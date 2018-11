Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e79cb3f-adfe-4e8b-b665-4bd8065b991f","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az öncenzúrához tudni kéne, milyen műveket vár el a hatalom, mihez kell igazodni – mondja Király Levente, aki a Corvina főszerkesztője és maga is költő. Szerinte egyelőre csak a rombolás látszik, építkezni lényegesen nehezebb is lenne. Király ugyanakkor figyelmezteti a kánont bütykölőket, hogy a mostaninál sokkal nagyobb erővel és kíméletlenséggel vitt kommunista kultúrpolitika is hatástalan maradt az olvasók ítéletével szemben. Az Ady Endre publicisztikáit kötetbe rendező szakemberrel a nagy költő síron túli támadásairól is beszéltünk.","shortLead":"Az öncenzúrához tudni kéne, milyen műveket vár el a hatalom, mihez kell igazodni – mondja Király Levente, aki a Corvina...","id":"20181110_ady_endre_orban_kormany_prohle_gergely_szakacs_arpad_kulturharc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e79cb3f-adfe-4e8b-b665-4bd8065b991f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a5ae55-6f9a-427c-bb5f-28ef944c72ad","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_ady_endre_orban_kormany_prohle_gergely_szakacs_arpad_kulturharc","timestamp":"2018. november. 10. 15:00","title":"\"Hol van az antibrüsszelista fidesznyik teoretikus, aki megmondja, mi a művészet?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fbf862-a51a-4fca-9dc6-fa137eca6768","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Ludovikára viszik a Maccabi Európai Játékokat, az eredeti központnak szánt Kerepesi úti Sportpark építkezését viszont nem fújják le, csak eltolják 1-2 évvel.","shortLead":"A Ludovikára viszik a Maccabi Európai Játékokat, az eredeti központnak szánt Kerepesi úti Sportpark építkezését viszont...","id":"20181112_Nem_lesz_kesz_a_Maccabi_Jatekokig_a_kozpontja_de_attol_meg_megepitik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36fbf862-a51a-4fca-9dc6-fa137eca6768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0785003-a8b5-43cf-881f-909aa5bd0e4b","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Nem_lesz_kesz_a_Maccabi_Jatekokig_a_kozpontja_de_attol_meg_megepitik","timestamp":"2018. november. 12. 12:53","title":"Nem lesz kész a Maccabi Játékokig a központja, de attól még megépítik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy bérszámfejtési hiba miatt fejenként 30 ezer euró prémiumot fizetett ki 230 dolgozójának egy belga acélmű.","shortLead":"Egy bérszámfejtési hiba miatt fejenként 30 ezer euró prémiumot fizetett ki 230 dolgozójának egy belga acélmű.","id":"20181112_Veletlenul_96_millio_forintot_utalt_tobb_szaz_dolgozojanak_egy_gyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a49248-6391-4b3e-ab40-f8a36018ca41","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Veletlenul_96_millio_forintot_utalt_tobb_szaz_dolgozojanak_egy_gyar","timestamp":"2018. november. 12. 13:34","title":"Véletlenül 9,6 millió forintot utalt több száz dolgozójának egy gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64fec75-291e-46d2-8f90-d3eb0368bb82","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"itthon","description":"Az átmeneti szállókon élő hajléktalanok nem esnek a rendőrség látóterébe, mégsem tolonganak a közterületekről kitiltott emberek bebocsátásra.","shortLead":"Az átmeneti szállókon élő hajléktalanok nem esnek a rendőrség látóterébe, mégsem tolonganak a közterületekről kitiltott...","id":"201845__hajlektalanellatas__atmeneti_szallo__utcai_szolgalat__fedelkereso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d64fec75-291e-46d2-8f90-d3eb0368bb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaa643b-be1c-418f-b75c-368c6344bfa0","keywords":null,"link":"/itthon/201845__hajlektalanellatas__atmeneti_szallo__utcai_szolgalat__fedelkereso","timestamp":"2018. november. 11. 10:30","title":"Amit most tesznek a hajléktalanokkal, az még mélyebbre lökheti őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dce7068-9886-4c31-a5a1-65060e294440","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Mars egyenlítőjéhez közeli Oxia Planum nevű vidéket tartják a szakemberek a legmegfelelőbb kutatási helyszínnek az ExoMars orosz-európai űrexpedíció 2020-ban útnak induló kutatórobotja számára, amely a múltbeli és akár a jelenkori élet lehetséges nyomai után fog kutatni a vörös bolygón. ","shortLead":"A Mars egyenlítőjéhez közeli Oxia Planum nevű vidéket tartják a szakemberek a legmegfelelőbb kutatási helyszínnek...","id":"20181111_exomars_expedicio_kutatorobot_oxia_planum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dce7068-9886-4c31-a5a1-65060e294440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75d1b69-fe5b-42db-a030-e6143d8825ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_exomars_expedicio_kutatorobot_oxia_planum","timestamp":"2018. november. 11. 18:03","title":"Két éve 540 km/h-val csapódott a Marsba egy űrszonda, most megint odaküldünk egy robotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a17b57-7873-4b06-bc9c-56155c0e2b72","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Minél fiatalabb valaki, általában annál romantikusabb képe van a párkapcsolatok, az örök szerelem mibenlétéről. Mindez persze módosul az idő múlásával, de Mihalec Gábor párterapeuta Házasság 2.0 című új könyvének néhány mondata még a középkorú ember számára is túl józanul hangzik.","shortLead":"Minél fiatalabb valaki, általában annál romantikusabb képe van a párkapcsolatok, az örök szerelem mibenlétéről. Mindez...","id":"20181111_Egyetlen_kapcsolat_sem_mukodik_erofeszites_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68a17b57-7873-4b06-bc9c-56155c0e2b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e44a23-cfa6-4929-8863-65509c6b2f75","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181111_Egyetlen_kapcsolat_sem_mukodik_erofeszites_nelkul","timestamp":"2018. november. 11. 20:15","title":"„Egyetlen kapcsolat sem működik erőfeszítés nélkül”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"Gáti Júlia","category":"tudomany","description":"Akár halálos áldozatai is lehetnek az egészségügyi intézmények elleni kibertámadásoknak. Ezért nem csak a betegeket, az informatikai rendszert is védeni kell a fertőzésektől.","shortLead":"Akár halálos áldozatai is lehetnek az egészségügyi intézmények elleni kibertámadásoknak. Ezért nem csak a betegeket...","id":"201845__egeszsegugy__kibertamadasok__zsarolas__veszelyes_virusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4853d8-b685-4a84-b639-f64a7e7e1090","keywords":null,"link":"/tudomany/201845__egeszsegugy__kibertamadasok__zsarolas__veszelyes_virusok","timestamp":"2018. november. 11. 16:30","title":"Zsarolásra és spamelésre is használhatják a feltört kórházi kartonunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a14836a-8da3-4673-900b-185bd09d85ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A pártot a Jobbikból, a Magyar Gárdából és a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületből kilépők alkotják, céljuk a mostani ellenzék kiszorítása, merthogy szerintük ők hazaárulók.","shortLead":"A pártot a Jobbikból, a Magyar Gárdából és a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületből kilépők alkotják, céljuk a mostani...","id":"20181110_Kiabrandult_radikalis_jobbikosok_uj_partot_jegyeztek_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a14836a-8da3-4673-900b-185bd09d85ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434d80cf-24cd-4181-b63b-a8ae5d3c91e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Kiabrandult_radikalis_jobbikosok_uj_partot_jegyeztek_be","timestamp":"2018. november. 10. 18:51","title":"Kiábrándult jobbikosok és volt gárdisták új pártot jegyeztek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]