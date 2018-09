Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Értékesíti az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) azokat az ingatlanokat, melyeket a Farkas Flórián volt miniszterelnöki biztos nevével összekapcsolódó Híd a Munka Világába program keretében vásároltak. Bár eljárás folyik a szervezet ellen, az ingatlanokon nincs vagyonzár. ","shortLead":"Értékesíti az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) azokat az ingatlanokat, melyeket a Farkas Flórián volt miniszterelnöki...","id":"20180928_Ugy_adjak_el_a_csodbe_torkollt_roma_program_ingatlanvagyonat_hogy_eljaras_folyik_ellenuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ae7a64-45bf-4314-99b0-b59cfcf487de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Ugy_adjak_el_a_csodbe_torkollt_roma_program_ingatlanvagyonat_hogy_eljaras_folyik_ellenuk","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:08","title":"Úgy adják el a csődbe torkollt romaprogram ingatlanvagyonát, hogy eljárás folyik ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c8612e-839f-4313-b49e-6372452ee5ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180927_A_Csabai_Kolbaszfesztival_a_tiz_legjobb_europai_oszi_program_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68c8612e-839f-4313-b49e-6372452ee5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d3f4ec-2333-46f7-81fc-ab582c64ec7b","keywords":null,"link":"/elet/20180927_A_Csabai_Kolbaszfesztival_a_tiz_legjobb_europai_oszi_program_kozott","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:23","title":"A Csabai Kolbászfesztivál a tíz legjobb európai őszi program között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c2d148-1b8e-4df6-89ce-da9b15daace1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszautasítja az Állami Számvevőszék megállapításait a HÖOK, szerinte megalapozatlan a jelentés, amely vonatkozó törvényeket is figyelmen kívül hagyott. Az ÁSZ is reagált: csak a jogszerű működést vizsgálta, de nem a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájáét, hanem az egyes hallgatói önkormányzatokét.","shortLead":"Visszautasítja az Állami Számvevőszék megállapításait a HÖOK, szerinte megalapozatlan a jelentés, amely vonatkozó...","id":"20180928_Utesvaltas_Hevesen_reagalt_a_Hallgatoi_Onkormanyzatok_Orszagos_Konferenciaja_az_ASZ_jelentesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c2d148-1b8e-4df6-89ce-da9b15daace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3f15cb-e5da-406f-902a-eed961c6270f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Utesvaltas_Hevesen_reagalt_a_Hallgatoi_Onkormanyzatok_Orszagos_Konferenciaja_az_ASZ_jelentesre","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:05","title":"Ütésváltás: reagált a HÖOK az ÁSZ-jelentésre, és viszont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd09742-7fca-4269-ac52-939f159e99b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Semmi bizonyíték nincs. A britek folytatják információs kampányukat, amelynek az a célja, hogy eltereljék a figyelmet arról, mi történt valójában Salisburyben – ezt Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője írta az egyik orosz közösségi oldalon megjelent kommentjében. Azt követően szólalt meg, hogy a Bellingcat oknyomozó portál kiderítette, hogy mi a neve a márciusi Szkripal-merénylet elkövetésével vádolt egyik orosz ügynöknek, s azt is megírta, hogy Anatolij Csepigát 2014-ben Oroszország hőse címmel tüntette ki Vlagyimir Putyin elnök. ","shortLead":"Semmi bizonyíték nincs. A britek folytatják információs kampányukat, amelynek az a célja, hogy eltereljék a figyelmet...","id":"20180927_Az_oroszok_tovabbra_is_tagadnak_Szkripalugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edd09742-7fca-4269-ac52-939f159e99b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb50585a-897b-402e-942c-64f52eebef30","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Az_oroszok_tovabbra_is_tagadnak_Szkripalugyben","timestamp":"2018. szeptember. 27. 14:52","title":"Az oroszok továbbra is tagadnak Szkripal-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836427f4-4d7b-4d07-aaf6-5854c4a14cd4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendezvény a helyi zsidó temetőben kapott helyet, így különböző standok, asztalok és székek is kerültek a sírokra.","shortLead":"A rendezvény a helyi zsidó temetőben kapott helyet, így különböző standok, asztalok és székek is kerültek a sírokra.","id":"20180928_Zsido_sirok_kozott_allitottak_fel_az_ugralovarat_a_nagymagyari_vasarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=836427f4-4d7b-4d07-aaf6-5854c4a14cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17b78f5-79fe-4e14-a51d-be015d14039f","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Zsido_sirok_kozott_allitottak_fel_az_ugralovarat_a_nagymagyari_vasarban","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:19","title":"Zsidó sírok között állították fel az ugrálóvárat a nagymagyari vásárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e4282d-6301-4a9b-a46f-2868572b99b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180928_Mar_kozel_lehet_a_koreai_valsag_megoldasa_Trump_utan_Thurmer_Gyula_is_eszakkoreaiakkal_targyal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43e4282d-6301-4a9b-a46f-2868572b99b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e2e799-3613-4ef9-91b2-21d13ddcb8cf","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Mar_kozel_lehet_a_koreai_valsag_megoldasa_Trump_utan_Thurmer_Gyula_is_eszakkoreaiakkal_targyal","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:22","title":"Már közel lehet a koreai válság megoldása, Trump után Thürmer Gyula is észak-koreaiakkal tárgyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nőtt a számlák kiegyenlítésének ideje, és a behajthatatlan követelések száma, de legalább csökkent a halasztott fizetések aránya a magyar vállalatok közötti kereskedelemben.","shortLead":"Nőtt a számlák kiegyenlítésének ideje, és a behajthatatlan követelések száma, de legalább csökkent a halasztott...","id":"20180927_Hiaba_futnak_a_penzuk_utan_egyre_tobb_a_behajthatatlan_koveteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889361f1-fa49-408d-ab03-5bac38fda7af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Hiaba_futnak_a_penzuk_utan_egyre_tobb_a_behajthatatlan_koveteles","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:40","title":"Hiába futnak a pénzük után, egyre több a behajthatatlan követelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc1e809-d152-4e03-bcec-0fae7692d6fe","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Ingyenes és gyors ultrahang és más civil kezdeményezések szerepelnek egy olyan civil szerveződés akciói között, amely nem akar megállni a panaszkodásnál, hanem az önszerveződő, társadalmi kezdeményezéseknek is teret akar adni.","shortLead":"Ingyenes és gyors ultrahang és más civil kezdeményezések szerepelnek egy olyan civil szerveződés akciói között, amely...","id":"20180927_ultrahang_oltalom_civilek_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bc1e809-d152-4e03-bcec-0fae7692d6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62940d72-7b44-42d0-8785-0077f2f2ae70","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_ultrahang_oltalom_civilek_egeszsegugy","timestamp":"2018. szeptember. 27. 19:08","title":"500 szerencsés várólista nélkül jut be ultrahangvizsgálatra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]