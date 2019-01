Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke péntek este jelenti be hivatalosan, hogy elindul a fővárosi előválasztáson – tudta meg a Népszava.","shortLead":"Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke péntek este jelenti be hivatalosan, hogy elindul a fővárosi előválasztáson –...","id":"20190103_Karacsony_lehet_Tarlos_kihivoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00482dbe-3252-49d5-8d83-ffacd0680c7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Karacsony_lehet_Tarlos_kihivoja","timestamp":"2019. január. 03. 07:53","title":"Karácsony lehet Tarlós kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd797f1-1609-4a94-82a4-8836c064f696","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokféle módon lehet összegezni egy évet, a Year of Colour ezek közül talán az egyik legkreatívabb módja ennek.","shortLead":"Sokféle módon lehet összegezni egy évet, a Year of Colour ezek közül talán az egyik legkreatívabb módja ennek.","id":"20190102_instagram_year_of_colour_2018_szinek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd797f1-1609-4a94-82a4-8836c064f696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ad7b20-3796-4b72-abbf-a5a9a4f236ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_instagram_year_of_colour_2018_szinek","timestamp":"2019. január. 02. 15:03","title":"Instagramozik? Csak pár kattintás, és kiderül, milyen színeket használt 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc2d44d-04f6-4a8a-b180-5951db3ef188","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Karoq legerősebb változatának hajtáslánca egyenesen a Cupra Atecából érkezhet.","shortLead":"A Karoq legerősebb változatának hajtáslánca egyenesen a Cupra Atecából érkezhet.","id":"20190102_300_loeros_uj_divatterepjaro_johet_a_skodatol_karoq_rs_suv_divatterepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cc2d44d-04f6-4a8a-b180-5951db3ef188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d5f7ec-969a-423f-809e-65ddddd92d43","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_300_loeros_uj_divatterepjaro_johet_a_skodatol_karoq_rs_suv_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 02. 11:21","title":"300 lóerős új divatterepjáró jöhet a Skodától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95ce0da-7bcb-4782-93a4-58653c63b3c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség arról egyelőre nem közölt semmit, hogy mi történt. ","shortLead":"A rendőrség arról egyelőre nem közölt semmit, hogy mi történt. ","id":"20190102_Talaltak_egy_holttestet_az_M3as_Budapestrol_kivezeto_oldalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f95ce0da-7bcb-4782-93a4-58653c63b3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4da05e-bd6c-4a12-a253-73eeb4203a3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Talaltak_egy_holttestet_az_M3as_Budapestrol_kivezeto_oldalan","timestamp":"2019. január. 02. 05:38","title":"Találtak egy holttestet az M3-as Budapestről kivezető oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ffa568-b8b8-458f-bdde-faff1e4516b5","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Zugló állomás jövőre megújulhat, de Kőbánya-Kispestre még nagyjából öt évet kell várni Homolya Róbert, a nyáron kinevezett MÁV elnök-vezérigazgató szerint. Megtudtuk, miért akadozik a reptéri gyorsvasút építése, és azt is, hogy is volt az a történet Mészáros Lőrinccel és a jachttal. Interjú.","shortLead":"Zugló állomás jövőre megújulhat, de Kőbánya-Kispestre még nagyjából öt évet kell várni Homolya Róbert, a nyáron...","id":"20190102_MAV_Homolya_Robert_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62ffa568-b8b8-458f-bdde-faff1e4516b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5229c6fa-43fa-4a2a-b47c-55a548103023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_MAV_Homolya_Robert_interju","timestamp":"2019. január. 02. 14:00","title":"A MÁV-vezér szerint legalább 6-8 év kell még, míg versenyezni tudnak az autókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9881476-4958-44fa-9f2d-61627672170a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután napok óta azzal támadják, hogy egyedüli uniós vezetőként vesz részt az új, szélsőjobboldali nézeteiről ismert brazil elnök beiktatásán, Orbán elég egyértelmű, \"rend és haladás\" címmel osztott meg egy videót közösségi oldalán. Amiben van mindenféle látványelem arról, mennyire szerették a brazilok, hogyan paskolgatják egymást a helyi fontosságokkal és hogyan integetett neki a nép. A kommentek alapján a miniszterelnök hívei nagyon elégedettek, hogy Brazíliában is ennyire szeretik a magyar kormányfőt, áradnak a gratulációk.","shortLead":"Miután napok óta azzal támadják, hogy egyedüli uniós vezetőként vesz részt az új, szélsőjobboldali nézeteiről ismert...","id":"20190102_Elnoki_oleles_es_visszatero_hurkas_nadrag_Orban_videoban_dicsekszik_brazil_utjaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9881476-4958-44fa-9f2d-61627672170a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b039877d-1d4a-4309-8130-7111b92232d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Elnoki_oleles_es_visszatero_hurkas_nadrag_Orban_videoban_dicsekszik_brazil_utjaval","timestamp":"2019. január. 02. 19:21","title":"Visszatérő hurkás nadrág és elnöki ölelés: Orbán videóban dicsekszik brazil útjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6bc097-19c2-4e60-a99a-452e49f7088f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány konténert már partra is mosott a víz holland szigeteknél. ","shortLead":"Néhány konténert már partra is mosott a víz holland szigeteknél. ","id":"20190103_Mergezo_anyagot_is_tartalmazo_kontenerek_estek_az_Eszakitengerbe_egy_uszalyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae6bc097-19c2-4e60-a99a-452e49f7088f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a734ade5-69bd-4f62-befd-ab7061c897f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Mergezo_anyagot_is_tartalmazo_kontenerek_estek_az_Eszakitengerbe_egy_uszalyrol","timestamp":"2019. január. 03. 12:27","title":"Mérgező anyagot is tartalmazó konténerek estek az Északi-tengerbe egy uszályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig nem volt gyanúsított, közben az olasz ügyészség már öt vádlottat is megnevezett.","shortLead":"Eddig nem volt gyanúsított, közben az olasz ügyészség már öt vádlottat is megnevezett.","id":"20190102_Veronai_buszbaleset_egy_embert_gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_magyar_hatosagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2bbdec2-3ef6-4494-a8dc-5acf866ac1fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Veronai_buszbaleset_egy_embert_gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_magyar_hatosagok","timestamp":"2019. január. 02. 20:49","title":"Veronai buszbaleset: egy embert gyanúsítottként hallgattak ki a magyar hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]