[{"available":true,"c_guid":"bdc732e4-4339-4c36-be1e-75b6737cea86","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Egy hónappal a kínai premier után Európában is bemutatta új középkategóriás mobilját a Huawei. A Honor almárkához tartozó 8X elsősorban nagy kijelzőjével tűnik ki a sorból.","shortLead":"Egy hónappal a kínai premier után Európában is bemutatta új középkategóriás mobilját a Huawei. A Honor almárkához...","id":"20181011_honor_8x_bemutato_specifikacio_funkciok_arak_mennyibe_kerul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdc732e4-4339-4c36-be1e-75b6737cea86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa83dfda-1de5-481f-a2dc-646b6ca40198","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_honor_8x_bemutato_specifikacio_funkciok_arak_mennyibe_kerul","timestamp":"2018. október. 11. 19:13","title":"Majdnem csúcsmobil, középkategóriás áron: itt a Huawei új telefonja, a Honor 8X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922c7ae6-f812-4558-a841-3b8074a7621d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az a tét, lesz-e a jövőben Európai Unió – ezzel jelentkezett be Frans Timmermans az európai szocialisták csúcsjelölti tisztségére.","shortLead":"Az a tét, lesz-e a jövőben Európai Unió – ezzel jelentkezett be Frans Timmermans az európai szocialisták csúcsjelölti...","id":"20181010_Orban_Viktor_ujabb_nagy_ellenfele_jelentkezett_be_Juncker_utodjanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=922c7ae6-f812-4558-a841-3b8074a7621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25275e39-0ece-4a45-91e6-3d59e9c6e084","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Orban_Viktor_ujabb_nagy_ellenfele_jelentkezett_be_Juncker_utodjanak","timestamp":"2018. október. 10. 18:38","title":"Orbán Viktor újabb nagy ellenfele jelentkezett be Juncker utódjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légitársaság mindent tagad, de a Wall Street Journal (WSJ) bírósági iratokra és a meggyilkolt üzletember ismerőseire hivatkozva azt írja, hogy Nyikolaj Gluskov komoly leleplezésre készült.","shortLead":"A légitársaság mindent tagad, de a Wall Street Journal (WSJ) bírósági iratokra és a meggyilkolt üzletember ismerőseire...","id":"20181011_Az_Aeroflot_titkosszolgalat_Putyin_halal_Gluskov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0015e618-357e-40e1-8d59-00e2bf336fb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_Az_Aeroflot_titkosszolgalat_Putyin_halal_Gluskov","timestamp":"2018. október. 11. 12:04","title":"Az Aeroflot és a titkosszolgálat viszonyáról vallott volna Putyin ellenfele, már nem él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33dd6079-ea36-4eb6-a2ea-826311c921bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181012_Igy_hangzik_a_Szekely_Himnusz_a_romai_Szent_Peter_teren_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33dd6079-ea36-4eb6-a2ea-826311c921bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9e73e5-c519-421e-b624-0fd64a424144","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Igy_hangzik_a_Szekely_Himnusz_a_romai_Szent_Peter_teren_video","timestamp":"2018. október. 12. 15:03","title":"Így hangzik a Székely Himnusz a római Szent Péter téren (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a5bf77-9bf0-4c16-967f-7e3bd257d68c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Melegházasságot támogató szlogennel díszített tortát rendelt a vásárló, amit a pékség elutasított. Az ügy most az egyenlőséget és a lelkiismereti szabadságot érintő kérdéseket is felvet.","shortLead":"Melegházasságot támogató szlogennel díszített tortát rendelt a vásárló, amit a pékség elutasított. Az ügy most...","id":"20181011_Hitukre_hivatkozva_nyertek_pert_egy_pekseg_tulajai_a_melegtorta_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1a5bf77-9bf0-4c16-967f-7e3bd257d68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57d41ca-bed6-43bc-a3f7-a0f97f7e1b6a","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Hitukre_hivatkozva_nyertek_pert_egy_pekseg_tulajai_a_melegtorta_ugyeben","timestamp":"2018. október. 11. 07:50","title":"Hitükre hivatkozva nyertek pert egy pékség tulajai a \"melegtorta\" ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49579824-73de-4026-9d0a-ce5b3564b5da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennyi pénzzel támogatják a beruházást. A telephelyhez közeli autópályán új csomópontot alakítanak, erről szintén szó esett a megállapodás aláírásáról szóló ceremónián. ","shortLead":"Ennyi pénzzel támogatják a beruházást. A telephelyhez közeli autópályán új csomópontot alakítanak, erről szintén szó...","id":"20181012_123_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_debreceni_BMWgyarra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49579824-73de-4026-9d0a-ce5b3564b5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94528604-b4b3-412b-9fbb-6cd2cf3d4f07","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_123_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_debreceni_BMWgyarra","timestamp":"2018. október. 12. 16:14","title":"12,3 milliárd forintot ad a kormány a debreceni BMW-gyárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25754d92-f327-4a78-9657-747fb2417cf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők szerint a téma kényelmetlensége miatt fújták le az eseményt.","shortLead":"A szervezők szerint a téma kényelmetlensége miatt fújták le az eseményt.","id":"20181011_politikai_okokbol_mondhatott_le_egy_rendezvenyt_az_a38","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25754d92-f327-4a78-9657-747fb2417cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb60b81-d960-438a-9343-92168b20df4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_politikai_okokbol_mondhatott_le_egy_rendezvenyt_az_a38","timestamp":"2018. október. 11. 11:53","title":"Politikai okokból mondhatott le egy rendezvényt az A38","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3122ed17-b27d-4fe1-9d69-450c80832a6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást M. Árpáddal szemben. Most letartóztatták.","shortLead":"A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást...","id":"20181011_Letartoztattak_a_ferfit_aki_tobb_kesszurassal_megolte_feleseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3122ed17-b27d-4fe1-9d69-450c80832a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ceed66-16ab-4ead-a704-2518775a49ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Letartoztattak_a_ferfit_aki_tobb_kesszurassal_megolte_feleseget","timestamp":"2018. október. 11. 10:27","title":"Letartóztatták a férfit, aki több késszúrással megölte feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]