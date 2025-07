Szentendre és más környékbeli települések egyes részein több mint két napja nincs áram

Súlyos károkat okozva söpört végig a vihar hétfő délután Magyarországon. Pécsen villámárvizet okozott, a ferihegyi repülőteret lezárták miatta, a MÁV pedig vasútikatasztrófa-sújtotta területté nyilvánította Budapest és a Balaton térségét.

A kártalanítás kedden és szerdán is folytatódott, és vannak olyan települések, ahol több mint két napja nincs áram – írja a 24.hu. Összesen 366 ezer háztartásban volt áramkimaradás, amit kedd reggelre 50 ezer alá sikerült levinni Orbán Viktor miniszterelnök keddi tájékoztatása szerint. A lapnak többek között arról számolt be egy háromgyerekes családanya, hogy a Szentendre melletti Boldogtanyán lévő házukban lassan két napja nem tudja ellátni a mindennapi élethez szükséges feladatokat. A családot kedden még arról tájékoztatták, hogy műszaki hiba okozott áramkimaradást, szerda reggel már egy kitört fára hivatkoztak a hibabejelentő vonalon. Ám arról nem igazán kaptak információt, hogy mikor lesz újra áram.

A hétfői vihar csak ízelítő volt? A szakember szerint a jövőben még több pusztító zivatar várható Egyelőre még nem ismert, mekkora károkat okozhatott az országban a hétfői vihar – a pusztítás azonban jelentős. Miközben sok helyütt ismét heves zivatarok vannak, felmerül a kérdés: vajon a jövőben több ilyen várható? A meteorológus szerint ez elég valószínű.

Mindezek mellett többen arról számoltak be, hogy az internetellátás is szakadozik, és telefonálni is nehézkes a környéken. Hétfőn Tahitótfalun is volt áramszünet, változó, hogy hol sikerült gyorsan megoldani a problémát. Egy helyi édesapa a 24.hu-nak arról beszélt, hogy a bizonytalanság idegelte ki leginkább a családot, mert amennyiben tisztában lettek volna azzal, hogy meddig tart a helyreállítás, akkor átköltöztek volna addig ismerősökhöz. Az esti fürdést csak langyos vízzel tudták megoldani, a napkollektoruk csak korlátozott ideig nyújtott segítséget.

Pomázon is kisebb fejetlenség alakult ki, a lap szerint a településen egymást kérdezgették az emberek az áram nélküli túlélés módszereiről. Szerda délután még mindig vannak olyan utcák, ahol nem állt helyre az áramszolgáltatás. A 24.hu egyik forrása kapott olyan tájékoztatást, hogy a munkálatok napokig is eltarthatnak, azonban azt, hogy milyen munkálatok, nem sikerült kideríteni.

„Három kérdés, és kiderül, felkészültek vagyunk-e váratlan vészhelyzetekre – ezen a teszten a lakosság fele elvérezne” Van, aki túlaggódja, és van, aki félvállról veszi a ránk leselkedő veszélyeket, legyen szó háborúról, klímakatasztrófáról vagy csak egy kiadós áramszünetről. A kormány háborús veszélyről beszél, de nem tartja fontosnak az ország, az emberek felkészítését váratlan helyzetekre. Vasárus Gábort, a Hun-Ren KRTK Regionális Kutatások Intézete tudományos munkatársát arról kérdeztük, mit lehetne tenni azért, hogy valóban senkit ne érjen készületlenül, ha jönne a baj.

Nyitókép: Veres Viktor