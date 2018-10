Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e070e30-7fec-4814-9720-20e3ff322e91","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"elet","description":"A magyar valóság fél percbe sűrítve.","shortLead":"A magyar valóság fél percbe sűrítve.","id":"20181014_Tobb_mint_ket_oran_at_osztottak_az_etelt_a_Blahan_a_raszoruloknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e070e30-7fec-4814-9720-20e3ff322e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870282e5-e02c-45cf-a4aa-516d478b9acf","keywords":null,"link":"/elet/20181014_Tobb_mint_ket_oran_at_osztottak_az_etelt_a_Blahan_a_raszoruloknak","timestamp":"2018. október. 14. 15:48","title":"Magyar valóság: órákon át osztották az ételt a Blahán a rászorulóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszerárak emelkedését vetíti előre, hogy augusztusban 6 százalékkal nőttek a mezőgazdasági termelői árak éves összehasonlításban.","shortLead":"Az élelmiszerárak emelkedését vetíti előre, hogy augusztusban 6 százalékkal nőttek a mezőgazdasági termelői árak éves...","id":"20181013_elelmiszerek_dragulas_aremelkedes_mezogazdasag_termelok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f042dd-d937-4a0a-b665-cd2ab2ce73f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181013_elelmiszerek_dragulas_aremelkedes_mezogazdasag_termelok","timestamp":"2018. október. 13. 07:40","title":"Nincs megállás: még tovább drágulnak az élelmiszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy férfimagazinnak adott interjúban bocsánatot is kér korábbi tetteiért, noha azt is állítja egyúttal, hogy mindig is tisztelte a nőket.","shortLead":"Egy férfimagazinnak adott interjúban bocsánatot is kér korábbi tetteiért, noha azt is állítja egyúttal, hogy mindig is...","id":"20181013_Arnold_Schwarzenegger_ma_mar_nem_tagadja_hogy_noket_alazott_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f12cde-b516-40b1-adf4-dc8421739ee3","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Arnold_Schwarzenegger_ma_mar_nem_tagadja_hogy_noket_alazott_meg","timestamp":"2018. október. 13. 11:54","title":"Arnold Schwarzenegger ma már nem tagadja, hogy nőket alázott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88f97f8-14c9-4af7-a78b-93a80a139ef8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kutyatáptól a fűszereken át a vécépapírig mindent a magukkal hozott dobozokba tesznek a londoni üzlet vásárlói.\r

