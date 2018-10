Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97d24494-31b1-409e-8c68-86b64be01bfc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Két súlyos szabálytalanságot talált a Nébih Tokaj-Hegyalja borászatainak ellenőrzésén, a két egység működését felfüggesztették, a készleteiket zárolták.","shortLead":"Két súlyos szabálytalanságot talált a Nébih Tokaj-Hegyalja borászatainak ellenőrzésén, a két egység működését...","id":"20181011_Nebih_tokaj_hegyalja_borasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97d24494-31b1-409e-8c68-86b64be01bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9df51d5-9568-4e35-a754-c17dd27fe34c","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_Nebih_tokaj_hegyalja_borasz","timestamp":"2018. október. 11. 16:43","title":"Bezáratott a Nébih két tokaj-hegyaljai borászatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Eddig 90 ezer családnak adott a kormány családi otthonteremtési támogatást, sokan pedig úgy veszik fel a csokot, hogy későbbre ígérték a gyerekvállalást. Nagy bajban lehetnek, ha mégsem lesz elég gyerekük.","shortLead":"Eddig 90 ezer családnak adott a kormány családi otthonteremtési támogatást, sokan pedig úgy veszik fel a csokot...","id":"20181013_45_ezer_gyerek_vallalasat_igertek_meg_a_csokot_igenylok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24065d4-4d19-4634-80a3-d1608c785073","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_45_ezer_gyerek_vallalasat_igertek_meg_a_csokot_igenylok","timestamp":"2018. október. 13. 12:11","title":"45 ezer gyerek vállalását ígérték meg a csokot igénylők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aef02c-ebe3-4540-80b7-35ff74b19bc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha fegyvert adnának a kezébe, tisztára Terminator lenne.","shortLead":"Ha fegyvert adnának a kezébe, tisztára Terminator lenne.","id":"20181013_boston_dynamics_emberszabasu_robot_akadaly_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7aef02c-ebe3-4540-80b7-35ff74b19bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a545ff-0a56-4fb0-8e53-ed680d3917c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181013_boston_dynamics_emberszabasu_robot_akadaly_video","timestamp":"2018. október. 13. 09:03","title":"Videó: Leesik az álla, ha megnézi, hogy ugrik át az akadályon ez az emberszabású robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6b11f1-19cd-4b6f-bdb2-cefe9173af9e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy cég bérbe adta a 300 millió forintot érő állványzatát egy cégnek, amely később közölte, hogy ennek töredékéért megvette azt egy szóbeli megállapodás alapján – és nem hajlandó visszaadni. ","shortLead":"Egy cég bérbe adta a 300 millió forintot érő állványzatát egy cégnek, amely később közölte, hogy ennek töredékéért...","id":"20181012_Szurrealis_dolgok_tortennek_egy_allvanyzattal_a_XIV_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe6b11f1-19cd-4b6f-bdb2-cefe9173af9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c066fe-fc47-405c-9c9b-2e041990cf20","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Szurrealis_dolgok_tortennek_egy_allvanyzattal_a_XIV_keruletben","timestamp":"2018. október. 12. 15:59","title":"Szürreális dolgok történnek egy állványzattal a XIV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77764f80-f62c-4641-b4f3-0fa166ba11f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig is kritikus volt az amerikai elnökkel szemben.","shortLead":"Eddig is kritikus volt az amerikai elnökkel szemben.","id":"20181013_Robert_Redford_nem_talalja_a_helyet_Trump_Amerikajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77764f80-f62c-4641-b4f3-0fa166ba11f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9edeb4-b6e0-4d59-897d-25ccbf8f782d","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Robert_Redford_nem_talalja_a_helyet_Trump_Amerikajaban","timestamp":"2018. október. 13. 11:47","title":"Robert Redford nem találja a helyét Trump Amerikájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojáték- és az okostelefon-függőség után újabb digitális veszélyről kaptunk hírt: a Netflix is magába szippanthatja a felhasználót.","shortLead":"A videojáték- és az okostelefon-függőség után újabb digitális veszélyről kaptunk hírt: a Netflix is magába...","id":"20181011_indiai_ferfi_netflix_fuggoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1753f353-40e3-415d-b8da-ef18d449bffa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_indiai_ferfi_netflix_fuggoseg","timestamp":"2018. október. 11. 17:03","title":"Már ilyen is van: Netflix-függőséggel fordult orvoshoz egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi-miniszter a Fidesz által visszafoglalt csatorna riporterének sem volt hajlandó részleteket mondani a szétválasztani tervezett állami és magánegészségügyről.","shortLead":"Az Emmi-miniszter a Fidesz által visszafoglalt csatorna riporterének sem volt hajlandó részleteket mondani...","id":"20181012_Meg_a_kormanybarat_Hir_TV_sem_tudta_szora_birni_Kaslert_az_atalakulo_egeszsegugyrol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef5acaa-0175-452a-a716-1475853c8223","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Meg_a_kormanybarat_Hir_TV_sem_tudta_szora_birni_Kaslert_az_atalakulo_egeszsegugyrol__video","timestamp":"2018. október. 12. 15:48","title":"Még a kormánybarát Hír Tv sem tudta szóra bírni Káslert az átalakuló egészségügyről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677","c_author":"Gulyás László","category":"tudomany","description":"Egy gép számára azok a feladatok a nehezek, amiket mi, emberek szinte gondolkodás nélkül oldunk meg és fordítva: a nekünk nehéz problémák sokszor a gép számára triviálisak. Hozzászólás Bojár Gábor informatikai forradalomról szóló vitaindítójához.","shortLead":"Egy gép számára azok a feladatok a nehezek, amiket mi, emberek szinte gondolkodás nélkül oldunk meg és fordítva...","id":"20181012_Kozmu_lesze_a_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424b94f8-53bd-4da0-a712-938b7e418195","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_Kozmu_lesze_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. október. 12. 16:00","title":"Közmű lesz-e a mesterséges intelligencia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]