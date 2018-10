Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2d08ff3-422f-4b82-848a-aee7b7a6b4f2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ezermilliárd dolláros üzletet akar Kínával az elkövetkező húsz évben a repülőgépeket gyártó amerikai óriás, mely az Egyesült Államok legnagyobb exportőre. Szóval van vesztenivalója a Peking és Washington között dúló kereskedelmi háborúskodásban. ","shortLead":"Ezermilliárd dolláros üzletet akar Kínával az elkövetkező húsz évben a repülőgépeket gyártó amerikai óriás, mely...","id":"20181030_Oriasi_a_tet_a_Boeingnak_Csocsiang_tartomanyban_a_kereskedelmi_haboruban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2d08ff3-422f-4b82-848a-aee7b7a6b4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7470091f-6ee2-4f11-a746-466093e17f0f","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_Oriasi_a_tet_a_Boeingnak_Csocsiang_tartomanyban_a_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. október. 30. 06:58","title":"Óriási a tét a Boeingnek Csöcsiang tartományban, a kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fee7b32-9adc-4b53-b245-9cbc36af7acd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polgári engedetlenségi akció ez a szocialistáktól a szeméthelyzet miatt.","shortLead":"Polgári engedetlenségi akció ez a szocialistáktól a szeméthelyzet miatt.","id":"20181031_Az_MSZP_szemetet_vitt_a_Parlament_melle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fee7b32-9adc-4b53-b245-9cbc36af7acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e49f3b-3156-4e24-a2c8-d02b552a3f94","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Az_MSZP_szemetet_vitt_a_Parlament_melle","timestamp":"2018. október. 31. 13:46","title":"Az MSZP szemetet vitt a Parlament mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bb72af9-ff2b-46a2-9408-1a2554e54fca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Garantált, hogy ebből a limitált szériás modellből nem jön majd minden sarkon szembe egy példány.","shortLead":"Garantált, hogy ebből a limitált szériás modellből nem jön majd minden sarkon szembe egy példány.","id":"20181030_egy_uj_bmw_ami_mellett_meg_az_m4es_is_unalmas_alpina_tuning_kupe_kabrio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bb72af9-ff2b-46a2-9408-1a2554e54fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578362cb-ca95-4e33-a606-5ae6fdbd19fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20181030_egy_uj_bmw_ami_mellett_meg_az_m4es_is_unalmas_alpina_tuning_kupe_kabrio","timestamp":"2018. október. 30. 13:21","title":"Egy új BMW, ami mellett még az M4-es is unalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacacb22-34c6-42fd-8ee2-ba659d9f0444","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás Tunisz forgalmas részén történt, egy nő követte el. ","shortLead":"A robbanás Tunisz forgalmas részén történt, egy nő követte el. ","id":"20181029_Ongyilkos_merenylo_robbanthatott_Tunezia_fovarosaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eacacb22-34c6-42fd-8ee2-ba659d9f0444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c0f8ee9-4527-456c-8aca-9ec78400e3f8","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Ongyilkos_merenylo_robbanthatott_Tunezia_fovarosaban","timestamp":"2018. október. 29. 15:24","title":"Öngyilkos merénylő robbanthatott Tunézia fővárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c83661-fbae-473f-bcf4-c9c84d548377","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába az adatszivárgási botrányok, a Facebook 2018 harmadik negyedévében is növelni tudta bevételeit és felhasználói számát, igaz, már nem olyan ütemben, ahogy azt a befektetők várták volna.","shortLead":"Hiába az adatszivárgási botrányok, a Facebook 2018 harmadik negyedévében is növelni tudta bevételeit és felhasználói...","id":"20181031_facebook_2018q3_penzugyi_beszamolo_jelentes_mark_zuckerberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0c83661-fbae-473f-bcf4-c9c84d548377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dcccd77-7646-44b9-b985-9d55ee2e064d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_facebook_2018q3_penzugyi_beszamolo_jelentes_mark_zuckerberg","timestamp":"2018. október. 31. 13:03","title":"Zuckerberg: Lassan elfelejthetjük a Facebook hírfolyamát, másra pörögtek rá a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02254434-990c-48bd-a525-cf03c5340cce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagyjából harminc légitársaság érintett, a csomagkezelő cég közben gőzerővel egyeztet a szakszervezetekkel.","shortLead":"Nagyjából harminc légitársaság érintett, a csomagkezelő cég közben gőzerővel egyeztet a szakszervezetekkel.","id":"20181030_Ujabb_140_jaratot_toroltek_Brusszelben_a_csomagkezelok_sztrajkja_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02254434-990c-48bd-a525-cf03c5340cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52482af1-0e78-48fb-a933-78f767293589","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_Ujabb_140_jaratot_toroltek_Brusszelben_a_csomagkezelok_sztrajkja_miatt","timestamp":"2018. október. 30. 11:40","title":"Újabb 140 járatot töröltek Brüsszelben a csomagkezelők sztrájkja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527e2d03-b2a9-4632-8624-9855e522a91d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs túl nagy meglepetés mostanában, amikor bemutatnak egy új okostelefont, korábban ugyanis szinte minden részlet kiszivárgott. Ez a OnePlus 6 utódja, a OnePlus 6T esetében sincs másképp. ","shortLead":"Nincs túl nagy meglepetés mostanában, amikor bemutatnak egy új okostelefont, korábban ugyanis szinte minden részlet...","id":"20181029_oneplus_6t_specifikacio_hardverfejlesztesek_szoftverfejlesztesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=527e2d03-b2a9-4632-8624-9855e522a91d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6c2677-882a-44f7-806e-dbfb5311640f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_oneplus_6t_specifikacio_hardverfejlesztesek_szoftverfejlesztesek","timestamp":"2018. október. 29. 19:03","title":"Hivatalosan is megjött az olcsó csúcsmobiljairól ismert OnePlus új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A román minimálbérből már most többet lehet vásárolni, mint a magyarból, de nemsokára forintba átszámítva is többet fog érni.","shortLead":"A román minimálbérből már most többet lehet vásárolni, mint a magyarból, de nemsokára forintba átszámítva is többet fog...","id":"20181030_Magasabb_lehet_a_roman_minimalber_a_magyarnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c02684f-fe6e-43b0-9993-b1e156b448d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Magasabb_lehet_a_roman_minimalber_a_magyarnal","timestamp":"2018. október. 30. 08:37","title":"Magasabb lehet a román minimálbér a magyarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]