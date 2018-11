Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d87107fe-5ab9-45d5-8c57-65f16d9a1e1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Moszkvában piacra dobott 650 lóerős SUV egy szénszálas remekmű, amely a biztonság kedvéért alulról még katonai álcamintát is kaptott.","shortLead":"A Moszkvában piacra dobott 650 lóerős SUV egy szénszálas remekmű, amely a biztonság kedvéért alulról még katonai...","id":"20181126_lamborghini_urus_top_car","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d87107fe-5ab9-45d5-8c57-65f16d9a1e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d126dee0-c38a-4ec8-a9e8-f7aa53460de0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_lamborghini_urus_top_car","timestamp":"2018. november. 26. 09:22","title":"Rendes orosz cégautó egy ilyen Darth Vader-szerű Lamborghini Urus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökségnél korábban is hallani lehetett elbocsátásokról, az azonban csak most derült ki, hogy a kirúgottaknak azt követően mutattak ajtót, hogy egy héttel előtte arra kötelezték őket: vegyenek részt egy eseményen, amelyen Orbán is beszédet mond.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökségnél korábban is hallani lehetett elbocsátásokról, az azonban csak most derült ki...","id":"20181126_Egyik_este_meg_Orbannak_tapsoltak_egy_hetre_ra_mindegyikuket_kirugtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95208214-7cc2-466d-8305-b9a73da932d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Egyik_este_meg_Orbannak_tapsoltak_egy_hetre_ra_mindegyikuket_kirugtak","timestamp":"2018. november. 26. 23:35","title":"Egyik este még Orbánnak tapsoltak, egy hétre rá mindegyiküket kirúgták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az ünnepek alatt kikapcsolási moratóriumot vállal a Nemzeti Közművek. 