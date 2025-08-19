Political Capital: Az ukrán kémbotrány utáni egy hónapban orosz dezinformációs hadviselés indult a magyar közösségi médiában

A Political Capital friss tanulmánya szerint a május elején kirobbant ukrán–magyar kémügy után felpörögtek az Ukrajna-ellenes és revizionista kampányok a magyar közösségi médiában. Ezek a tartalmak a magyar–ukrán konfliktus és etnikai feszültségek szítását célozták, de a Fidesznek is jól jönnek a jövő évi választás előtt.

Bár a kormány határozottan kizárta, hogy bármiféle revíziós törekvése lenne Kárpátalján – ahogyan arról már korábban mi is írtunk –, a kémbotrány arra is rávilágított, hogy Orbán Viktorék nem adták fel a Trianonban elvesztett területek legalább egy részének visszaszerzését. A téma napirenden tartása a elemzés szerint olyan kampánystratégia is lehet, amellyel a Fidesz igyekszik megszerezni azoknak a nacionalista választóknak a voksát, akik a Mi Hazánkra szavaznának.

A Political Capital tanulmánya arra is rávilágít: a kormánypárt fő törekvése az volt, hogy a kémbotrányt a hazai pártpolitika szintjén fegyverként használja fel a Tisza Párt ellen, ezért igyekeztek Magyar Pétert és a tömörülését külföldi érdekekkel összefonódó szereplőként beállítani. A kormányzati narratívában Ukrajna a külső, a Tisza a belső ellenség szerepét tölti be.

Azóta már kevésbé burkoltan is érte támadás Magyar Pétert, augusztus 13-án megjelent egy közlemény az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) honlapján arról, hogy Brüsszel őt akarja kormányfőnek, és ennek eléréséhez anyagi hátteret is biztosít. A közleményt akkor a magyar állami hírügynökség, az MTI kritika nélkül lehozta.

Az elemzés a kémbotrány utáni egy hónapban vizsgálta a dezinformáció terjesztését magyar közösségimédia-oldalakon, amiből kirajzolódik, hogy leginkább az oroszokhoz köthető oldalak terjesztettek revizionista tartalmakat. Ennek a dezinformációs hadviselésnek célja a diplomáciai kapcsolatok szisztematikus gyengítése, történelmi és etnikai sérelmek felerősítése – írja a Political Capital.

A Facebookhoz képest dezinformációs szempontból is sokkal megengedőbb X-en több olyan tartalom is megjelent nem beazonosítható felhasználóktól, amelyek Kárpátalja részleges vagy teljes magyar megszállásáról, visszacsatolásáról szóltak. Ezek voltak a legnépszerűbbek a Kárpátaljával foglalkozó tartalmak közül nem csak az X-en, hanem egyes TikTok- és Telegram-csatornákon is. A posztok között többszázezres elérésű is volt, de a leginkább felkapott tartalom nézettsége meghaladta az egymilliót is. A legnagyobb elérésű revizionista tartalmat a Based Hungary profil publikálta, amelyhez hasonlóak léteznek más régiós országokban is, például Horvátországban, Lengyelországban és Szerbiában. Közös bennük, hogy erősen nacionalista, szélsőséges tartalmakat posztolnak.