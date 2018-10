Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b9d427f-38f5-42e6-a4d5-207809965785","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Etikai Bizottság - jó név lenne.","shortLead":"Etikai Bizottság - jó név lenne.","id":"20181014_ungar_peter_lmp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b9d427f-38f5-42e6-a4d5-207809965785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0e7287-4427-480d-a6c1-f59d641c6162","keywords":null,"link":"/itthon/20181014_ungar_peter_lmp","timestamp":"2018. október. 14. 14:32","title":"Az LMP-n poénkodik Ungár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60c02ce-affb-4f67-bee8-eb927172479c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Farkas Bertalan szerint korai még megmondani, pontosan mi okozta a Szojuz rakéta csütörtöki meghibásodását.","shortLead":"Farkas Bertalan szerint korai még megmondani, pontosan mi okozta a Szojuz rakéta csütörtöki meghibásodását.","id":"20181012_farkas_bertalan_szojuz_orosz_urhajo_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a60c02ce-affb-4f67-bee8-eb927172479c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db284c68-afb9-40f2-97f4-639cb37331e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_farkas_bertalan_szojuz_orosz_urhajo_baleset","timestamp":"2018. október. 12. 20:35","title":"Az első magyar asztronauta, Farkas Bertalan is megszólalt az orosz űrhajó-balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39898fdb-7a32-4bba-b30c-4ac453e207a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem a skibidi az első táncőrület, és nem is az utolsó, amely – legalábbis utólag visszagondolva – mindenképp alkalmas volt arra, hogy hülyét csináljunk magunkból. Meg persze, hogy jól szórakozzunk. Íme, a TOP10.","shortLead":"Nem a skibidi az első táncőrület, és nem is az utolsó, amely – legalábbis utólag visszagondolva – mindenképp alkalmas...","id":"20181013_Minden_idok_tiz_leghulyebb_tanca_amire_mindenki_ropta_az_is_aki_ma_mar_tagadja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39898fdb-7a32-4bba-b30c-4ac453e207a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d17657-6179-4a30-834f-9424b954bdeb","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Minden_idok_tiz_leghulyebb_tanca_amire_mindenki_ropta_az_is_aki_ma_mar_tagadja","timestamp":"2018. október. 13. 15:00","title":"Minden idők tíz leghülyébb tánca, amire mindenki ropta, az is, aki ma már tagadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki:","shortLead":"Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki:","id":"20181013_Kerek_szamok_hozhattak_ma_szerencset_valakinek_a_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6d11be-3484-4110-800e-e4579d0007e2","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Kerek_szamok_hozhattak_ma_szerencset_valakinek_a_lotton","timestamp":"2018. október. 13. 19:34","title":"Kerek számok hozhattak ma szerencsét valakinek a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f181adc9-6676-4be1-ade0-5dcf24757968","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Határozatlan időre leáll a hungarocell gyűjtése az FKF Nonprofit Zrt. hulladékudvarain.","shortLead":"Határozatlan időre leáll a hungarocell gyűjtése az FKF Nonprofit Zrt. hulladékudvarain.","id":"20181014_Nem_eleg_a_szelektiv_szemet_koruli_mizeria_leeall_egy_fontos_hulladektipus_gyujtese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f181adc9-6676-4be1-ade0-5dcf24757968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268a5af2-534c-4346-84d5-0782b04c24c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Nem_eleg_a_szelektiv_szemet_koruli_mizeria_leeall_egy_fontos_hulladektipus_gyujtese","timestamp":"2018. október. 14. 11:02","title":"Nem elég a szelektív szemét körüli mizéria, leáll egy fontos hulladéktípus gyűjtése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d7fa06-2139-478b-89fd-d10a64fd8c3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák Kolonica vezetője csak az unokája megszületését ünnepelte.\r

\r

","shortLead":"A szlovák Kolonica vezetője csak az unokája megszületését ünnepelte.\r

\r

","id":"20181013_Beugrott_a_kocsmaba_aztan_ittasan_vezetett_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66d7fa06-2139-478b-89fd-d10a64fd8c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acffb094-a1d4-401f-acea-540150d70409","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Beugrott_a_kocsmaba_aztan_ittasan_vezetett_polgarmester","timestamp":"2018. október. 13. 09:35","title":"Beugrott a kocsmába unokát ünnepelni, aztán ittasan hajtott el a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel szerint a férfi 180 km/h-val hajtott, a hangszórókból üvöltött a zene, amikor a baleset történt. ","shortLead":"A felvétel szerint a férfi 180 km/h-val hajtott, a hangszórókból üvöltött a zene, amikor a baleset történt. ","id":"20181013_halalos_baleset_facebook_live","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2499cb-2b09-4368-b89d-5e761dbbd5ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_halalos_baleset_facebook_live","timestamp":"2018. október. 13. 18:38","title":"Egy kislány is meghalt, amikor Facebook live-ozás közben karambolozott egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae413e8c-cb1b-4e84-91c0-b24d383ee979","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Havi 40-80 ezer forintot adott a Fővárosi Önkormányzat hajléktalanellátó intézménye 2016 szeptemberétől 2018 májusáig. Összesen több mint 100 embernek. Korábban a Belügyminisztérium hárított a témában.","shortLead":"Havi 40-80 ezer forintot adott a Fővárosi Önkormányzat hajléktalanellátó intézménye 2016 szeptemberétől 2018 májusáig...","id":"20181013_Afgan_menekultek_kaptak_lakhatasi_tamogatast_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae413e8c-cb1b-4e84-91c0-b24d383ee979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6afb69-3937-42a6-b9d6-9db15ea7b31f","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Afgan_menekultek_kaptak_lakhatasi_tamogatast_Budapesten","timestamp":"2018. október. 13. 06:00","title":"Afgán menekültek kaptak lakhatási támogatást Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]