.","id":"20250521_oroszorszag-ukrajna-haboru-szergej-lavrov-kulugyminiszter-fegyverszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24a3c631-161c-42d6-8599-7ff212edaa24.jpg","index":0,"item":"59998b43-b2d7-49e1-90df-d83d335dc2e7","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_oroszorszag-ukrajna-haboru-szergej-lavrov-kulugyminiszter-fegyverszunet","timestamp":"2025. május. 21. 19:34","title":"Lavrov: Legyen fegyverszünet, aztán majd meglátjuk? Nem, gyerekek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f34f9cb-1367-40e5-89d9-be28ee36efc4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mo Chara a Hezbollah zászlaját mutatta fel az egyik londoni fellépésükön.","shortLead":"Mo Chara a Hezbollah zászlaját mutatta fel az egyik londoni fellépésükön.","id":"20250522_Terrorbuncselekmennyel-vadoltak-meg-a-Kneecap-egyik-tagjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f34f9cb-1367-40e5-89d9-be28ee36efc4.jpg","index":0,"item":"c0001f66-41af-4cb9-b9e1-ce3449746930","keywords":null,"link":"/kultura/20250522_Terrorbuncselekmennyel-vadoltak-meg-a-Kneecap-egyik-tagjat","timestamp":"2025. május. 22. 05:45","title":"Terrorbűncselekménnyel vádolták meg a Kneecap egyik tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b369db11-a169-4e05-b505-00669c432942","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft addig nem akarja kiadni az iPhone-os Xbox alkalmazásboltot, amíg véglegessé nem válik, hogy nem kell az Apple-nek jutalékot fizetnie.","shortLead":"A Microsoft addig nem akarja kiadni az iPhone-os Xbox alkalmazásboltot, amíg véglegessé nem válik, hogy nem kell...","id":"20250522_apple-app-store-microsoft-xbox-alkalmazasbolt-jutalekfizetes-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b369db11-a169-4e05-b505-00669c432942.jpg","index":0,"item":"6f4f86c3-f259-460d-9613-6a013319fb05","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_apple-app-store-microsoft-xbox-alkalmazasbolt-jutalekfizetes-elofizetes","timestamp":"2025. május. 22. 11:03","title":"Az Xbox-használók isszák meg a levét a Microsoft szerint az Apple trükközésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a0a7f24-d349-41dc-875a-de18553f5ff7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A titkosított üzenetküldést lehetővé tevő Signal továbbra is úgy látja, nem jó ötlet, hogy a Windows Recall nevű funkciója képernyőképeket készít arról, mit csinálnak a felhasználók.","shortLead":"A titkosított üzenetküldést lehetővé tevő Signal továbbra is úgy látja, nem jó ötlet, hogy a Windows Recall nevű...","id":"20250522_signal-titkositott-uzenetkuldes-microsoft-windows-recall-kepernyokep-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a0a7f24-d349-41dc-875a-de18553f5ff7.jpg","index":0,"item":"aa73783d-9b62-4c12-8e07-40f816b8cbdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_signal-titkositott-uzenetkuldes-microsoft-windows-recall-kepernyokep-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 22. 12:04","title":"Beintett a Signal a Windows leskelődős funkciójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4917a4e6-ae85-4622-a434-343790f43097","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfit 16 rendbeli, fiatalkorúak sérelmére elkövetett erőszakkal gyanúsítják.","shortLead":"A férfit 16 rendbeli, fiatalkorúak sérelmére elkövetett erőszakkal gyanúsítják.","id":"20250522_szexualis-ragadozo-eroszak-miatt-korozott-ferfi-fbi-rendorseg-elfogas-kiadatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4917a4e6-ae85-4622-a434-343790f43097.jpg","index":0,"item":"ad46cd44-b7e2-4992-b5d3-3e8072b98684","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_szexualis-ragadozo-eroszak-miatt-korozott-ferfi-fbi-rendorseg-elfogas-kiadatas","timestamp":"2025. május. 22. 08:23","title":"Szexuális ragadozót fogtak el Budapesten az FBI jelzése alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]