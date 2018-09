Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4954963d-7473-41dd-bbca-9255eab01b00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A U2 énekese kapitalizmusról, környezetvédelemről és az elmúlt hetekben nyilvánosságra került gyermekzaklatási ügyekről is beszélt a katolikus egyházfővel.","shortLead":"A U2 énekese kapitalizmusról, környezetvédelemről és az elmúlt hetekben nyilvánosságra került gyermekzaklatási ügyekről...","id":"20180920_Csucstalalkozo_maganaudiencian_fogadta_Ferenc_papa_Bonot__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4954963d-7473-41dd-bbca-9255eab01b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b710d59-6cee-4e50-a7c4-cf75c92e9195","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Csucstalalkozo_maganaudiencian_fogadta_Ferenc_papa_Bonot__video","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:54","title":"Csúcstalálkozó: magánaudiencián fogadta Ferenc pápa Bonót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a188025-35e7-4183-b283-a2a270aba9f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiderült, hogy a polipokra is úgy hat az ecstasy, mint az emberekre. ","shortLead":"Kiderült, hogy a polipokra is úgy hat az ecstasy, mint az emberekre. ","id":"20180921_Bedorogztak_az_antiszocialis_polipokat_megdobbentek_a_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a188025-35e7-4183-b283-a2a270aba9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dfa262-805d-4af3-b65b-1b423cd0b0df","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_Bedorogztak_az_antiszocialis_polipokat_megdobbentek_a_kutatok","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:25","title":"Bedrogozták az antiszociális polipokat, megdöbbentek a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2017 novemberében Varga Mihály még az előző kormány nemzetgazdasági minisztereként húszmilliárdos pályázati csomagot ígért az építőipari kkv-nak. A kiírásra tömegesen jelentkező vállalkozók nekiláttak a fejlesztéseknek, pénzt azonban még nem kaptak. ","shortLead":"2017 novemberében Varga Mihály még az előző kormány nemzetgazdasági minisztereként húszmilliárdos pályázati csomagot...","id":"20180920_Huszmilliardot_igert_Varga_az_epitoipari_kkvknak_de_nekik_eddig_ez_csak_penzbe_kerult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ebfa66-079c-4749-96bf-0f80d32b29fa","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Huszmilliardot_igert_Varga_az_epitoipari_kkvknak_de_nekik_eddig_ez_csak_penzbe_kerult","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:50","title":"Húszmilliárdot ígért Varga az építőipari kkv-knak, de nekik eddig ez csak pénzbe került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7437fdf6-2ecc-45c9-856b-6fd22f301cc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Los Angelesben csütörtök délután dördültek lövések egy iskola közelében, a marylandi Baltimore mellett egy illatszerbolt és patika raktárja mellett lőtt agyon három embert egy nő, aki önmagát is halálosan megsebesítette, Pennsylvaniában pedig egy férfi a feleségét, a szüleit, majd önmagát lőtte agyon.","shortLead":"Los Angelesben csütörtök délután dördültek lövések egy iskola közelében, a marylandi Baltimore mellett...","id":"20180921_Egy_nap_alatt_harom_helyen_is_lovoldozes_tort_ki_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7437fdf6-2ecc-45c9-856b-6fd22f301cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecd2f67-ced0-453c-921c-f363e8b301a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Egy_nap_alatt_harom_helyen_is_lovoldozes_tort_ki_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. szeptember. 21. 06:25","title":"Egy nap alatt három helyen is lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli Jad Vasem intézet szerint a jövőre megnyíló budapesti Sorsok Háza eltagadja a magyarországi zsidókat sújtó intézkedések egy részét. A Sorsok Háza és a holokauszt emlékezetével foglalkozó intézet közötti vita már évek óta tart.\r

","shortLead":"Az izraeli Jad Vasem intézet szerint a jövőre megnyíló budapesti Sorsok Háza eltagadja a magyarországi zsidókat sújtó...","id":"20180921_A_Jad_Vasem_intezet_tortenelemhamisitassal_vadolja_a_Sorsok_hazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d160b58-0887-4eb4-9ee0-a29905dce03d","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_A_Jad_Vasem_intezet_tortenelemhamisitassal_vadolja_a_Sorsok_hazat","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:08","title":"A Jad Vasem intézet történelemhamisítással vádolja a Sorsok házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e727fbf2-a0c0-4c67-8194-32f7d943445f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Összesen csaknem 800 tüntető tett feljelentést a hatóság ellen, akik fizikai bántalmazás vagy a tömegbe fújt könnygáz miatt panaszkodtak.","shortLead":"Összesen csaknem 800 tüntető tett feljelentést a hatóság ellen, akik fizikai bántalmazás vagy a tömegbe fújt könnygáz...","id":"20180921_Bunvadi_eljaras_indult_a_roman_csendroseg_vezetoi_ellen_a_bukaresti_eroszakos_tuntetes_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e727fbf2-a0c0-4c67-8194-32f7d943445f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2070176-53bd-47eb-84f4-63456ade5c1e","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Bunvadi_eljaras_indult_a_roman_csendroseg_vezetoi_ellen_a_bukaresti_eroszakos_tuntetes_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:57","title":"Bűnvádi eljárás indult a román csendőrség vezetői ellen a bukaresti erőszakos tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fentanil elnevezésű szer légipostával érkezett Kínából. Még becsomagolt állapotban is nagyon veszélyes érintkezni vele. ","shortLead":"A fentanil elnevezésű szer légipostával érkezett Kínából. Még becsomagolt állapotban is nagyon veszélyes érintkezni...","id":"20180920_Halalos_merget_rejtett_egy_Ferihegyen_atvizsgalt_csomag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f70b93-eda5-4a58-af1c-62680d2f6a1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Halalos_merget_rejtett_egy_Ferihegyen_atvizsgalt_csomag","timestamp":"2018. szeptember. 20. 08:49","title":"Halálos mérget rejtett egy Ferihegyen átvizsgált csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6174bc-0476-4df7-8bc9-da8fddc7aa27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vezeték nélküli hálózatok titkosításában nemrég felfedezett hiba kapcsán a túl rövid jelszavak veszélyére figyelmeztetnek biztonsági szakértők.","shortLead":"A vezeték nélküli hálózatok titkosításában nemrég felfedezett hiba kapcsán a túl rövid jelszavak veszélyére...","id":"20180921_wifi_router_serulekenyseg_wpa2_sebezhetoseg_wifi_jelszo_feltores_wpa3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c6174bc-0476-4df7-8bc9-da8fddc7aa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f1fbab-cce6-4f78-876a-5f13c92fdf50","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_wifi_router_serulekenyseg_wpa2_sebezhetoseg_wifi_jelszo_feltores_wpa3","timestamp":"2018. szeptember. 21. 09:03","title":"Van otthon wifije? Ha 8 karakternél rövidebb a jelszava, írja át mihamarabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]