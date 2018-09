Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb1f8276-5f9d-45c3-bdb4-7345ebbbf9d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat kitörte az ablakot, szemlélődött, majd távozott.","shortLead":"Az állat kitörte az ablakot, szemlélődött, majd távozott.","id":"20180919_Kozeledett_az_autojahoz_a_sofor_amikor_radudalt_belole_a_medve__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb1f8276-5f9d-45c3-bdb4-7345ebbbf9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd02c8ff-d9b2-4a88-bde4-c2ff108c1347","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Kozeledett_az_autojahoz_a_sofor_amikor_radudalt_belole_a_medve__video","timestamp":"2018. szeptember. 19. 19:20","title":"Közeledett az autójához a sofőr, amikor rádudált a medve – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fentanil elnevezésű szer légipostával érkezett Kínából. Még becsomagolt állapotban is nagyon veszélyes érintkezni vele. ","shortLead":"A fentanil elnevezésű szer légipostával érkezett Kínából. Még becsomagolt állapotban is nagyon veszélyes érintkezni...","id":"20180920_Halalos_merget_rejtett_egy_Ferihegyen_atvizsgalt_csomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f70b93-eda5-4a58-af1c-62680d2f6a1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Halalos_merget_rejtett_egy_Ferihegyen_atvizsgalt_csomag","timestamp":"2018. szeptember. 20. 08:49","title":"Halálos mérget rejtett egy Ferihegyen átvizsgált csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216e2032-9cc2-4d09-a343-589e7766b99d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét letartóztatták a korrupcióval vádolt Najib Razakot. Állítólag több mint 173 milliárd forintnak megfelelő pénzt utaltatott át a saját számlájára. ","shortLead":"Ismét letartóztatták a korrupcióval vádolt Najib Razakot. Állítólag több mint 173 milliárd forintnak megfelelő pénzt...","id":"20180919_Politikus_ennyit_talan_meg_sosem_lopott_mint_amennyivel_a_malaj_kormanyfot_vadoljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=216e2032-9cc2-4d09-a343-589e7766b99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb295614-fd8b-46ba-8559-ff38452fd659","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Politikus_ennyit_talan_meg_sosem_lopott_mint_amennyivel_a_malaj_kormanyfot_vadoljak","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:54","title":"Politikus ennyit talán még sosem lopott, mint amennyivel a volt maláj kormányfőt vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4daa43be-5d05-4a3a-997f-725b43f90882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy hónap múlva szabadulhat a röszki terrorper vádlottja, most jogerősen csökkentették a büntetését a Szegedi Ítélőtáblán. Ahmed H. védője, Bárándy Péter, ügyvédként elégedett, de jogászként vesztesnek érzi magát.","shortLead":"Négy hónap múlva szabadulhat a röszki terrorper vádlottja, most jogerősen csökkentették a büntetését a Szegedi...","id":"20180920_Ahmed_H_roszke_terrorper","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4daa43be-5d05-4a3a-997f-725b43f90882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26873552-74ba-4ded-b5e9-6c22d79645c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Ahmed_H_roszke_terrorper","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:45","title":"Jogerősen két évvel csökkentették a röszkei terrorper vádlottjának büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958a43a8-b23b-4504-8bf9-c2735ba225ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Massimiliano Allegri, a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint tévesen állította ki a játékvezető Cristiano Ronaldót a Valencia elleni Bajnokok Ligája-találkozón, amelyet a torinói együttes emberhátrányban nyert meg 2-0-ra. ","shortLead":"Massimiliano Allegri, a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint tévesen állította ki a játékvezető Cristiano...","id":"20180920_massimiliano_allegri_cristiano_ronaldo_kiallitas_piros_lap_juventus_valencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958a43a8-b23b-4504-8bf9-c2735ba225ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1cd8ef-16e3-4cf3-8e07-bc47856d5ee4","keywords":null,"link":"/sport/20180920_massimiliano_allegri_cristiano_ronaldo_kiallitas_piros_lap_juventus_valencia","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:27","title":"\"Ronaldónak össze kell szednie magát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Egyik első szerepében Liszt Ferencet alakította, de ő volt a gonosz Zordon eredeti hangja is az Oroszlánkirályban. Megkérdőjelezhetetlen tehetsége és karizmája ellenére soha nem lett belőle átütő, zajos világsztár, hanem igazi visszafogott, angol úriemberként húzódik meg a háttérben – aki csöndesebb jelenlétével is uralni képes a környezetét. Ma lett 70 éves Jeremy Irons. ","shortLead":"Egyik első szerepében Liszt Ferencet alakította, de ő volt a gonosz Zordon eredeti hangja is az Oroszlánkirályban...","id":"20180919_jeremy_irons_70_die_hard_lopott_szepseg_a_misszio_ket_test_egy_lelek_oroszlankiraly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d19197-2ecc-4a85-a2c8-5a8b6903f3f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_jeremy_irons_70_die_hard_lopott_szepseg_a_misszio_ket_test_egy_lelek_oroszlankiraly","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:00","title":"A visszafogott úriember, aki terroristának állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eb79b6-ada5-4656-85eb-e0b9a1d26c22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy csütörtökön kezdte meg aláírásgyűjtését az Európai Ügyészséghez csatlakozásért, valószínűleg ennek alkalmából zaklatták a tévések. ","shortLead":"Hadházy csütörtökön kezdte meg aláírásgyűjtését az Európai Ügyészséghez csatlakozásért, valószínűleg ennek alkalmából...","id":"20180920_Kormanyparti_tevesek_mentek_be_Hadhazy_Akos_kertjebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6eb79b6-ada5-4656-85eb-e0b9a1d26c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894ef110-9877-4bde-9775-19d2d078cc96","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Kormanyparti_tevesek_mentek_be_Hadhazy_Akos_kertjebe","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:15","title":"Kormánypárti tévések mentek be Hadházy Ákos kertjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e6461d-e1ce-4c5b-8fcc-2b09da1b1209","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korlátlan italfogyasztással hirdet bulit bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak a Fővárosi Törvényszék elnöke. Az október közepén a Pesti Központi Kerületi Bíróság udvarára tervezett buli alighanem összefügg azzal, hogy a tavasszal Handó Tünde által megbízott Polgárné Vida Juditnak a kinevezéséhez meg kellene nyerni a bírák többségének támogatását. ","shortLead":"Korlátlan italfogyasztással hirdet bulit bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak a Fővárosi Törvényszék elnöke...","id":"20180921_Ingyen_sor_es_retro_buli__igy_mulat_ma_egy_fovarosi_biro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92e6461d-e1ce-4c5b-8fcc-2b09da1b1209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64610075-56b6-40a9-87c4-4e257792090e","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Ingyen_sor_es_retro_buli__igy_mulat_ma_egy_fovarosi_biro","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:02","title":"Ingyensör és retró buli – így mulat ma egy fővárosi bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]