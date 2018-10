Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az interneten külön csoportok alakultak, hogy tönkretegyék őket – állítja az öt évvel ezelőtt elhunyt kisbaba apja.","shortLead":"Az interneten külön csoportok alakultak, hogy tönkretegyék őket – állítja az öt évvel ezelőtt elhunyt kisbaba apja.","id":"20181025_Bosszutol_tartanak_az_oltasellenes_szulok_akiknek_a_gyerekuk_halala_miatt_kellett_birosag_ele_allni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae720ed-2d53-48c5-834a-3ff82ddf257a","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Bosszutol_tartanak_az_oltasellenes_szulok_akiknek_a_gyerekuk_halala_miatt_kellett_birosag_ele_allni","timestamp":"2018. október. 25. 09:32","title":"Bosszútól tartanak az oltásellenes szülők, akiknek a gyerekük halála miatt kellett bíróság elé állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54be886b-81ed-4225-9f10-c71163929de2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tulajdonos kedd délután kért segítséget, miután a hajó motorja váratlanul leállt.","shortLead":"A tulajdonos kedd délután kért segítséget, miután a hajó motorja váratlanul leállt.","id":"20181024_Tehetetlenul_sodrodott_majd_fennakadt_a_nadasban_egy_elszabadult_lakohajo_a_Tiszatavon__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54be886b-81ed-4225-9f10-c71163929de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447d1b80-bf12-4425-96ad-393f85b77921","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Tehetetlenul_sodrodott_majd_fennakadt_a_nadasban_egy_elszabadult_lakohajo_a_Tiszatavon__fotok","timestamp":"2018. október. 24. 13:14","title":"Tehetetlenül sodródott, majd fennakadt a nádasban egy elszabadult lakóhajó a Tisza-tavon – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Visszahoznák az egynapos matricákat, hosszú távon pedig a távolságalapú fizetésre kellene átállni. Egy fideszes EP-képviselő máris a tagállami rendelkezés elvétele miatt háborog. ","shortLead":"Visszahoznák az egynapos matricákat, hosszú távon pedig a távolságalapú fizetésre kellene átállni. Egy fideszes...","id":"20181025_Keresztbe_tehet_a_magyar_autopalyamatricaknak_az_Europai_Unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51863b-e838-4bd3-8d61-f46d746ed46a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_Keresztbe_tehet_a_magyar_autopalyamatricaknak_az_Europai_Unio","timestamp":"2018. október. 25. 18:04","title":"Keresztbe tehet a magyar autópályamatricáknak az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9948dae-01c2-4da1-ae5b-b8487eaebc31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök kiemelten ellenőrizték a buszokat és a teherautókat a múlt hétfőtől vasárnapig. ","shortLead":"A rendőrök kiemelten ellenőrizték a buszokat és a teherautókat a múlt hétfőtől vasárnapig. ","id":"20181024_779_sofort_buntettek_meg_az_egyhetes_razzia_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9948dae-01c2-4da1-ae5b-b8487eaebc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277ae5c3-8e5c-4455-829c-2227a1215a65","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_779_sofort_buntettek_meg_az_egyhetes_razzia_alatt","timestamp":"2018. október. 24. 19:48","title":"779 sofőrt büntettek meg az egyhetes razzia alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ea5857-45a2-4314-b690-882b507d2d5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tállai András szerint napirenden van a kérdés.","shortLead":"Tállai András szerint napirenden van a kérdés.","id":"20181024_A_kormany_elott_a_dontes_megszunike_a_szinhazak_TAOtamogatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55ea5857-45a2-4314-b690-882b507d2d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb354e20-1bc3-48b3-9005-5f8ccf40014f","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_A_kormany_elott_a_dontes_megszunike_a_szinhazak_TAOtamogatasa","timestamp":"2018. október. 24. 15:06","title":"A kormány előtt a döntés, megszűnik-e a színházak TAO-támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3ac251-bc55-4a51-a612-2a40438358d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hűséges orosz vevőkör biztosan díjazni fogja az egyébként kissé giccsesnek tűnő ötletet.","shortLead":"A hűséges orosz vevőkör biztosan díjazni fogja az egyébként kissé giccsesnek tűnő ötletet.","id":"20181024_faberge_rolls_royce","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f3ac251-bc55-4a51-a612-2a40438358d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c23d334-c2c9-4c06-8d8c-859beae3b2fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_faberge_rolls_royce","timestamp":"2018. október. 24. 09:36","title":"A Rolls-Royce-nál tényleg elgurult valami: Fabergé tojásba bújt az emblémájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38428b5d-3fe7-458e-8793-4996334be8a3","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Igenis van idénysör ősszel és télen is. Most amikor a piaci szezon egyik nagy sztárja a sütőtök, a sörös palackból sem hiányzik. Egy spanyol és egy magyar főzde is rákattant. \r

\r

","shortLead":"Igenis van idénysör ősszel és télen is. Most amikor a piaci szezon egyik nagy sztárja a sütőtök, a sörös palackból sem...","id":"20181024_Tok_jo_sor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38428b5d-3fe7-458e-8793-4996334be8a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65cc1d4e-946c-4feb-abfb-7e469e5c49e4","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Tok_jo_sor","timestamp":"2018. október. 24. 13:39","title":"Tök jó sör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fontos döntést hozott a kormány. A háromgyerekesek kerete is nő – jelentette be Gulyás Gergely a kormányinfón. Percről percre tudósítunk. ","shortLead":"Fontos döntést hozott a kormány. A háromgyerekesek kerete is nő – jelentette be Gulyás Gergely a kormányinfón. Percről...","id":"20181025_Gulyas_komrmanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8c5c4a-9760-411c-8206-922f86f67228","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Gulyas_komrmanyinfo","timestamp":"2018. október. 25. 10:17","title":"Gulyás: 10 milliós kedvezményes kölcsön jár a 2 gyerekeseknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]