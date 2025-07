Igazságügyi szakértők kirendelésével folytatódik az újdörögdi gránátbaleset nyomozása

Mit lehet tudni a gránátról?

Az Adaptív Védelem gyakorlatain, így az újdörögdi balesetnél is használt, majd a honvédségi belső vizsgálat során rendben talált 93M NF védő és a 96M NF támadó kézigránátokból létezik gyakorlótípus is, nem tudni, miért nem azokat használták. A 93M NF VGY (védő gyakorló) és a 96M NF TGY (támadó gyakorló) gránátok a biztonságos kiképzést segítik, miközben a hordozás, a fogás, a kibiztosítás és dobás technikájának alapjait lehet velük elsajátítani. Van még ezekből VÉGY (védő éles gyakorló) és TÉGY (támadó éles gyakorló) altípus is, de ezek is olyan gyakorló kézigránátok, amelyek tömege, kialakítása (a szín és hatás kivételével) megegyezik az élesekével, mivel az éles gyakorló kézigránátok a késleltetési idő letelte után kismértékű fényfelvillanást, füst- és erős (100 dB) hanghatást adnak.Ezzel szemben a valóban éles gránátok komoly pusztításra képesek. A 93M NF védő kézigránát célja fedett helyről alkalmazva az ellenség élőerejének repeszekkel történő megsemmisítése. „Ölőhatára”, vagyis az, amekkora körben halálos sérülést okozhat: 12 méter. A 96M NF támadó gránátot a katonák támadás közben alkalmazzák, célja az ellenség megsebesítése, megsemmisítése. Ölőhatára 2 méter. Mindkét típusra igaz , hogy a gránát a biztosító sasszeg kihúzásáig működésképtelen. Az élesítéséhez a szeget ki kell húzni, ezután, amíg a biztosítókart leszorítva tartjuk, a gránát nem lép működésbe. Ha eldobás után a gyújtófejben lévő forgatórugó a biztosítókart legalább 50°-os szögben elfordítja, beindul a robbanási folyamat, és a késleltetési idő (3,2-4,2 másodperc) leteltével bekövetkezik a robbanás.