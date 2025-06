Félmeztelenül kizavarhattak egy gyereket a kemenesmihályfai óvoda folyosójára, ahol felügyelet nélkül, keservesen zokogott, amikor egy szülő – aki a saját gyerekéért ment az óvodába – levideózta.

Az RTL Híradó riportjából nem derül ki, hogy a szülő miért videózta hosszan a síró kisfiút, mindenesetre így botrány lett az esetből: a felvételt több másik szülőnek is elküldte, az elterjedt az interneten, és a Vas megyei község polgármesteréhez is eljutott. Takács Balázs elmondta, „megkezdték az elbeszélgetést” azokkal az óvodai dolgozókkal, akik abban az időpontban az épületben voltak, a szülőket is meghallgatják és várják a rendőrségi vizsgálat eredményét, ugyanis a Celldömölki Rendőrkapitányság kiskorú veszélyeztetésének gyanújával büntetőeljárást indított.

Egy szülő azt mondta, hogy az óvodában az ő kisfiát is érték atrocitások. Volt, hogy pánikrohamot kapott és haza kellett vinni, utána mondta el, hogy az óvónők kiabáltak vele. Szerinte voltak, akiknek pszichológushoz kellett vinniük a gyereküket az óvodában történtek miatt. Ő többször is látott a folyosón síró gyerekeket egyedül, pedig az óvoda nem biztonságos, az ajtók, kapuk nyitva vannak.

A felvételen szereplő kisfiú anyja kamerán kívül azt mondta, büntetésből küldhették ki gyerekét félmeztelenül a folyosóra, valószínűleg azért, mert nem tudták átöltöztetni az alváshoz. Az RTL Híradó úgy tudja, hogy a kisfiút azóta kivették az óvodából, de még mindig szorong a történtek miatt.