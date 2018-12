A keleti vállalkozók ezért könnyen alá kínálhatnak árban a nyugatiaknak. Arról nem is beszélve, hogy a keleti kamionsofőrök sokkal többet vállalnak, mert kell nekik a pénz. Vagyis a határidőkben is kedvezőbb ajánlatot tehetnek a keleti cégek. A nyugatiak morognak, és egységes szabályozást sürgetnek.



A miniszterek rossz sávban hajtanak



Ez a véleménye azoknak a nyugati kamionsofőröknek, akiket megkérdezett a Deutsche Welle. Őszintén elmondják a német közszolgálati portálnak, hogy ez a szakma már rég nem az, amelyikbe évekkel ezelőtt belekezdtek. Nem is csinálnák tovább, de nehéz váltani. Egyiküknek már a fia is kamionsofőr.



Mi vagyunk az új nomádok



Ezt mondják magukról a nyugati kamionsofőrök, akik dühösek, mert olyan nagy a tömeg a szállók körül, hogy nem találnak parkolóhelyet a kamionnak. A keleti kamionsofőrök hosszú heteket töltenek külföldön - panaszolják a nyugatiak. Meg kellene ezt akadályozni, mert veszélyezteti a forgalmat, hiszen kamiont csak pihenten lehet vezetni. Tudják ezt a közlekedési miniszterek is, akik azt indítványozzák, hat nap munka után 45 órás kötelező leállás legyen.



Ezzel próbálják meg szabályozni azt, hogy a keleti cégek kihasználják a sofőrök kiszolgáltatott helyzetét szinte állandóan úton tartsák a kamionokat. Persze a sofőrök sem annyira kiszolgáltatottak, mint korábban, hiány van ugyanis belőlük a piacon! Ez javítja az alkupozíciókat, de azon nemigen tudnak változatni, hogy a munkabérek Kelet és Nyugat között hihetetlen mértékben térnek el egymástól. Erre is van javaslata a közlekedési minisztereknek, de kérdés, hogy az érintett államok és cégek elfogadják-e?



Nem az számít, hogy ki milyen állampolgár, hanem az, hogy hol dolgozik



Ez lenne az új bérezési alapelv. Vagyis, ha valaki Skandináviában dolgozik főként, akkor az ottani béreket kell, hogy kapja nem pedig a magyar, szlovák vagy román munkabért! Ezt kimondani könnyű, de a gyakorlatban alkalmazni kicsit problematikus.

Az Európai Parlament már szigorított, de a kamionsofőrök kimaradtak

12 hónapig végezhet valaki egy másik uniós tagországban munkát saját országa cégének alkalmazottjaként, ez az időtartam 6 hónappal hosszabbítható meg – döntött idén májusban az Európai Parlament. Az úgynevezett kiküldött munkavállalásról szóló irányelv alapján ezek a dolgozók jogosultak a célország lakóival azonos bérekre és egyéb, munkával kapcsolatos jogaik is azonosak lesznek.

További előírás, hogy az utazás, az étkezések és a szállás költségeit a munkaadó fizeti, azok nem levonhatók a munkaerő béréből. A munkaadónak megfelelő, a nemzeti szabályzással összhangban álló lakáskörülményekről kell gondoskodnia a munkavállaló számára.

A jogszabályokban előírtakon túl a tagállamok regionális vagy egyes iparágakra vonatkozó kollektív megállapodásokat is köthetnek. Egyelőre ez még csak az építőiparban történt így.

Ha a munkavállaló csalás, például egy fiktív cég áldozata lesz, a tagállamoknak legalább a kiküldött munkavállalókra vonatkozó irányelvben szereplő védelmet garantálniuk kell számára.

A fuvarozókra külön szabályozás vonatkozik majd, de amíg arra nem kerül pont, addig a kiküldetési szabályozás korábbi változata lesz érvényes az ebben az ágazatban dolgozókra.

A tagállamoknak két évük van arra, hogy az új szabályokat átültessék nemzeti jogrendjükbe. Így kell tennie Magyarországnak is, amely még 2017-ben leszavazta a szabályozásra vonatkozó közös javaslatot.

Mi lesz, ha jön a robotsofőr?



A Google kutatási központjában elszántan dolgoznak azon, hogy megvalósítsák a kamionok robot irányítását. A személyautók esetében egy súlyos kudarc miatt átmenetileg leálltak, de a kamionok terén folytatják a kutatást, a hírek szerint egyre eredményesebben. Több százer kamionsofőr veszítheti el az állását csak az Egyesült Államokban, ha ez bekövetkezik. Európában hasonló a helyzet. Ezért a fiatalok háromszor is meggondolják, felvállalják-e a nomád kamionos életet, amely hamarosan véget érhet, mielőtt ők elérnék a nyugdíjkorhatárt.

Keleten egyelőre komoly vonzerő a pénz, Nyugaton pedig az, hogy nagyon nehéz váltani. Erről is őszintén beszélnek azok a kamionosok, akik a Deutsche Wellenek nyilatkoztak. Ők elsősorban az európai közlekedési minisztereket hibáztatják a megoldatlan problémákért, de a lelkük mélyén érzik, jön a korszakváltás.

De ez a közeljövő, jelenleg az a helyzet, hogy a sofőrhiány miatt hajtják magukat sokan túl Keleten és Nyugaton egyaránt. Óriási a szállítási igény, pilóta pedig kevés van. Az utánpótlás akadozik. Mint a fehér holló, olyan ritka az a kamionsofőr, akinek a fia is ezt a pályát választotta. Az öreget már megfegyelmezte az asszony: a hétvégén mindig otthon van. A fiatal még éli a nomád életet, sőt élvezi is. Fütyül a kelet-nyugati kamionos háborúra is, de az Európai Unió közlekedési miniszterei ezt nem tehetik meg. El kell fogadtatniuk az új elképzeléseket az érintett államokkal, cégekkel és kamionsofőrökkel. Aztán elkezdhetnek töprengeni azon: mi lesz, ha már nem emberek, hanem robotok vezetik a kamionokat Európa útjain. (via Deutsche Welle)