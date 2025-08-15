Még vizsgálni kell, felelős-e a Siemens a balatoni vasútvonal júniusi megbénulásáért

Nincs még vége a sorompógate-nek, noha Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a múlt héten már arról számolt be, lezárult a Siemens teljes körű sorompóauditja, amire a cég azután vállalt kötelezettséget, hogy június 7-én a székesfehérvári vonalon két olyan biztosítóberendezés meghibásodása miatt állt le a nyári csúcsforgalom, amelyet a cég telepített, igaz, 10 évvel korábban.

Az audit, amelyet Hegyi a Siemens országos sorompó-felülvizsgálataként harangozott be, országszerte mintegy 15 sorompót érintett három vasútvonalon, a beszállító ugyanis a székesfehérvárin kívül csak a pusztaszabolcsi és az esztergomi vonal felújításakor telepített vasúti átkelőt biztosító berendezést – árulta el lapunk kérdésére a vezérigazgató a Keleti pályaudvar felújítását ismertető sajtótájékoztatón.

Mint mondta, a vizsgálat alapján lehetővé vált, hogy „preventív javítási munkálatokkal” biztosítsák: jövőre már nem történhet a most júniusihoz hasonló incidens, a felelősséggel kapcsolatos kérdések tisztázása azonban még nem zárult le. „Ennek megállapítására további vizsgálat szükséges” – mondta Hegyi, aki szerint ennek lefolytatása a MÁV, nem pedig a közlekedési tárca feladata lesz.

Noha Hegyi nyilatkozata alapján a felelősség kérdése még nem tisztázott, Lázár János már a Budapest–Balaton vasútvonal június 7-i leállása napján megtalálta a felelőst. Egy Facebook-posztban ugyanis megüzente a meghibásodott biztosítóberendezéseket tíz évvel korábban telepítő Siemensnek, hogy addig „egyetlen újabb fillért” sem fizetnek a cégnek megrendelésre, amíg „a korábbi munkájuk hiányosságait, hibáit ki nem javítják”.

Vagyis az építési és közlekedési miniszter lényegében az első pillanattól kezdve tényként kezelte, hogy az üzemzavarért a beszállító cég felelős, amivel kapcsolatban rövidesen vizsgálatot is ígért. Mikor lapunk ez utóbbi fejleményeiről érdeklődött az Építési és Közlekedési Minisztériumnál, a tárca a MÁV-vezér által bejelentett auditot ajánlotta figyelmünkbe.

Nyitóképünkön: Lázár János miniszteri tájékoztatást tart a MÁV-csoport vezetésének 2024 őszén. Fotó: Facebook / Lázár János