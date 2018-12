Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai pilótanőnek adva ki magukat próbálják átverni a magányos férfiakat. ","shortLead":"Amerikai pilótanőnek adva ki magukat próbálják átverni a magányos férfiakat. ","id":"20181227_Mar_ferfiakra_is_vadasznak_a_romantikus_csalok_a_Facebookon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0f8c6f-f619-40ee-b7f0-4fdd6c419492","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_Mar_ferfiakra_is_vadasznak_a_romantikus_csalok_a_Facebookon","timestamp":"2018. december. 27. 09:25","title":"Már férfiakra is vadásznak a \"romantikus csalók\" a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780b2fcf-469d-4c17-b62d-409974f8ce0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hú-há,hú-há.","shortLead":"Hú-há,hú-há.","id":"20181226_Leslie_Mandokit_a_NER_majdnem_leszoktatta_a_sajtoszabadsagrol_a_nemetek_kenytelenek_visszaszoktatni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=780b2fcf-469d-4c17-b62d-409974f8ce0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4311214f-f8bc-4eab-996b-0bf3121ec898","keywords":null,"link":"/kultura/20181226_Leslie_Mandokit_a_NER_majdnem_leszoktatta_a_sajtoszabadsagrol_a_nemetek_kenytelenek_visszaszoktatni","timestamp":"2018. december. 26. 11:45","title":"Leslie Mandokit a NER majdnem leszoktatta a sajtószabadságról, a németek kénytelenek visszaszoktatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael továbbra is támadóan lép fel Irán szíriai térnyerése ellen - jelentette ki Benjámin Netanjahu miniszterelnök a Szíriában éjszaka végrehajtott, Izraelnek tulajdonított légicsapásra utalva.\r

\r

","shortLead":"Izrael továbbra is támadóan lép fel Irán szíriai térnyerése ellen - jelentette ki Benjámin Netanjahu miniszterelnök...","id":"20181226_Netanjahu_Izrael_tovabbra_is_tamadni_fogja_Iran_sziriai_erdekeltsegeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a8308e-0a8c-4076-be56-7f8744c74609","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Netanjahu_Izrael_tovabbra_is_tamadni_fogja_Iran_sziriai_erdekeltsegeit","timestamp":"2018. december. 26. 18:19","title":"Netanjahu: Izrael továbbra is támadni fogja Irán szíriai érdekeltségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84e973a-b9cb-4bef-bc45-200654c8c12e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összességében nyugtalan piaci környezetre számít 2019-ben James Bateman, a Fidelity International befektetési alapkezelő szakértője, aki arról is beszélt, milyen alternatív befektetéseket keresnek majd az emberek 2019-ben.","shortLead":"Összességében nyugtalan piaci környezetre számít 2019-ben James Bateman, a Fidelity International befektetési...","id":"20181225_A_Fidelity_elemzoi_szerint_jobban_oda_kell_figyelni_az_inflaciora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d84e973a-b9cb-4bef-bc45-200654c8c12e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1433dd-1a6e-4f10-88ed-9e6aa680aa96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181225_A_Fidelity_elemzoi_szerint_jobban_oda_kell_figyelni_az_inflaciora","timestamp":"2018. december. 25. 12:28","title":"A Fidelity elemzői szerint jobban oda kell figyelni az inflációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df2f597b-c331-451e-a525-a8603df6463f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kádár-rendszer hiánygazdaságában leginkább külföldi katalógusok képeit nézegetve álmodozhattak a gyerekek a nyugati játékokról, LEGO-ról, eredeti matchboxokról, Barbie-ról és társaikról. De azért akkor is került a fa alá a gyerekeknek kedves tárgy. ","shortLead":"A Kádár-rendszer hiánygazdaságában leginkább külföldi katalógusok képeit nézegetve álmodozhattak a gyerekek a nyugati...","id":"20181225_Volt_ajandek_a_LEGOkorszak_elott_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df2f597b-c331-451e-a525-a8603df6463f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe8c517-ad2a-4add-a738-9d419a0d39ac","keywords":null,"link":"/kultura/20181225_Volt_ajandek_a_LEGOkorszak_elott_is","timestamp":"2018. december. 25. 12:30","title":"Karácsony a Kádár-rendszerben: volt ajándék a LEGO-korszak előtt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870b422-a91c-49d4-b4bd-f02d3e8a8650","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És nem is akármilyet. Vagy mondjuk úgy: nem akárhogy. ","shortLead":"És nem is akármilyet. Vagy mondjuk úgy: nem akárhogy. ","id":"20181227_Jamie_Oliver_szerepet_kapott_a_Star_Wars_IXben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4870b422-a91c-49d4-b4bd-f02d3e8a8650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb580f33-be17-4f9f-a195-8d695d44e216","keywords":null,"link":"/kultura/20181227_Jamie_Oliver_szerepet_kapott_a_Star_Wars_IXben","timestamp":"2018. december. 27. 09:07","title":"Jamie Oliver szerepet kapott a Star Wars IX-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes képet mutat a miniszterelnök közösségi médiás tevékenysége: a kötelezőn túl öt témáról közölt idén fotókat.","shortLead":"Érdekes képet mutat a miniszterelnök közösségi médiás tevékenysége: a kötelezőn túl öt témáról közölt idén fotókat.","id":"20181227_orban_viktor_facebook_kajafotozas_etelfotozas_menekultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59a91ef-375b-4c9b-8b86-f2e922cbb275","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_orban_viktor_facebook_kajafotozas_etelfotozas_menekultek","timestamp":"2018. december. 27. 10:33","title":"Kajafotók és menekültek uralják Orbán Viktor Facebook-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f28465-ffba-4512-a01e-6d841e19a076","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly nemzetközi tiltakozásra számíthat Japán, miután a szigetország bejelentette, újrakezdi a kereskedelmi méretű bálnavadászatot. A nemzetközi tilalmat 1986-ban vezették be, mert több faj már a kihalás szélére sodródott.","shortLead":"Komoly nemzetközi tiltakozásra számíthat Japán, miután a szigetország bejelentette, újrakezdi a kereskedelmi méretű...","id":"20181226_Japan_ujrakezdi_a_kereskedelmi_balnavadaszatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62f28465-ffba-4512-a01e-6d841e19a076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1195414a-ee1c-43ec-977a-df143244b502","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Japan_ujrakezdi_a_kereskedelmi_balnavadaszatot","timestamp":"2018. december. 26. 16:03","title":"Japán újrakezdi a kereskedelmi bálnavadászatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]