[{"available":true,"c_guid":"97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában eddig is sajátos elvek mentén szabályozták a játékpiac működését, hamarosan azonban a korábbiaknál is sokkal szigorúbb intézkedések lépnek életbe. ","shortLead":"Kínában eddig is sajátos elvek mentén szabályozták a játékpiac működését, hamarosan azonban a korábbiaknál is sokkal...","id":"20181108_kina_tencent_games_videojatek_fuggoseg_rovidlatas_jatekido_korlatozasa_szemelyi_igazolvany_kinai_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a38bf71-556c-4cd0-b8aa-e76682f90e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_kina_tencent_games_videojatek_fuggoseg_rovidlatas_jatekido_korlatozasa_szemelyi_igazolvany_kinai_kormany","timestamp":"2018. november. 08. 15:03","title":"Szigorú korlátozás jön Kínában: személyit kell felmutatni, hogy valaki játszhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A bíróság másodfokon is elkaszálta az illegális bevándorló szülők leszármazottaiként Amerikában élőket védő program megszüntetését, Trumpot pedig önkényesnek és önfejűnek nevezte.","shortLead":"A bíróság másodfokon is elkaszálta az illegális bevándorló szülők leszármazottaiként Amerikában élőket védő program...","id":"20181109_A_birosag_keresztbe_tett_Trump_masodgeneracios_bevandorlokat_vegzalo_torvenyenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255cffa5-cb4e-49ba-b266-1dcf71b94dde","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_A_birosag_keresztbe_tett_Trump_masodgeneracios_bevandorlokat_vegzalo_torvenyenek","timestamp":"2018. november. 09. 05:19","title":"A bíróság keresztbe tett Trump másodgenerációs bevándorlókat vegzáló törvényének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai liberálisok felvették tagjaik közé Fekete-Győr András pártját.","shortLead":"Az európai liberálisok felvették tagjaik közé Fekete-Győr András pártját.","id":"20181109_Verhofstadt_partcsaladjahoz_csatlakozott_a_Momentum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d345ba-ef7c-4063-8ece-9dc1fdaa4230","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Verhofstadt_partcsaladjahoz_csatlakozott_a_Momentum","timestamp":"2018. november. 09. 14:02","title":"Verhofstadt pártcsaládjához csatlakozott a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha az áremelkedés gyorsul, rendszerint a hivatalos adatokat meghaladó drágulást érzékelnek a fogyasztók. Vagy a hivatalos adatok torzítanak?","shortLead":"Ha az áremelkedés gyorsul, rendszerint a hivatalos adatokat meghaladó drágulást érzékelnek a fogyasztók. Vagy...","id":"20181108_Miert_erezzuk_nagyobbnak_az_inflaciot_mint_ahogy_a_KSH_meri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f3a614-2be7-4c17-ac11-c74c0a85fbe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Miert_erezzuk_nagyobbnak_az_inflaciot_mint_ahogy_a_KSH_meri","timestamp":"2018. november. 08. 15:44","title":"Miért érezzük nagyobbnak az inflációt, mint ahogy a KSH méri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c365198-9202-408b-98bb-f982a97eefce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy német vásárló tett bejelentést, a cég kivonta a forgalomból a kókuszos szeletet.","shortLead":"Egy német vásárló tett bejelentést, a cég kivonta a forgalomból a kókuszos szeletet.","id":"20181110_drot_dm_bio_kokuszos_szelet_nebih_visszahivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c365198-9202-408b-98bb-f982a97eefce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a79ea4-e256-4f2f-bd90-b3f8e0b8438b","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_drot_dm_bio_kokuszos_szelet_nebih_visszahivas","timestamp":"2018. november. 10. 09:04","title":"Drótdarabot találtak a DM bioédességében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e7339d-bf1f-4c35-bca9-6eb774dae9b5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A katasztrófának eddig öt halálos áldozata van, akik autóval próbáltak menekülni a lángok elől.","shortLead":"A katasztrófának eddig öt halálos áldozata van, akik autóval próbáltak menekülni a lángok elől.","id":"20181109_Malibut_is_evakualjak_a_Kaliforniaban_tombolo_tuzvesz_miatt__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3e7339d-bf1f-4c35-bca9-6eb774dae9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46cb2bb-cdf3-4475-acc4-5831e7b1ab37","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Malibut_is_evakualjak_a_Kaliforniaban_tombolo_tuzvesz_miatt__fotok","timestamp":"2018. november. 09. 21:31","title":"Malibut is evakuálják a Kaliforniában tomboló tűzvész miatt - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf38c9e-83b3-42b2-a51a-d61454c30ef3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy román cég megkapta az engedélyt, húsz éven belül kétszáz tonna aranyat remélnek.","shortLead":"Egy román cég megkapta az engedélyt, húsz éven belül kétszáz tonna aranyat remélnek.","id":"20181109_Hamarosan_megnyilik_Romania_legnagyobb_aranybanyaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bf38c9e-83b3-42b2-a51a-d61454c30ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6a8c2a-8ee5-4813-be02-818a447addbf","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Hamarosan_megnyilik_Romania_legnagyobb_aranybanyaja","timestamp":"2018. november. 09. 21:40","title":"Hamarosan megnyílik Románia legnagyobb aranybányája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hónappal ezelőtt még ismerte Donald Trump amerikai elnök Matt Whitakert, akit a napokban nevezett ki ügyvezető igazságügyi miniszternek a kirúgott Jeff Sessions helyére, ám a hét végén – mielőtt elindult volna Európába – már azt állította, sohasem találkozott Whitakerrel, és nem is beszélt vele. Közben csak annyi változott, hogy Whitakerrről kiderült, köze volt egy olyan kaliforniai céghez, amely dollármilliókkal károsított meg amerikai polgárokat.\r

","shortLead":"Egy hónappal ezelőtt még ismerte Donald Trump amerikai elnök Matt Whitakert, akit a napokban nevezett ki ügyvezető...","id":"20181110_Trump_megint_nem_mond_igazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01f60ec-f137-4aff-88a5-6c11e098e3b7","keywords":null,"link":"/vilag/20181110_Trump_megint_nem_mond_igazat","timestamp":"2018. november. 10. 12:19","title":"Nemrég nagyszerű fickónak nevezte, most már nem is ismeri – újabb hazugságon kapták Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]